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КНДР отметила 111 лет со дня рождения основателя страны Ким Ир Сена

КНДР отметила 111 лет со дня рождения основателя страны Ким Ир Сена - РИА Новости, 16.04.2023

КНДР отметила 111 лет со дня рождения основателя страны Ким Ир Сена

Многочисленные мероприятия, приуроченные к 111-й годовщине со дня рождения основателя страны и деда нынешнего лидера Ким Чен Ына Ким Ир Сена, прошли в КНДР в... РИА Новости, 16.04.2023

2023-04-16T05:03

2023-04-16T05:03

2023-04-16T05:03

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СЕУЛ, 16 апр – РИА Новости. Многочисленные мероприятия, приуроченные к 111-й годовщине со дня рождения основателя страны и деда нынешнего лидера Ким Чен Ына Ким Ир Сена, прошли в КНДР в выходные, в субботу на центральной площади Пхеньяна прошел вечер с танцами и фейерверками, следует из сообщений северокорейского Центрального телеграфного агентства (ЦТАК). Как сообщает ЦТАК, к статуям вождей по всей стране были возложены цветы. Также были организованы две большие выставки и композиции меньшего масштаба по всей стране, посвященные заслугам Ким Ир Сена. Посещая их, народ страны вспомнил "о бессмертных достижениях" покойного лидера. Выставки также включали и материалы о достижениях Ким Чен Ына, осматривая которые посетители чувствовали, что их лидер своим "мудрым руководством" продолжает осуществлять желания Ким Ир Сена и открывает новую эпоху в развитии социалистической деревни. Граждане в Пхеньяне и других городах выходили гулять и отдыхать на улицы, в скверы, смотрели различные уличные выступления и праздничные концерты, пробовали специальные блюда в кафе. Кто-то отдыхал в аквапарке "Мунсу", другие посетили Ледовый дворец. "Вечером 15 апреля на площади Ким Ир Сена (в Пхеньяне – ред.) состоялся вечер студенческой молодежи, посвященный 111-й годовщине со дня рождения великого лидера Ким Ир Сена", - говорится в сообщении ЦТАК. Молодые люди, девушки в традиционной одежде "ханбок", танцевали под патриотические песни и марши, смотрели красочные фейерверки. На площади в том числе звучали песни, восхваляющие нынешнего лидера страны Ким Чен Ына, были установлены стенды и украшения с надписями "4.15 День Солнца", как в КНДР называют день рождения Ким Ир Сена. Северная Корея обычно масштабно отмечает каждую пятую и десятую годовщины памятных дат. Поэтому о присутствии лидера страны Ким Чен Ына на мероприятиях в этом году не сообщалось. По случаю "Дня Солнца", лидеру КНДР прислали корзины цветов международные организации и лица из-за рубежа, в том числе президенты Монголии и Сирии, Ассоциация корейцев в Китае. Сообщалось, что день рождения Ким Ир Сена заранее отметили и в Москве. В собрании 7 апреля участвовали сотрудники посольства КНДР в России, деятели российского правительства, политических партий, различных организаций и учреждений, включая Госдуму, МИД, партию "Российский общенародный союз", Московский городской комитет КПРФ, Российское общество дружбы и культурного сотрудничества с КНДР и Институт востоковедения РАН.

https://ria.ru/20230412/tramp-1864647119.html

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в мире, пхеньян, монголия, сирия, ким ир сен, ким чен ын, госдума рф, кпрф, российский общенародный союз