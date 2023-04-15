https://ria.ru/20230415/shiveluch-1865494867.html

Взрывное извержение Шивелуча разрушило его купол, заявил ученый

Взрывное извержение Шивелуча разрушило его купол, заявил ученый - РИА Новости, 15.04.2023

Взрывное извержение Шивелуча разрушило его купол, заявил ученый

Взрыв, который произошел во время извержения вулкана Шивелуч на Камчатке, разрушил большую часть его купола, образовался новый гигантский кратер, сообщили в... РИА Новости, 15.04.2023

2023-04-15T06:35

2023-04-15T06:35

2023-04-15T06:38

шивелуч

камчатка

российская академия наук

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1d/1861666300_0:41:3032:1747_1920x0_80_0_0_6f7c8dc034f1b43d513354b52979416a.jpg

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 15 апр — РИА Новости. Взрыв, который произошел во время извержения вулкана Шивелуч на Камчатке, разрушил большую часть его купола, образовался новый гигантский кратер, сообщили в Институте вулканологии и сейсмологии ДВО РАН. "Произошел направленный взрыв на юго-восток. Большая часть постройки активного купола разрушена. Образовался громадный кратер диаметром более километра", — приводит пресс-служба института слова вулканолога Юрия Демянчука. В институте отметили, что получили видеоданные о последствиях взрыва в кратере в субботу, после того, как в районе вулкана улучшилась погода. Извержение вулкана Шивелуч на Камчатке началось ранним утром 11 апреля — первые выбросы поднялись на высоту до 20 тысяч метров. Несколько поселков на востоке полуострова засыпало пеплом. Жителям рекомендовали не выходить без необходимости из дома. По оценке ученых, пеплопад в поселке Ключи стал сильнейшим за 60 лет, там толщина пеплового слоя достигала восьми сантиметров.

https://ria.ru/20230412/vulkan-1864697922.html

шивелуч

камчатка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

шивелуч, камчатка, российская академия наук, происшествия