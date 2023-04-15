https://ria.ru/20230415/vzryv-1865512909.html

Во время взрыва в японской Вакаяме пострадал полицейский

Во время взрыва в японской Вакаяме пострадал полицейский - РИА Новости, 15.04.2023

Во время взрыва в японской Вакаяме пострадал полицейский

Один сотрудник полиции, который обеспечивал безопасность в префектуре Вакаяма на месте, где должен был выступать премьер-министр Фумио Кисида, получил... РИА Новости, 15.04.2023

2023-04-15T10:50

2023-04-15T10:50

2023-04-15T11:51

в мире

вакаяма (город)

япония

взрыв на месте выступления кисиды в вакаяме

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ТОКИО, 15 апр - РИА Новости. Один сотрудник полиции, который обеспечивал безопасность в префектуре Вакаяма на месте, где должен был выступать премьер-министр Фумио Кисида, получил незначительные травмы, сообщило агентство Киодо. Звук взрыва раздался около 11.30 по местному времени (5.30 мск) в японском городе Вакаяма. Произошло это вблизи места публичного выступления Кисиды после того, как он осмотрел рыболовецкий порт Саигасаки. Очевидцы рассказали телеканалу NHK, что молодой человек, когда появился премьер Японии, кинул в его сторону "цилиндрический черный предмет", мужчину сразу же задержали полицейские, а еще через несколько секунд раздался звук взрыва и повалил дым. Предполагалась, что это могла быть сигнальная ракета. Позже стало известно, что объект был серебряного цвета, напоминающий часть металлической трубы. На кадрах, транслируемых различными телеканалами, видно, как премьер Кисида оборачивается на звук падения объекта, после чего, по всей видимости, его увели охранники. В тот же момент молодого человека, бросившего объект в сторону премьера, хватают несколько мужчин из числа собравшихся, а еще через секунду - обеспечивающие безопасность мероприятия сотрудники. Как сообщили источники в следствии, с места были изъяты два цилиндрических предмета. В результате взрыва одного из них и произошел хлопок. Другой же, как отмечается, был в руках молодого человека, которого задержали на месте. После инцидента по подозрению в умышленном препятствии бизнесу правоохранительные органы арестовали 24-летнего жителя города Каваниси префектуры Хёго. Агентство Киодо сообщает, что его зовут Рюдзи Кимура, однако телеканал NHK, в свою очередь, отмечает, что полицейские все еще пытаются подтвердить чтение его имени, так как сам подозреваемый сохраняет молчание. Как уточняет Киодо, арестованный заявил, что будет общаться со следователями только после того, как к нему приедет его адвокат. Несмотря на инцидент, премьер Японии Кисида решил не вносить изменений в расписание мероприятий кампании перед выборами в муниципальные законодательные органы и спустя некоторое время выступил публично у железнодорожной станции Вакаяма. В частности, он принес извинения за доставленное волнение и неудобства в результате инцидента. Позже в субботу ожидается еще два его публичных выступления, на этот раз в префектуре Тиба. Менее года назад экс-премьер-министр Японии Синдзо Абэ был смертельно ранен во время выступления на предвыборном митинге в префектуре Нара. 42-летний Тэцуя Ямагами выстрелил в Абэ из самодельного оружия дважды. В результате второго выстрела политик получил ранения в шею и грудь, ставшие смертельными. Синдзо Абэ умер от потери крови.

https://ria.ru/20230415/yaponiya-1865496683.html

https://ria.ru/20230415/nato-1865511691.html

вакаяма (город)

япония

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, вакаяма (город), япония, взрыв на месте выступления кисиды в вакаяме