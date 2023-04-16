Рейтинг@Mail.ru
КНДР отметила 111 лет со дня рождения основателя страны Ким Ир Сена - РИА Новости, 16.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:03 16.04.2023
https://ria.ru/20230416/kndr-1865608712.html
КНДР отметила 111 лет со дня рождения основателя страны Ким Ир Сена
КНДР отметила 111 лет со дня рождения основателя страны Ким Ир Сена - РИА Новости, 16.04.2023
КНДР отметила 111 лет со дня рождения основателя страны Ким Ир Сена
Многочисленные мероприятия, приуроченные к 111-й годовщине со дня рождения основателя страны и деда нынешнего лидера Ким Чен Ына Ким Ир Сена, прошли в КНДР в... РИА Новости, 16.04.2023
2023-04-16T05:03
2023-04-16T05:03
в мире
пхеньян
монголия
сирия
ким ир сен
ким чен ын
госдума рф
кпрф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105869/69/1058696934_0:0:3564:2005_1920x0_80_0_0_bd9b3e79480c7037da976833c0c729b3.jpg
СЕУЛ, 16 апр – РИА Новости. Многочисленные мероприятия, приуроченные к 111-й годовщине со дня рождения основателя страны и деда нынешнего лидера Ким Чен Ына Ким Ир Сена, прошли в КНДР в выходные, в субботу на центральной площади Пхеньяна прошел вечер с танцами и фейерверками, следует из сообщений северокорейского Центрального телеграфного агентства (ЦТАК). Как сообщает ЦТАК, к статуям вождей по всей стране были возложены цветы. Также были организованы две большие выставки и композиции меньшего масштаба по всей стране, посвященные заслугам Ким Ир Сена. Посещая их, народ страны вспомнил "о бессмертных достижениях" покойного лидера. Выставки также включали и материалы о достижениях Ким Чен Ына, осматривая которые посетители чувствовали, что их лидер своим "мудрым руководством" продолжает осуществлять желания Ким Ир Сена и открывает новую эпоху в развитии социалистической деревни. Граждане в Пхеньяне и других городах выходили гулять и отдыхать на улицы, в скверы, смотрели различные уличные выступления и праздничные концерты, пробовали специальные блюда в кафе. Кто-то отдыхал в аквапарке "Мунсу", другие посетили Ледовый дворец. "Вечером 15 апреля на площади Ким Ир Сена (в Пхеньяне – ред.) состоялся вечер студенческой молодежи, посвященный 111-й годовщине со дня рождения великого лидера Ким Ир Сена", - говорится в сообщении ЦТАК. Молодые люди, девушки в традиционной одежде "ханбок", танцевали под патриотические песни и марши, смотрели красочные фейерверки. На площади в том числе звучали песни, восхваляющие нынешнего лидера страны Ким Чен Ына, были установлены стенды и украшения с надписями "4.15 День Солнца", как в КНДР называют день рождения Ким Ир Сена. Северная Корея обычно масштабно отмечает каждую пятую и десятую годовщины памятных дат. Поэтому о присутствии лидера страны Ким Чен Ына на мероприятиях в этом году не сообщалось. По случаю "Дня Солнца", лидеру КНДР прислали корзины цветов международные организации и лица из-за рубежа, в том числе президенты Монголии и Сирии, Ассоциация корейцев в Китае. Сообщалось, что день рождения Ким Ир Сена заранее отметили и в Москве. В собрании 7 апреля участвовали сотрудники посольства КНДР в России, деятели российского правительства, политических партий, различных организаций и учреждений, включая Госдуму, МИД, партию "Российский общенародный союз", Московский городской комитет КПРФ, Российское общество дружбы и культурного сотрудничества с КНДР и Институт востоковедения РАН.
https://ria.ru/20230412/tramp-1864647119.html
https://ria.ru/20230411/kndr-1864387018.html
пхеньян
монголия
сирия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105869/69/1058696934_351:0:3082:2048_1920x0_80_0_0_3a2858972d084b06fb49c1b7f02461ed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, пхеньян, монголия, сирия, ким ир сен, ким чен ын, госдума рф, кпрф, российский общенародный союз
В мире, Пхеньян, Монголия, Сирия, Ким Ир Сен, Ким Чен Ын, Госдума РФ, КПРФ, Российский общенародный союз
КНДР отметила 111 лет со дня рождения основателя страны Ким Ир Сена

ЦТАК: в КНДР отметили 111 лет со дня рождения основателя страны Ким Ир Сена

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПамятник основателю КНДР Ким Ир Сену в Пхеньяне
Памятник основателю КНДР Ким Ир Сену в Пхеньяне - РИА Новости, 1920, 16.04.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Памятник основателю КНДР Ким Ир Сену в Пхеньяне. Архивное фото
Читать ria.ru в
СЕУЛ, 16 апр – РИА Новости. Многочисленные мероприятия, приуроченные к 111-й годовщине со дня рождения основателя страны и деда нынешнего лидера Ким Чен Ына Ким Ир Сена, прошли в КНДР в выходные, в субботу на центральной площади Пхеньяна прошел вечер с танцами и фейерверками, следует из сообщений северокорейского Центрального телеграфного агентства (ЦТАК).
Как сообщает ЦТАК, к статуям вождей по всей стране были возложены цветы. Также были организованы две большие выставки и композиции меньшего масштаба по всей стране, посвященные заслугам Ким Ир Сена. Посещая их, народ страны вспомнил "о бессмертных достижениях" покойного лидера. Выставки также включали и материалы о достижениях Ким Чен Ына, осматривая которые посетители чувствовали, что их лидер своим "мудрым руководством" продолжает осуществлять желания Ким Ир Сена и открывает новую эпоху в развитии социалистической деревни.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
Трамп заявил, что считает лидеров России, Китая и КНДР умнейшими людьми
12 апреля, 04:51
Граждане в Пхеньяне и других городах выходили гулять и отдыхать на улицы, в скверы, смотрели различные уличные выступления и праздничные концерты, пробовали специальные блюда в кафе. Кто-то отдыхал в аквапарке "Мунсу", другие посетили Ледовый дворец.
"Вечером 15 апреля на площади Ким Ир Сена (в Пхеньяне – ред.) состоялся вечер студенческой молодежи, посвященный 111-й годовщине со дня рождения великого лидера Ким Ир Сена", - говорится в сообщении ЦТАК.
Молодые люди, девушки в традиционной одежде "ханбок", танцевали под патриотические песни и марши, смотрели красочные фейерверки. На площади в том числе звучали песни, восхваляющие нынешнего лидера страны Ким Чен Ына, были установлены стенды и украшения с надписями "4.15 День Солнца", как в КНДР называют день рождения Ким Ир Сена.
Северная Корея обычно масштабно отмечает каждую пятую и десятую годовщины памятных дат. Поэтому о присутствии лидера страны Ким Чен Ына на мероприятиях в этом году не сообщалось.
По случаю "Дня Солнца", лидеру КНДР прислали корзины цветов международные организации и лица из-за рубежа, в том числе президенты Монголии и Сирии, Ассоциация корейцев в Китае.
Сообщалось, что день рождения Ким Ир Сена заранее отметили и в Москве. В собрании 7 апреля участвовали сотрудники посольства КНДР в России, деятели российского правительства, политических партий, различных организаций и учреждений, включая Госдуму, МИД, партию "Российский общенародный союз", Московский городской комитет КПРФ, Российское общество дружбы и культурного сотрудничества с КНДР и Институт востоковедения РАН.
Председатель Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
Ким Чен Ын заявил, что КНДР нужно расширять силы сдерживания войны
11 апреля, 09:04
 
В миреПхеньянМонголияСирияКим Ир СенКим Чен ЫнГосдума РФКПРФРоссийский общенародный союз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала