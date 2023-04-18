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В Дагестане эскалатор в торговом центре оторвал пальцы ребенку

В Дагестане эскалатор в торговом центре оторвал пальцы ребенку - РИА Новости, 18.04.2023

В Дагестане эскалатор в торговом центре оторвал пальцы ребенку

Маленький ребенок лишился пальцев рук на эскалаторе в торговом центре в Махачкале, сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Дагестану. РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T19:31

2023-04-18T19:31

2023-04-18T20:13

следственный комитет россии (ск рф)

махачкала

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происшествия

республика дагестан

дети

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МАХАЧКАЛА, 18 апр - РИА Новости. Маленький ребенок лишился пальцев рук на эскалаторе в торговом центре в Махачкале, сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Дагестану. "Восемнадцатого апреля 2023 года в одном из торговых центров, расположенных в городе Махачкале, в результате оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности на эскалаторе, четырехлетнему ребенку был причинен тяжкий вред здоровью. Малолетний ребенок доставлен в больницу, где ему оказана медицинская помощь", – говорится в сообщении. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе следственного управления, эскалатор "зажевал" руку ребенка, ему оторвало пальцы. По факту происшествия махачкалинские следователи проводят процессуальную проверку.

https://ria.ru/20230414/proisshestvie-1865269272.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

следственный комитет россии (ск рф), махачкала, россия, происшествия, республика дагестан, дети