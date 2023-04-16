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Кириенко во время поездки в ЛНР посетил ряд православных храмов - РИА Новости, 16.04.2023
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06:16 16.04.2023 (обновлено: 07:04 16.04.2023)
https://ria.ru/20230416/kirienko-1865611076.html
Кириенко во время поездки в ЛНР посетил ряд православных храмов
Кириенко во время поездки в ЛНР посетил ряд православных храмов - РИА Новости, 16.04.2023
Кириенко во время поездки в ЛНР посетил ряд православных храмов
Первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко во время визита в Луганск посетил ряд православных храмов Луганской Народной Республики,... РИА Новости, 16.04.2023
2023-04-16T06:16
2023-04-16T07:04
мариуполь
сергей кириенко
денис пушилин
леонид пасечник
волноваха
донецкая народная республика
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ЛУГАНСК, 16 апр - РИА Новости. Первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко во время визита в Луганск посетил ряд православных храмов Луганской Народной Республики, частично восстановленных усилиями Русской православной церкви либо требующих помощи в ремонте, передает корреспондент РИА Новости. Ранее Кириенко побывал в Донецкой Народной Республике, где вместе с врио главы ДНР Денисом Пушилиным посетил храмы в Волновахе и Мариуполе. В ходе визита в ЛНР Кириенко совместно с врио главы республики Леонидом Пасечником посетил в том числе Свято-Вознесенский собор, расположенный в Александровске, а также храм в честь святого апостола Андрея Первозванного. Эти храмы частично пострадали от обстрелов во время конфликта в Донбассе. На месте первый замруководителя администрации президента РФ пообщался с настоятелями храмов и прихожанами.
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мариуполь
волноваха
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мариуполь, сергей кириенко, денис пушилин, леонид пасечник, волноваха, донецкая народная республика
Мариуполь, Сергей Кириенко, Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Волноваха, Донецкая Народная Республика
Кириенко во время поездки в ЛНР посетил ряд православных храмов

Кириенко во время визита в Луганск посетил ряд православных храмов

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкПервый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко - РИА Новости, 1920, 16.04.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
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Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 16 апр - РИА Новости. Первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко во время визита в Луганск посетил ряд православных храмов Луганской Народной Республики, частично восстановленных усилиями Русской православной церкви либо требующих помощи в ремонте, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее Кириенко побывал в Донецкой Народной Республике, где вместе с врио главы ДНР Денисом Пушилиным посетил храмы в Волновахе и Мариуполе.
В ходе визита в ЛНР Кириенко совместно с врио главы республики Леонидом Пасечником посетил в том числе Свято-Вознесенский собор, расположенный в Александровске, а также храм в честь святого апостола Андрея Первозванного. Эти храмы частично пострадали от обстрелов во время конфликта в Донбассе. На месте первый замруководителя администрации президента РФ пообщался с настоятелями храмов и прихожанами.
Денис Пушилин вместе с первым Сергеем Кириенко возложили цветы к памятнику Герою России Владимиру Жоге в Волновахе
Пушилин и Кириенко возложили цветы к памятнику Владимиру Жоге в Волновахе
Вчера, 13:45
 
МариупольСергей КириенкоДенис ПушилинЛеонид ПасечникВолновахаДонецкая Народная Республика
 
 
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