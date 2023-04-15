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Венгрия временно прекратит импорт сельхозпродукции с Украины - РИА Новости, 16.04.2023
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23:33 15.04.2023 (обновлено: 00:18 16.04.2023)
https://ria.ru/20230415/vengriya-1865594991.html
Венгрия временно прекратит импорт сельхозпродукции с Украины
Венгрия временно прекратит импорт сельхозпродукции с Украины - РИА Новости, 16.04.2023
Венгрия временно прекратит импорт сельхозпродукции с Украины
Венгрия до 30 июня 2023 года запрещает импорт зерна, масличных культур и ряда других сельхозпродуктов с Украины, заявил венгерский министр сельского хозяйства... РИА Новости, 16.04.2023
2023-04-15T23:33
2023-04-16T00:18
венгрия
украина
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
экономика
в мире
евросоюз
польша
урсула фон дер ляйен
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БУДАПЕШТ, 15 апр - РИА Новости. Венгрия до 30 июня 2023 года запрещает импорт зерна, масличных культур и ряда других сельхозпродуктов с Украины, заявил венгерский министр сельского хозяйства Иштван Надь.Отмечается, что запрет продлится до 30 июня 2023 года, до этого времени Венгрия ожидает от ЕС мер по поддержке европейских аграриев и пересмотра правил беспошлинного ввоза сельхозпродуктов с Украины.По словам министра, продолжение беспошлинного ввоза украинского зерна, масличных культур, мяса птицы, яиц и меда нанесет столь серьезный ущерб венгерскому сельскому хозяйству, что предотвратить его возможно лишь чрезвычайными мерами.Ранее о запрете импорта с Украины ряда продуктов растительного и животного происхождения до 30 июня 2023 года заявила Польша.В конце марта премьер-министры ряда стран ЕС обратились к главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерна с Украины. В письме премьер-министров Польши, Венгрии, Румынии, Болгарии и Словакии отмечалось, что "проблемы связаны со значительным увеличением поставок украинской продукции на рынки стран-членов ЕС, особенно граничащих с Украиной или находящихся рядом с ней", в частности "произошел беспрецедентный рост импорта зерновых, масличных культур, яиц, птицы, сахара, яблочного сока, ягод, яблок, муки, меда и макаронных изделий".
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венгрия, украина, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), экономика, в мире, евросоюз, польша, урсула фон дер ляйен
Венгрия, Украина, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Экономика, В мире, Евросоюз, Польша, Урсула фон дер Ляйен
Венгрия временно прекратит импорт сельхозпродукции с Украины

Министр Надь заявил о запрете Венгрией импорта зерна и масличных с Украины до 30 июня

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкБудапешт, Венгрия
Будапешт, Венгрия - РИА Новости, 1920, 15.04.2023
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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БУДАПЕШТ, 15 апр - РИА Новости. Венгрия до 30 июня 2023 года запрещает импорт зерна, масличных культур и ряда других сельхозпродуктов с Украины, заявил венгерский министр сельского хозяйства Иштван Надь.
«
"Правительство (Венгрии) привержено отстаиванию интересов венгерского фермерского сообщества, поэтому в отсутствие значимых мер ЕС оно временно, подобно Польше, запрещает импорт зерна и масличных культур, а также ряда других сельскохозяйственных продуктов, производимых на Украине или поступающих оттуда, в Венгрию", - приводит слова Надя министерство сельского хозяйства Венгрии на своем сайте.
Отмечается, что запрет продлится до 30 июня 2023 года, до этого времени Венгрия ожидает от ЕС мер по поддержке европейских аграриев и пересмотра правил беспошлинного ввоза сельхозпродуктов с Украины.
По словам министра, продолжение беспошлинного ввоза украинского зерна, масличных культур, мяса птицы, яиц и меда нанесет столь серьезный ущерб венгерскому сельскому хозяйству, что предотвратить его возможно лишь чрезвычайными мерами.
Ранее о запрете импорта с Украины ряда продуктов растительного и животного происхождения до 30 июня 2023 года заявила Польша.
В конце марта премьер-министры ряда стран ЕС обратились к главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерна с Украины. В письме премьер-министров Польши, Венгрии, Румынии, Болгарии и Словакии отмечалось, что "проблемы связаны со значительным увеличением поставок украинской продукции на рынки стран-членов ЕС, особенно граничащих с Украиной или находящихся рядом с ней", в частности "произошел беспрецедентный рост импорта зерновых, масличных культур, яиц, птицы, сахара, яблочного сока, ягод, яблок, муки, меда и макаронных изделий".
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