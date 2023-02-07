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"Аэрофлот" будет летать из Москвы и Екатеринбурга в новый аэропорт Гоа
"Аэрофлот" будет летать из Москвы и Екатеринбурга в новый аэропорт Гоа - РИА Новости, 07.02.2023
"Аэрофлот" будет летать из Москвы и Екатеринбурга в новый аэропорт Гоа
Российская авиакомпания "Аэрофлот" с октября переведет рейсы из Москвы и Екатеринбурга в Гоа в новый аэропорт Нью Гоа Манохар, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T19:36
2023-02-07T19:36
2023-02-07T19:36
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Российская авиакомпания "Аэрофлот" с октября переведет рейсы из Москвы и Екатеринбурга в Гоа в новый аэропорт Нью Гоа Манохар, сообщает пресс-служба перевозчика. Полеты в новый хаб популярного курортного штата Индии запланированы три раза в неделю. Так, из Москвы – по средам, пятницам и воскресеньям в 14:50 (прилет в 01:00) по местному времени. Обратно планируется летать по понедельникам, четвергам и субботам в 02:30 (прилет в 08:15) по местному времени.Международный аэропорт Нью Гоа Манохар открылся 5 января 2023 года, расположен на севере штата в городе Мопа в 35 километрах от столицы Гоа Панаджи и в 55 километрах от действующего аэропорта Даболим. Современный авиатерминал способен принимать до 12 миллионов туристов в год. На церемонии открытия присутствовал премьер-министр Индии Нарендра Моди. По его словам, появление нового аэропорта должно заметно облегчить туристическую логистику. Ведь около 70 процентов отдыхающих посещают именно Северный Гоа.
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Туризм, Новости - Туризм, Гоа, Москва, Екатеринбург, Аэрофлот
"Аэрофлот" будет летать из Москвы и Екатеринбурга в новый аэропорт Гоа
"Аэрофлот" с октября начнет летать в новый аэропорт Гоа