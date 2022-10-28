https://ria.ru/20221028/ustinov-1827532847.html

Актер Нового театра попал под мобилизацию

Актер Нового театра попал под мобилизацию - РИА Новости, 28.10.2022

Актер Нового театра попал под мобилизацию

Актер Нового театра Павел Устинов мобилизован, подтвердили РИА Новости в театре. РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T16:27

2022-10-28T16:27

2022-10-28T16:42

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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Актер Нового театра Павел Устинов мобилизован, подтвердили РИА Новости в театре. "Если война придет в наш дом, будет поздно. За нами стоят семьи, жены, родители, дети, которые могут оказаться в большой опасности, если бездействовать. Тем более, я бы не простил себя, если бы остался в стороне, когда моего брата призвали. Мы – граждане нашей страны, у которой, как и у других стран, есть свои проблемы. Целостность территорий должна быть в сохранности, и если стране для этого понадобились дополнительные силы, то другого выхода быть не может", — приводятся слова Павла в соцсети театра. В 2019 году суд признал актера Павла Устинова виновным в "применении насилия" к представителю власти на несанкционированной акции 3 августа в центре Москвы. Омоновец в ходе задержания Устинова вывихнул плечо и провел несколько недель в больнице. После того, как в защиту актера выступили многие публичные люди, прокуратура попросила заменить реальный срок условным. Сам Устинов заявил, что "ничего не скандировал, просто стоял, хотел позвонить другу", и в этот момент его начали задерживать. В последствии Мосгорсуд поменял наказание актеру с 3,5 лет в колонии на один год условного заключения.В 2019 году Павел был принят в труппу МХАТа им. Горького, после создания Нового театра Павла пригласили принять участие в его проектах.

https://ria.ru/20220929/sklyar-1820344042.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, знаменитости, театр, украина, луганская народная республика, донецкая народная республика