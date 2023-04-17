https://ria.ru/20230417/nauka-1865728360.html

Российские ученые создали эффективные преобразователи оптических сигналов

Российские ученые создали эффективные преобразователи оптических сигналов - РИА Новости, 17.04.2023

Российские ученые создали эффективные преобразователи оптических сигналов

Сотрудники Физико-технического института имени Иоффе РАН (Санкт-Петербург) разработали интегрально-оптический модулятор - ключевое устройство для построения... РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T08:18

2023-04-17T08:18

2023-04-17T10:01

наука

санкт-петербург

россия

российская академия наук

навигатор абитуриента

университетская наука

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/143115/82/1431158289_0:151:2000:1276_1920x0_80_0_0_480255ea209ffeffc8ca7a05e292628f.jpg

МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Сотрудники Физико-технического института имени Иоффе РАН (Санкт-Петербург) разработали интегрально-оптический модулятор - ключевое устройство для построения оптических информационно-телекоммуникационных систем, по своим параметрам соответствующее мировому уровню и перспективное с точки зрения импортозамещения зарубежных компонентов в отечественной фотонике и оптоэлектронике, сообщили РИА Новости в Минобрнауки России. В последние десятилетия по ряду характеристик подходят к пределу своих возможностей информационно-телекоммуникационные системы, основанные на классической электронике и фотонике. Поэтому научные лаборатории по всему миру ведут исследования и разработки устройств на альтернативных физических принципах, которые бы позволили вывести информационно-телекоммуникационные системы на новый, "квантовый" уровень. Наиболее перспективным направлением исследований в данной сфере стала фотоника, которая исследует способы генерации, передачи и обработки сигналов с помощью электромагнитных волн оптического диапазона (свет - частный случай таких волн) и отлично зарекомендовала себя в волоконно-оптических линиях связи. В последние годы область применения фотоники в качестве средства коммуникации значительно расширилась и включает в себя системы генерации, передачи и обработки сверхширокополосных СВЧ-модулированных оптических сигналов (радиофотоника), а также квантовые, то есть основанные на квантовой природе света, системы передачи и обработки данных (квантовая фотоника). "Мы разработали интегрально-оптический сверхширокополосный модулятор - это устройство для преобразования электрических сигналов в оптические и управления характеристиками этих сигналов. Такие модуляторы являются ключевыми элементами для построения оптических информационно-телекоммуникационных систем. Они используются на линиях волоконно-оптической связи", – рассказал заведующий лабораторией квантовой электроники ФТИ Александр Шамрай. В основе разработанного модулятора - интегрально-оптический чип из монокристалла ниобата лития. Это вещество обладает уникальными оптическими свойствами, проявляющими себя в важнейших эффектах, которые могут быть использованы для формирования и управления оптическими сигналами, включая квантовые, что делает его одним из наиболее перспективных материалов для создания оптоэлектронных устройств. По своим параметрам разработка превосходит российские аналоги и соответствует уровню ведущих мировых производителей модуляторов, поэтому является перспективной для импортозамещения зарубежных компонентов в отечественной фотонике и оптоэлектронике. Сейчас в ФТИ продолжаются работы по совершенствованию технологии модуляторов на основе ниобата лития. Последние разработки направлены на использование гибридных тонкопленочных подложек ниобата лития толщиной в тысячную долю миллиметра. Это потенциально позволит уменьшить длину модулятора до нескольких миллиметров, снизит уровень управляющих напряжений и расширит полосу модуляции до 100 ГГц и выше, что, как ожидается, выведет оптические информационные системы на принципиально новый уровень развития.

https://ria.ru/20221227/radary-1841551684.html

https://ria.ru/20210419/tekhnologii-1728877117.html

санкт-петербург

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

санкт-петербург, россия, российская академия наук, навигатор абитуриента, университетская наука