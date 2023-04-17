https://ria.ru/20230417/nauka-1865728360.html
Российские ученые создали эффективные преобразователи оптических сигналов
Российские ученые создали эффективные преобразователи оптических сигналов - РИА Новости, 17.04.2023
Российские ученые создали эффективные преобразователи оптических сигналов
Сотрудники Физико-технического института имени Иоффе РАН (Санкт-Петербург) разработали интегрально-оптический модулятор - ключевое устройство для построения... РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T08:18
2023-04-17T08:18
2023-04-17T10:01
наука
санкт-петербург
россия
российская академия наук
навигатор абитуриента
университетская наука
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Сотрудники Физико-технического института имени Иоффе РАН (Санкт-Петербург) разработали интегрально-оптический модулятор - ключевое устройство для построения оптических информационно-телекоммуникационных систем, по своим параметрам соответствующее мировому уровню и перспективное с точки зрения импортозамещения зарубежных компонентов в отечественной фотонике и оптоэлектронике, сообщили РИА Новости в Минобрнауки России. В последние десятилетия по ряду характеристик подходят к пределу своих возможностей информационно-телекоммуникационные системы, основанные на классической электронике и фотонике. Поэтому научные лаборатории по всему миру ведут исследования и разработки устройств на альтернативных физических принципах, которые бы позволили вывести информационно-телекоммуникационные системы на новый, "квантовый" уровень. Наиболее перспективным направлением исследований в данной сфере стала фотоника, которая исследует способы генерации, передачи и обработки сигналов с помощью электромагнитных волн оптического диапазона (свет - частный случай таких волн) и отлично зарекомендовала себя в волоконно-оптических линиях связи. В последние годы область применения фотоники в качестве средства коммуникации значительно расширилась и включает в себя системы генерации, передачи и обработки сверхширокополосных СВЧ-модулированных оптических сигналов (радиофотоника), а также квантовые, то есть основанные на квантовой природе света, системы передачи и обработки данных (квантовая фотоника). "Мы разработали интегрально-оптический сверхширокополосный модулятор - это устройство для преобразования электрических сигналов в оптические и управления характеристиками этих сигналов. Такие модуляторы являются ключевыми элементами для построения оптических информационно-телекоммуникационных систем. Они используются на линиях волоконно-оптической связи", – рассказал заведующий лабораторией квантовой электроники ФТИ Александр Шамрай. В основе разработанного модулятора - интегрально-оптический чип из монокристалла ниобата лития. Это вещество обладает уникальными оптическими свойствами, проявляющими себя в важнейших эффектах, которые могут быть использованы для формирования и управления оптическими сигналами, включая квантовые, что делает его одним из наиболее перспективных материалов для создания оптоэлектронных устройств. По своим параметрам разработка превосходит российские аналоги и соответствует уровню ведущих мировых производителей модуляторов, поэтому является перспективной для импортозамещения зарубежных компонентов в отечественной фотонике и оптоэлектронике. Сейчас в ФТИ продолжаются работы по совершенствованию технологии модуляторов на основе ниобата лития. Последние разработки направлены на использование гибридных тонкопленочных подложек ниобата лития толщиной в тысячную долю миллиметра. Это потенциально позволит уменьшить длину модулятора до нескольких миллиметров, снизит уровень управляющих напряжений и расширит полосу модуляции до 100 ГГц и выше, что, как ожидается, выведет оптические информационные системы на принципиально новый уровень развития.
https://ria.ru/20221227/radary-1841551684.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербург, россия, российская академия наук, навигатор абитуриента, университетская наука
Наука, Санкт-Петербург, Россия, Российская академия наук, Навигатор абитуриента, Университетская наука
Российские ученые создали эффективные преобразователи оптических сигналов
Сотрудники ФТИ имени Иоффе разработали интегрально-оптический модулятор
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Сотрудники Физико-технического института имени Иоффе РАН (Санкт-Петербург) разработали интегрально-оптический модулятор - ключевое устройство для построения оптических информационно-телекоммуникационных систем, по своим параметрам соответствующее мировому уровню и перспективное с точки зрения импортозамещения зарубежных компонентов в отечественной фотонике и оптоэлектронике, сообщили РИА Новости в Минобрнауки России.
В последние десятилетия по ряду характеристик подходят к пределу своих возможностей информационно-телекоммуникационные системы, основанные на классической электронике и фотонике. Поэтому научные лаборатории по всему миру ведут исследования и разработки устройств на альтернативных физических принципах, которые бы позволили вывести информационно-телекоммуникационные системы на новый, "квантовый" уровень.
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Наиболее перспективным направлением исследований в данной сфере стала фотоника, которая исследует способы генерации, передачи и обработки сигналов с помощью электромагнитных волн оптического диапазона (свет - частный случай таких волн) и отлично зарекомендовала себя в волоконно-оптических линиях связи. В последние годы область применения фотоники в качестве средства коммуникации значительно расширилась и включает в себя системы генерации, передачи и обработки сверхширокополосных СВЧ-модулированных оптических сигналов (радиофотоника), а также квантовые, то есть основанные на квантовой природе света, системы передачи и обработки данных (квантовая фотоника).
"Мы разработали интегрально-оптический сверхширокополосный модулятор - это устройство для преобразования электрических сигналов в оптические и управления характеристиками этих сигналов. Такие модуляторы являются ключевыми элементами для построения оптических информационно-телекоммуникационных систем. Они используются на линиях волоконно-оптической связи", – рассказал заведующий лабораторией квантовой электроники ФТИ Александр Шамрай.
В основе разработанного модулятора - интегрально-оптический чип из монокристалла ниобата лития. Это вещество обладает уникальными оптическими свойствами, проявляющими себя в важнейших эффектах, которые могут быть использованы для формирования и управления оптическими сигналами, включая квантовые, что делает его одним из наиболее перспективных материалов для создания оптоэлектронных устройств.
По своим параметрам разработка превосходит российские аналоги и соответствует уровню ведущих мировых производителей модуляторов, поэтому является перспективной для импортозамещения зарубежных компонентов в отечественной фотонике и оптоэлектронике.
Сейчас в ФТИ продолжаются работы по совершенствованию технологии модуляторов на основе ниобата лития. Последние разработки направлены на использование гибридных тонкопленочных подложек ниобата лития толщиной в тысячную долю миллиметра. Это потенциально позволит уменьшить длину модулятора до нескольких миллиметров, снизит уровень управляющих напряжений и расширит полосу модуляции до 100 ГГц и выше, что, как ожидается, выведет оптические информационные системы на принципиально новый уровень развития.
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