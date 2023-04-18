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Марочко рассказал о больницах на Украине, переполненных солдатами ВСУ - РИА Новости, 18.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
08:09 18.04.2023
https://ria.ru/20230418/bolnitsy-1865974684.html
Марочко рассказал о больницах на Украине, переполненных солдатами ВСУ
Марочко рассказал о больницах на Украине, переполненных солдатами ВСУ - РИА Новости, 18.04.2023
Марочко рассказал о больницах на Украине, переполненных солдатами ВСУ
Больницы Харьковской и Днепропетровской областей переполнены ранеными украинскими военнослужащими, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в... РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T08:09
2023-04-18T08:09
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
днепропетровская область
андрей марочко
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ЛУГАНСК, 18 апр - РИА Новости. Больницы Харьковской и Днепропетровской областей переполнены ранеными украинскими военнослужащими, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В Харьковской и Днепропетровской области все медицинские учреждения переполнены военнослужащими. В связи с этим мирные жители не могут получать квалифицированную помощь. Профильные специалисты задействованы в лечении раненых, койко-мест в больницах нет", - заявил Марочко.
https://ria.ru/20230418/maydan-1865974140.html
луганская народная республика
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луганская народная республика, днепропетровская область, андрей марочко
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Днепропетровская область, Андрей Марочко
Марочко рассказал о больницах на Украине, переполненных солдатами ВСУ

Эксперт Марочко: больницы Харьковской и Днепропетровской областей заполнены солдатами

© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военнослужащие
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военнослужащие. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 18 апр - РИА Новости. Больницы Харьковской и Днепропетровской областей переполнены ранеными украинскими военнослужащими, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"В Харьковской и Днепропетровской области все медицинские учреждения переполнены военнослужащими. В связи с этим мирные жители не могут получать квалифицированную помощь. Профильные специалисты задействованы в лечении раненых, койко-мест в больницах нет", - заявил Марочко.
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Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаДнепропетровская областьАндрей Марочко
 
 
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