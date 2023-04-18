Со сцены на фронт: кто из российских артистов уехал добровольцем в зону СВО
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкМузыкант, экс-скрипач рок-группы "Аквариум" Андрей Решетин выступает перед бойцами в зоне СВО
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Некоторые звезды театра и кино сами отправились в зону специальной военной операции. При этом они оставили свое основное место работы. Подробнее — в материале РИА Новости.
Андрей Решетин
Бывший скрипач группы "Аквариум", основатель и художественный руководитель Международного фестиваля барочной музыки EARLYMUSIC 60-летний Андрей Решетин попал в первую фронтовую творческую бригаду.
"Первый концерт военные артисты дали в ознаменование 78-й годовщины Ракетных войск и артиллерии 19 ноября 2022 года перед личным составом объединенной группировки российских войск в Мариуполе", — рассказывали в Министерстве обороны.
Евгений Павлов
Вместе с Решетиным в первой фронтовой творческой бригаде оказался ведущий актер "Современника" 44-летний Евгений Павлов. Зрители могли видеть его в постановках "Рассказ о семи", "Птица Феликс", "Осенняя соната" и других.
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкАктер московского театра "Современник" Евгений Павлов в первой фронтовой творческой бригаде Минобороны России на Херсонском направлении
Актер московского театра "Современник" Евгений Павлов в первой фронтовой творческой бригаде Минобороны России на Херсонском направлении
В начале апреля в соцсетях театра опубликовали ролик. В кадре — Павлов. Он в камуфляжной форме и читает стихотворение. "Артист "Современника" Евгений Павлов, призванный по мобилизации и находящийся с творческой бригадой в зоне СВО, поднимает бойцам настроение в связи с Днем смеха", — пояснили в посте.
Михаил Мамаев
Звезда фильмов "Виват, гардемарины!" и "Гардемарины" Михаил Мамаев тоже отправился на фронт. Двадцатого января на его странице в соцсети появился снимок, где 57-летний артист изображен рядом с танком.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкАктер Михаил Мамаев на пресс-конференции, посвященной запуску кинопроекта "Гардемарины-1787"
Актер Михаил Мамаев на пресс-конференции, посвященной запуску кинопроекта "Гардемарины-1787"
Впоследствии актер еще не раз делился с пользователями фото и видео из зоны СВО. Публиковал свои стихи. Рассказал он и о том, как под обстрелом принимают роды. По его словам, окна в палате заклеены белой лентой крест-накрест. И врач становится так, чтобы закрыть собой роженицу.
Георгий Тесля-Герасимов
"Я много раз был на передовой, был с командирами, с простыми людьми, с людьми из Донбасса и принял для себя решение, что должен быть здесь", — сказал в октябре в интервью порталу "Абзац" Георгий Тесля-Герасимов ("Вольф Мессинг: Видевший сквозь время", "Морской патруль").
Сорокапятилетний актер признался, что планирует создать художественную картину о донецких бойцах. А также рассказал о сотрудничестве с Никитой Джигурдой. Тот написал музыку на стихи Георгия.
Павел Устинов
Актер Нового театра Павел Устинов попал под мобилизацию.
"За нами стоят семьи, жены, родители, дети, которые могут оказаться в большой опасности, если бездействовать. Тем более что я бы не простил себя, если бы остался в стороне, когда моего брата призвали", — говорил 27-летний артист.
Актер Павел Устинов
Сослан Фидаров
Сослан Фидаров в Донбассе с 2014 года. Привез гуманитарную помощь, увидел, в каких тяжелых условиях живут местные, и решил остаться.
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"Это будет неправильно с моей стороны, если я сейчас возьму и уеду", — рассказывал актер в интервью Вячеславу Манучарову.
Не раз он комментировал слова Артура Смольянинова*, заявившего, что стрелял бы в своего коллегу по "Девятой роте" (Фидаров сыграл в культовом проекте персонажа по прозвищу Пиночет).
© Star Media (2019)Кадр из фильма "Холодные берега"
© Star Media (2019)
Кадр из фильма "Холодные берега"
"По поводу того, что ты на поле боя меня пристрелишь. Артур, мы оба понимаем, что этого ты никогда не сделаешь только потому, что на поле боя тебя никогда не будет", — ответил актеру Фидаров.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.