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В Дагестане эскалатор в торговом центре оторвал пальцы ребенку - РИА Новости, 18.04.2023
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19:31 18.04.2023 (обновлено: 20:13 18.04.2023)
https://ria.ru/20230418/eskalator-1866175316.html
В Дагестане эскалатор в торговом центре оторвал пальцы ребенку
В Дагестане эскалатор в торговом центре оторвал пальцы ребенку - РИА Новости, 18.04.2023
В Дагестане эскалатор в торговом центре оторвал пальцы ребенку
Маленький ребенок лишился пальцев рук на эскалаторе в торговом центре в Махачкале, сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Дагестану. РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T19:31
2023-04-18T20:13
следственный комитет россии (ск рф)
махачкала
россия
происшествия
республика дагестан
дети
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МАХАЧКАЛА, 18 апр - РИА Новости. Маленький ребенок лишился пальцев рук на эскалаторе в торговом центре в Махачкале, сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Дагестану. "Восемнадцатого апреля 2023 года в одном из торговых центров, расположенных в городе Махачкале, в результате оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности на эскалаторе, четырехлетнему ребенку был причинен тяжкий вред здоровью. Малолетний ребенок доставлен в больницу, где ему оказана медицинская помощь", – говорится в сообщении. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе следственного управления, эскалатор "зажевал" руку ребенка, ему оторвало пальцы. По факту происшествия махачкалинские следователи проводят процессуальную проверку.
https://ria.ru/20230414/proisshestvie-1865269272.html
махачкала
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следственный комитет россии (ск рф), махачкала, россия, происшествия, республика дагестан, дети
Следственный комитет России (СК РФ), Махачкала, Россия, Происшествия, Республика Дагестан, Дети
В Дагестане эскалатор в торговом центре оторвал пальцы ребенку

Эскалатор оторвал пальцы четырехлетнему ребенку в торговом центре в Махачкале

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 18 апр - РИА Новости. Маленький ребенок лишился пальцев рук на эскалаторе в торговом центре в Махачкале, сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Дагестану.
"Восемнадцатого апреля 2023 года в одном из торговых центров, расположенных в городе Махачкале, в результате оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности на эскалаторе, четырехлетнему ребенку был причинен тяжкий вред здоровью. Малолетний ребенок доставлен в больницу, где ему оказана медицинская помощь", – говорится в сообщении.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе следственного управления, эскалатор "зажевал" руку ребенка, ему оторвало пальцы.
По факту происшествия махачкалинские следователи проводят процессуальную проверку.
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Следственный комитет России (СК РФ)МахачкалаРоссияПроисшествияРеспублика ДагестанДети
 
 
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