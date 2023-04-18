https://ria.ru/20230418/avtoarenda-1865880540.html

Без штрафов и доплат: как сэкономить на аренде авто в России и за рубежом

Без штрафов и доплат: как сэкономить на аренде авто в России и за рубежом - РИА Новости, 18.04.2023

Без штрафов и доплат: как сэкономить на аренде авто в России и за рубежом

Меньше месяца осталось до начала высокого туристического сезона. Путешествия на личном транспорте позволяют больше увидеть, не зависят от расписания автобусов,... РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T08:00

2023-04-18T08:00

2023-04-18T08:17

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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости, Светлана Баева. Меньше месяца осталось до начала высокого туристического сезона. Путешествия на личном транспорте позволяют больше увидеть, не зависят от расписания автобусов, поездов, самолетов. Однако отправляться в путь на своей машине прямо от дома не всегда удобно и до многих стран просто не доехать. О том, как правильно арендовать автомобиль, какие бывают подводные камни и почему необходимо платить штрафы, — в материале РИА Новости.На Камчатке — да, в Москве — нетВ России можно заплатить за день и более аренды, а в случае короткой поездки — воспользоваться каршерингом."Кавказ, курорты Краснодарского края и Крыма, Алтай, Карелия, Камчатка, Золотое кольцо — здесь стоит брать машину напрокат, чтобы увидеть больше достопримечательностей", — говорит СЕО автомобильного маркетплейса Fresh Auto Денис Мигаль.В Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Ярославле, Владимире историко-архитектурные памятники сосредоточены в центре, и там автомобиль не так нужен. К тому же многие улицы в этих городах пешеходные, а парковки дорогие и не всегда свободные, особенно в разгар туристического сезона."Помеха слева", лихачи и стикерыПри аренде автомобиля за границей ознакомьтесь с местным стилем вождения и ПДД. Например, в Египте, по отзывам опытных путешественников, дороги хорошие, но на них полный хаос. А в Индии еще придется привыкать к левостороннему движению.В Турции, говорят туристы, поспокойнее, хотя тоже лихачат.Денис Мигаль рассказывает про ОАЭ: движение правостороннее, но много круговых развязок, где приоритет у тех, кто движется по кругу. При этом действует правило "помеха слева", а знаки устанавливают максимально близко к пересечению дорог, так что времени на маневр может не остаться.В Белоруссии очень строго относятся к соблюдению скоростного режима. О российских "плюс 20" к максимально разрешенной скорости лучше забыть. Много камер, могут оштрафовать и при выезде из страны.Нередко есть локальные правила, причем касающиеся именно приезжих. Например, правительство индонезийского острова Бали запретило иностранцам арендовать транспортные средства везде, за исключением официальных государственных туристических агентств. На Гоа же, наоборот, планируют выдавать гостям-водителям специальные стикеры на лобовое стекло, чтобы их не тормозила полиция.Учесть все нюансыПо словам Дениса Мигаля, в Северной Европе за арендой лучше обращаться в крупные международные агрегаторы. В южных странах, таких как Хорватия, Болгария, Кипр, Греция, предпочтительнее местные. Специальные сайты позволяют сравнить предлагаемые условия и выбрать оптимальный вариант.Также, добавляет эксперт, учтите, что в международных прокатах зачастую нельзя забронировать конкретную модель — только выбрать класс или тип: гольф, седан, внедорожник. И нужно быть готовым внести депозит.В странах, где не работают с платежной системой "Мир", требуется карта зарубежного банка. Далеко не везде принимают наличные. Если оплачивать аренду в России, то достаточно нашего "пластика".За рубежом понадобятся права с дублированием имени и фамилии водителя на английском языке, для некоторых государств нужно водительское удостоверение международного образца (МВУ), стаж вождения, как правило, не менее двух лет, возраст — обычно от 21 года. Бывает, что чем моложе водитель, тем дороже прокат.Фото — обязательно!"В договоре аренды транспортного средства — автомобиля, мотоцикла, скутера — крайне важно указать его марку, государственный регистрационный номер и номер кузова, цвет, год выпуска, пробег", — говорит генеральный директор юридической компании "Гебель и партнеры" Сергей Гебель.Все сведения нужно брать из документов, относящихся к этому ТС, например, из паспорта транспортного средства.Также необходимо уточнить условия аренды: ограничение по пробегу и размер платы за превышение, наличие страховки и франшизы (сумма, что не покрывается полисом). Нередко ее размер равен депозиту, который замораживается на счету."Желательно выбрать сервис, в котором автомобили застрахованы не только от угона, но и от повреждений, — отмечает технический директор международной сети автосервисов FIT SERVICE Алексей Рузанов. — Конечно, такая аренда подороже, однако полис избавит от непредвиденных трат". Страховка без франшизы также увеличивает стоимость."Сфотографируйте транспортное средство, — советует туристка Наталья Ветрова. — На Кипре нас пытались обвинить в том, что мы помяли дверь, в Калининграде — что поцарапали диски. Фотографии помогли доказать нашу правоту".Автомобиль возвращайте вовремя, иначе — доплата. Узнайте телефон, куда звонить в случае ДТП. Вызывать полицию — обязательно.Цена зависит от класса и возраста ТС, типа трансмиссии, страховки, залога, депозита и даже от того, где начинается и заканчивается аренда (в городе или в аэропорту, в одном и том же месте или нет). В Европе аренда не автомобиля, а мотоцикла, как правило, обходится дороже, в ЮВА — наоборот.Не нарушайте ПДДЕсли нарушили ПДД, платите штраф (его также могут вычесть из депозита). "Штрафов нахватали и не оплатили. Приходит потом чек на 2000 евро, туристы не реагируют. Забыли. Годы прошли, штраф остался. Человек едет с шенгенской визой, а его не пускают", — приводит пример глава правовой комиссии РСТ, гендиректор юридического агентства "Персона Грата" Георгий Мохов.Естественно, не стоит садиться за руль нетрезвым, хотя разрешенное количество алкоголя в крови разное. В Турции — 0,5 промилле, а в ОАЭ — ноль.

https://ria.ru/20230404/moshenniki-1862666029.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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