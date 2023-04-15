Взрывное извержение Шивелуча разрушило его купол, заявил ученый

Вулканолог Демянчук: взрывное извержение Шивелуча разрушило большую часть его купола
Извержение вулкана Шивелуч началось ранним утром 11 апреля.
Извержение вулкана Шивелуч началось ранним утром 11 апреля.
Вулкан выбросил пепел сначала на восемь тысяч метров, а затем — на десять тысяч, позже произошло еще два мощных извержения.
Вулкан выбросил пепел сначала на восемь тысяч метров, а затем — на десять тысяч, позже произошло еще два мощных извержения.
Сильнее всего пострадал поселок Ключи, там пеплопад стал сильнейшим за 60 лет.
Сильнее всего пострадал поселок Ключи, там пеплопад стал сильнейшим за 60 лет.
Слой пепла, выброшенный в результате извержения вулкана Шивелуч в Усть-Камчатском районе.
Слой пепла, выброшенный в результате извержения вулкана Шивелуч в Усть-Камчатском районе.
Основная фаза извержения завершилась, но Шивелуч продолжит выбрасывать пепел, правда, уже в меньших масштабах.
Основная фаза извержения завершилась, но Шивелуч продолжит выбрасывать пепел, правда, уже в меньших масштабах.
Пепел будет достаточно долго находиться в атмосфере и оседать на деревьях, кустах и земле, говорят сейсмологи.
Пепел будет достаточно долго находиться в атмосфере и оседать на деревьях, кустах и земле, говорят сейсмологи.
Вероятность того, что облако вулканического пепла достигнет Петропавловска-Камчатского, невелика.
Вероятность того, что облако вулканического пепла достигнет Петропавловска-Камчатского, невелика.
Местная жительница расчищает участок, занесенный пеплом
Местная жительница расчищает участок, занесенный пеплом
Извержение вулкана на Камчатке прошло по благоприятному сценарию, считают ученые.
Извержение вулкана на Камчатке прошло по благоприятному сценарию, считают ученые.
Основную часть выброса пепла унесло, а пирокластические потоки не дошли до дорог и мостов.
Основную часть выброса пепла унесло, а пирокластические потоки не дошли до дорог и мостов.
Благоприятному развитию ситуации способствовало холодное холодное время года.
Благоприятному развитию ситуации способствовало холодное холодное время года.
Извержение вулкана Шивелуч началось ранним утром 11 апреля.
Вулкан выбросил пепел сначала на восемь тысяч метров, а затем — на десять тысяч, позже произошло еще два мощных извержения.
Сильнее всего пострадал поселок Ключи, там пеплопад стал сильнейшим за 60 лет.
Слой пепла, выброшенный в результате извержения вулкана Шивелуч в Усть-Камчатском районе.
Основная фаза извержения завершилась, но Шивелуч продолжит выбрасывать пепел, правда, уже в меньших масштабах.
Пепел будет достаточно долго находиться в атмосфере и оседать на деревьях, кустах и земле, говорят сейсмологи.
Вероятность того, что облако вулканического пепла достигнет Петропавловска-Камчатского, невелика.
Местная жительница расчищает участок, занесенный пеплом
Извержение вулкана на Камчатке прошло по благоприятному сценарию, считают ученые.
Основную часть выброса пепла унесло, а пирокластические потоки не дошли до дорог и мостов.
Благоприятному развитию ситуации способствовало холодное холодное время года.
"В кратере наблюдается мощнейшая фумарольная деятельность, связанная с дегазацией", — добавили в институте.