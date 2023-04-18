https://ria.ru/20230418/bolnitsy-1865974684.html

Марочко рассказал о больницах на Украине, переполненных солдатами ВСУ

Марочко рассказал о больницах на Украине, переполненных солдатами ВСУ - РИА Новости, 18.04.2023

Марочко рассказал о больницах на Украине, переполненных солдатами ВСУ

Больницы Харьковской и Днепропетровской областей переполнены ранеными украинскими военнослужащими, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в... РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T08:09

2023-04-18T08:09

2023-04-18T08:09

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

днепропетровская область

андрей марочко

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ЛУГАНСК, 18 апр - РИА Новости. Больницы Харьковской и Днепропетровской областей переполнены ранеными украинскими военнослужащими, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В Харьковской и Днепропетровской области все медицинские учреждения переполнены военнослужащими. В связи с этим мирные жители не могут получать квалифицированную помощь. Профильные специалисты задействованы в лечении раненых, койко-мест в больницах нет", - заявил Марочко.

https://ria.ru/20230418/maydan-1865974140.html

луганская народная республика

днепропетровская область

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

луганская народная республика, днепропетровская область, андрей марочко