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В Дагестане эскалатор в торговом центре оторвал пальцы ребенку
В Дагестане эскалатор в торговом центре оторвал пальцы ребенку - РИА Новости, 18.04.2023
В Дагестане эскалатор в торговом центре оторвал пальцы ребенку
Маленький ребенок лишился пальцев рук на эскалаторе в торговом центре в Махачкале, сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Дагестану. РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T19:31
2023-04-18T19:31
2023-04-18T20:13
следственный комитет россии (ск рф)
махачкала
россия
происшествия
республика дагестан
дети
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МАХАЧКАЛА, 18 апр - РИА Новости. Маленький ребенок лишился пальцев рук на эскалаторе в торговом центре в Махачкале, сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Дагестану. "Восемнадцатого апреля 2023 года в одном из торговых центров, расположенных в городе Махачкале, в результате оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности на эскалаторе, четырехлетнему ребенку был причинен тяжкий вред здоровью. Малолетний ребенок доставлен в больницу, где ему оказана медицинская помощь", – говорится в сообщении. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе следственного управления, эскалатор "зажевал" руку ребенка, ему оторвало пальцы. По факту происшествия махачкалинские следователи проводят процессуальную проверку.
https://ria.ru/20230414/proisshestvie-1865269272.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
следственный комитет россии (ск рф), махачкала, россия, происшествия, республика дагестан, дети
Следственный комитет России (СК РФ), Махачкала, Россия, Происшествия, Республика Дагестан, Дети
В Дагестане эскалатор в торговом центре оторвал пальцы ребенку
Эскалатор оторвал пальцы четырехлетнему ребенку в торговом центре в Махачкале
МАХАЧКАЛА, 18 апр - РИА Новости.
Маленький ребенок лишился пальцев рук на эскалаторе в торговом центре в Махачкале, сообщили
в пресс-службе следственного управления СК России по Дагестану.
"Восемнадцатого апреля 2023 года в одном из торговых центров, расположенных в городе Махачкале, в результате оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности на эскалаторе, четырехлетнему ребенку был причинен тяжкий вред здоровью. Малолетний ребенок доставлен в больницу, где ему оказана медицинская помощь", – говорится в сообщении.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе следственного управления, эскалатор "зажевал" руку ребенка, ему оторвало пальцы.
По факту происшествия махачкалинские следователи проводят процессуальную проверку.
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