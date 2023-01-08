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Актер Фидаров ответил на угрозы Смольянинова, захотевшего "воевать за ВСУ" - РИА Новости, 08.01.2023
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Актер Фидаров ответил на угрозы Смольянинова, захотевшего "воевать за ВСУ"
Актер Фидаров ответил на угрозы Смольянинова, захотевшего "воевать за ВСУ" - РИА Новости, 08.01.2023
Актер Фидаров ответил на угрозы Смольянинова, захотевшего "воевать за ВСУ"
Заслуженный артист Северной Осетии Сослан Фидаров, известный по фильму "9 рота", ответил актеру Артуру Смольянинову, заявившему о готовности "воевать за... РИА Новости, 08.01.2023
2023-01-08T19:47
2023-01-08T22:45
артур смольянинов
султан хамзаев
яна лантратова
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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Заслуженный артист Северной Осетии Сослан Фидаров, известный по фильму "9 рота", ответил актеру Артуру Смольянинову, заявившему о готовности "воевать за Украину" . Его видеообращение опубликовал Telegram-канал регионального информационного портала "ОсНова".Смолянинов в интервью заявил, что ему наплевать на Россию, даже если от нее останется одна область, "а все остальное превратится в радиоактивный пепел". Он также пригрозил, что "мог бы выстрелить" в Фидарова, поддерживающего российскую спецоперацию на Украине."По поводу того, что ты на поле боя меня пристрелишь. Артур, мы оба понимаем, что этого ты никогда не сделаешь, только потому, что на поле боя тебя никогда не будет", — ответил ему артист.Депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил РИА Новости, что обратится в Следственный комитет с просьбой возбудить уголовное дело против Смольянинова.По мнению парламентария, у выступающих против своей страны актеров также нужно незамедлительно аннулировать контракты по всем государственным заказам.Депутат Яна Лантратова, в свою очередь, отметила, что Смольянинов "потерял связь со страной", а его высказывания могут стать для законодателей поводом для размышления. Такие артисты не видели настоящего горя людей в Донбассе —им было "не до этого, они в это время развлекались, пили шампанское на корпоративах, зарабатывали деньги", добавила она.
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артур смольянинов, султан хамзаев, яна лантратова, донбасс, telegram (приложение)
Артур Смольянинов, Султан Хамзаев, Яна Лантратова, Донбасс, Telegram (приложение)
19:47 08.01.2023 (обновлено: 22:45 08.01.2023)
 
Актер Фидаров ответил на угрозы Смольянинова, захотевшего "воевать за ВСУ"

Актер Фидаров призвал пригрозившего ему убийством Артура Смольянинова перестать врать

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в медиабанкАктер Сослан Фидаров
Актер Сослан Фидаров - РИА Новости, 1920, 08.01.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
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Актер Сослан Фидаров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Заслуженный артист Северной Осетии Сослан Фидаров, известный по фильму "9 рота", ответил актеру Артуру Смольянинову, заявившему о готовности "воевать за Украину" . Его видеообращение опубликовал Telegram-канал регионального информационного портала "ОсНова".
Смолянинов в интервью заявил, что ему наплевать на Россию, даже если от нее останется одна область, "а все остальное превратится в радиоактивный пепел". Он также пригрозил, что "мог бы выстрелить" в Фидарова, поддерживающего российскую спецоперацию на Украине.
"По поводу того, что ты на поле боя меня пристрелишь. Артур, мы оба понимаем, что этого ты никогда не сделаешь, только потому, что на поле боя тебя никогда не будет", — ответил ему артист.
Депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил РИА Новости, что обратится в Следственный комитет с просьбой возбудить уголовное дело против Смольянинова.По мнению парламентария, у выступающих против своей страны актеров также нужно незамедлительно аннулировать контракты по всем государственным заказам.
Депутат Яна Лантратова, в свою очередь, отметила, что Смольянинов "потерял связь со страной", а его высказывания могут стать для законодателей поводом для размышления. Такие артисты не видели настоящего горя людей в Донбассе —им было "не до этого, они в это время развлекались, пили шампанское на корпоративах, зарабатывали деньги", добавила она.
Борис Гребенщиков - РИА Новости, 1920, 08.01.2023
Вчера, 08:00
Покинувшей Россию оппозиции остается петь чужие песни
 
Артур СмольяниновСултан ХамзаевЯна ЛантратоваДонбассTelegram (приложение)
 
 
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