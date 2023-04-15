https://ria.ru/20230415/vengriya-1865594991.html

Венгрия временно прекратит импорт сельхозпродукции с Украины

Венгрия временно прекратит импорт сельхозпродукции с Украины - РИА Новости, 16.04.2023

Венгрия временно прекратит импорт сельхозпродукции с Украины

Венгрия до 30 июня 2023 года запрещает импорт зерна, масличных культур и ряда других сельхозпродуктов с Украины, заявил венгерский министр сельского хозяйства... РИА Новости, 16.04.2023

2023-04-15T23:33

2023-04-15T23:33

2023-04-16T00:18

венгрия

украина

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

экономика

в мире

евросоюз

польша

урсула фон дер ляйен

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БУДАПЕШТ, 15 апр - РИА Новости. Венгрия до 30 июня 2023 года запрещает импорт зерна, масличных культур и ряда других сельхозпродуктов с Украины, заявил венгерский министр сельского хозяйства Иштван Надь.Отмечается, что запрет продлится до 30 июня 2023 года, до этого времени Венгрия ожидает от ЕС мер по поддержке европейских аграриев и пересмотра правил беспошлинного ввоза сельхозпродуктов с Украины.По словам министра, продолжение беспошлинного ввоза украинского зерна, масличных культур, мяса птицы, яиц и меда нанесет столь серьезный ущерб венгерскому сельскому хозяйству, что предотвратить его возможно лишь чрезвычайными мерами.Ранее о запрете импорта с Украины ряда продуктов растительного и животного происхождения до 30 июня 2023 года заявила Польша.В конце марта премьер-министры ряда стран ЕС обратились к главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерна с Украины. В письме премьер-министров Польши, Венгрии, Румынии, Болгарии и Словакии отмечалось, что "проблемы связаны со значительным увеличением поставок украинской продукции на рынки стран-членов ЕС, особенно граничащих с Украиной или находящихся рядом с ней", в частности "произошел беспрецедентный рост импорта зерновых, масличных культур, яиц, птицы, сахара, яблочного сока, ягод, яблок, муки, меда и макаронных изделий".

https://ria.ru/20230413/vengriya-1865006453.html

венгрия

украина

польша

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венгрия, украина, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), экономика, в мире, евросоюз, польша, урсула фон дер ляйен