https://ria.ru/20230416/kirienko-1865611076.html
Кириенко во время поездки в ЛНР посетил ряд православных храмов
Кириенко во время поездки в ЛНР посетил ряд православных храмов - РИА Новости, 16.04.2023
Кириенко во время поездки в ЛНР посетил ряд православных храмов
Первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко во время визита в Луганск посетил ряд православных храмов Луганской Народной Республики,... РИА Новости, 16.04.2023
2023-04-16T06:16
2023-04-16T06:16
2023-04-16T07:04
мариуполь
сергей кириенко
денис пушилин
леонид пасечник
волноваха
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ЛУГАНСК, 16 апр - РИА Новости. Первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко во время визита в Луганск посетил ряд православных храмов Луганской Народной Республики, частично восстановленных усилиями Русской православной церкви либо требующих помощи в ремонте, передает корреспондент РИА Новости. Ранее Кириенко побывал в Донецкой Народной Республике, где вместе с врио главы ДНР Денисом Пушилиным посетил храмы в Волновахе и Мариуполе. В ходе визита в ЛНР Кириенко совместно с врио главы республики Леонидом Пасечником посетил в том числе Свято-Вознесенский собор, расположенный в Александровске, а также храм в честь святого апостола Андрея Первозванного. Эти храмы частично пострадали от обстрелов во время конфликта в Донбассе. На месте первый замруководителя администрации президента РФ пообщался с настоятелями храмов и прихожанами.
https://ria.ru/20230415/tsvety-1865533654.html
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мариуполь, сергей кириенко, денис пушилин, леонид пасечник, волноваха, донецкая народная республика
Мариуполь, Сергей Кириенко, Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Волноваха, Донецкая Народная Республика
Кириенко во время поездки в ЛНР посетил ряд православных храмов
Кириенко во время визита в Луганск посетил ряд православных храмов