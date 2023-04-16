https://ria.ru/20230416/kirienko-1865611076.html

Кириенко во время поездки в ЛНР посетил ряд православных храмов

Кириенко во время поездки в ЛНР посетил ряд православных храмов - РИА Новости, 16.04.2023

Кириенко во время поездки в ЛНР посетил ряд православных храмов

Первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко во время визита в Луганск посетил ряд православных храмов Луганской Народной Республики,... РИА Новости, 16.04.2023

2023-04-16T06:16

2023-04-16T06:16

2023-04-16T07:04

мариуполь

сергей кириенко

денис пушилин

леонид пасечник

волноваха

донецкая народная республика

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ЛУГАНСК, 16 апр - РИА Новости. Первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко во время визита в Луганск посетил ряд православных храмов Луганской Народной Республики, частично восстановленных усилиями Русской православной церкви либо требующих помощи в ремонте, передает корреспондент РИА Новости. Ранее Кириенко побывал в Донецкой Народной Республике, где вместе с врио главы ДНР Денисом Пушилиным посетил храмы в Волновахе и Мариуполе. В ходе визита в ЛНР Кириенко совместно с врио главы республики Леонидом Пасечником посетил в том числе Свято-Вознесенский собор, расположенный в Александровске, а также храм в честь святого апостола Андрея Первозванного. Эти храмы частично пострадали от обстрелов во время конфликта в Донбассе. На месте первый замруководителя администрации президента РФ пообщался с настоятелями храмов и прихожанами.

https://ria.ru/20230415/tsvety-1865533654.html

мариуполь

волноваха

донецкая народная республика

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мариуполь, сергей кириенко, денис пушилин, леонид пасечник, волноваха, донецкая народная республика