https://ria.ru/20230411/goa-1863950060.html

Гостеприимство и преступность Гоа: как меняется отдых на индийском курорте

Гостеприимство и преступность Гоа: как меняется отдых на индийском курорте - РИА Новости, 11.04.2023

Гостеприимство и преступность Гоа: как меняется отдых на индийском курорте

Высокий сезон на индийском курорте подходит к концу, но еще можно успеть там отдохнуть. Мало туристов, цены снижаются, а погода более-менее комфортная. Прямые... РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T08:00

2023-04-11T08:00

2023-04-11T08:14

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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости, Светлана Баева. Высокий сезон на индийском курорте подходит к концу, но еще можно успеть там отдохнуть. Мало туристов, цены снижаются, а погода более-менее комфортная. Прямые рейсы есть до середины мая. О том, как принимают гостей из России в Гоа, удается ли властям повысить уровень сервиса, что с преступностью и каким получился новый аэропорт, — в материале РИА Новости.Стоит ли ехать в Индию сейчас и летомКовидных ограничений нет, визу можно оформить онлайн за 72 часа до вылета, действует 90 дней. "Индия замыкает топ-10 у наших клиентов, большинство туристов выбирают именно Гоа", — говорят в "Слетать.ру". По словам экспертов, средний чек за отдых — 143 500 рублей. Максимальный спрос был в январе и феврале.Но и сейчас бронируют — на апрель. "Летом туда мало кто ездит, — объясняют в компании. Сезон дождей и жара — неприятное сочетание". Несколько крупных туроператоров сообщили, что на июнь-август Гоа не предлагают."Аэрофлот" летает туда до середины мая, на лето программа снимается, — уточняют в "Интуристе". — Потом — только стыковочные рейсы авиакомпаний Ближнего Востока".По информации "Слетать.ру", тур в Гоа до окончания сезона на двоих в "трех звездах" с завтраками будет стоит от 150 тысяч рублей."Апрель — это уже индийское лето, как и май. Влажность растет, температура тоже (до 38 днем и 27 ночью), бывают ветра и, соответственно, сильные волны", — объясняют индивидуальные гиды Наталья Садовская и Наталья Иванова. Но есть и плюсы: немноголюдно, недорого, скидки и распродажи у торговцев с севера Индии. А еще это сезон знаменитого на весь мир гоанского манго плюс в небе ночью можно рассмотреть Южный Крест. Кондиционер в номере, отель с бассейном и хорошим видом делают отдых и в апреле прекрасным.Нападают преступники, штрафует полицияЧтобы реализовать концепцию "Атити дево бхава" ("Гость — ваш бог"), правительство Гоа уже приняло меры, быстро реагирует на жалобы туристов. В том числе занялись безопасностью путешественников, утверждают местные СМИ. Были неприятные инциденты, в том числе с одной россиянкой. Так, 25 марта официанта и электрика отеля Grand Inn в Морджиме в Северном Гоа арестовали, обвинив в попытке ограбления. По словам девушки, двое неизвестных забрались к ней в номер через окно.В Пернеме (Северный Гоа) задержали бармена по подозрению в нападении на иностранку, арендовавшую жилье на курорте. Ей вовремя пришли на помощь.Гости также недовольны тем, что на дороге их постоянно останавливают и штрафуют. Даже министр туризма Гоа Рохан Кхонте признал, что "дорожная полиция регулярно преследует иностранцев в нашем штате".Глава правительства Прамод Савант попросил владельцев отелей тщательнее проверять соискателей на должности.Туристам-водителям планируют выдавать специальные стикеры на лобовое стекло. Полиция такие автомобили тормозить не будет. Заманить богатых Привлечь "высококлассных туристов", а не "британских пенсионеров, безденежную молодежь, рюкзачников и хиппи" власти пытаются не первый год. Об этом The Guardian писала еще десять лет назад. Пока, отмечают эксперты, особых успехов нет. Штату тяжело избавиться от уже устоявшейся репутации бюджетного направления.Гиды Наталья Садовская и Наталья Иванова рассказывают, что после пандемии местных туристов стало в разы больше — "и это совсем не золотая молодежь, готовая оставлять круглые суммы". Поэтому прибавилось дешевых отелей, гестхаусов, хостелов, кафе. Кроме того, особо многолюдные пляжи и дороги просто не успевают убирать от мусора. Само качество трасс и непрекращающиеся работы на них — тоже негативный фактор.Однако подвижки есть. Открываются хорошие рестораны, дизайнерские магазины, отели-бутики. В гостиницах уровня четыре и пять звезд на длинные выходные невозможно забронировать номер. "Но, естественно, выросли цены. Это и из-за инфляции, и из-за спроса, который превышает предложение", — добавляют гиды.В общем, есть возможность найти хороший отель европейского уровня и в то же время окунуться в "старый добрый Гоа". Да и обычный качественный пляжный отдых, в том числе с детьми, организовать несложно.Правда, эксперты предупреждают: сервис, как правило, хромает. Качественных отелей, отвечающих высоким международным стандартам, немного."Отельеры Южного Гоа плачут"Тем не менее очень скоро ситуация может измениться в лучшую сторону. Поможет аэропорт Нью Гоа Манохар, открывшийся в январе."Еще один международный хаб однозначно увеличит турпоток. На первых порах — местных, а потом и иностранных туристов, — объясняют гиды. — Одеяло на себя потянет более развитый и тусовочный Северный Гоа, ведь от нового аэропорта до его пляжей Морджима или Арамболя ехать максимум минут 40. Отельеры и рестораторы Южного Гоа уже плачут, что туристы до них не доедут".На севере штата развернулось массовое строительство. Предприниматели из Дели, Мумбаи, видя перспективность региона, скупают земельные участки "по невероятным ценам", говорят местные.Новый аэропорт — это и дешевые авиабилеты. Из Мумбаи, Бангалора, Хайдерабада — пара тысяч рупий или рублей, курс один к одному.

https://ria.ru/20230317/turisty-1858672711.html

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Лана Баева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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