https://ria.ru/20230416/yaponiya-1865610685.html

СМИ: арестованный после ЧП в японской Вакаяме имел при себе нож

СМИ: арестованный после ЧП в японской Вакаяме имел при себе нож - РИА Новости, 16.04.2023

СМИ: арестованный после ЧП в японской Вакаяме имел при себе нож

Сотрудники полиции изъяли нож из рюкзака 24-летнего Рюдзи Кимура, арестованного накануне после инцидента в префектуре Вакаяма, когда вблизи места публичного... РИА Новости, 16.04.2023

2023-04-16T05:59

2023-04-16T05:59

2023-04-16T05:59

япония

в мире

вакаяма (город)

хёго

фумио кисида

синдзо абэ

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ТОКИО, 16 апр – РИА Новости. Сотрудники полиции изъяли нож из рюкзака 24-летнего Рюдзи Кимура, арестованного накануне после инцидента в префектуре Вакаяма, когда вблизи места публичного выступления премьер-министра Японии Фумио Кисиды прогремел взрыв. По данным агентства Киодо со ссылкой на источники в правоохранительных органах, не исключается версия того, что Кимура подготовить различные виды оружия на случай изменения обстоятельств при публичном выступлении премьер-министра. При этом слово "покушение" в сообщении агентства прямо не упоминается. Ранее в воскресенье в доме арестованного Кимуры был проведен обыск, по итогам которого полицейские вынесли 10 картонных коробок. Информации об их содержании пока нет. Накануне, около 11.30 по местному времени (5.30 мск), вблизи места публичного выступления Кисиды после того, как он осмотрел рыболовецкий порт Саигасаки, раздался звук взрыва. На кадрах, транслируемых различными телеканалами и в социальных сетях, видно, как премьер Кисида оборачивается на звук падения объекта и движение охранника за своей спиной, после чего его, закрытого раскладным пуленепробиваемым щитом, уводят. В тот же момент молодого человека, бросившего объект в сторону премьера, хватают несколько мужчин из числа собравшихся, а еще через секунду – обеспечивающие безопасность мероприятия сотрудники. После инцидента по подозрению в умышленном препятствии бизнесу правоохранительные органы арестовали 24-летнего жителя города Каваниси префектуры Хёго по имени Рюдзи Кимура. Согласно материалам следствия, он находился в 10 метрах от премьер-министра в момент инцидента. О мотивах его поступка пока ничего не известно, так как молодой человек отказался говорить с полицейскими до прибытия его адвоката. С места происшествия были изъяты два цилиндрических предмета. В результате разрыва одного из них и произошел хлопок. Другой же, как сообщали японские СМИ, был в руках Кимуры в момент задержания. Его вывезли с места инцидента с помощью специального крана. Теперь правоохранительным органам предстоит определить, имеет ли изъятый объект возможность убить человека при разрыве. Несмотря на инцидент, премьер Японии Кисида решил не вносить изменений в расписание своих публичных выступлений в рамках предвыборной кампании в местные законодательные органы. Сегодня, 16 апреля, у Кисиды намечено три публичных выступления в префектуре Оита. Менее года назад экс-премьер-министр Японии Синдзо Абэ был смертельно ранен во время выступления на предвыборном митинге в префектуре Нара 8 июля. Его убийца – 42-летний Тэцуя Ямагами выстрелил в Абэ со спины из самодельного оружия дважды. При втором выстреле политик получил ранения в шею и грудь, ставшие смертельными. Синдзо Абэ умер от потери крови.

https://ria.ru/20230415/yaponiya-1865496683.html

https://ria.ru/20230413/yaponiya-1865126972.html

япония

вакаяма (город)

хёго

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япония, в мире, вакаяма (город), хёго, фумио кисида, синдзо абэ