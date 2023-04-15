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Виктор Петров: Запад посадил Молдавию на кредитно-грантовую иглу

Виктор Петров: Запад посадил Молдавию на кредитно-грантовую иглу - РИА Новости, 15.04.2023

Виктор Петров: Запад посадил Молдавию на кредитно-грантовую иглу

В Гагаузской автономии Молдавии 30 апреля пройдут выборы главы (башкана) региона. Среди восьми кандидатов, зарегистрированных в местном Центризбиркоме, также... РИА Новости, 15.04.2023

2023-04-15T11:00

2023-04-15T11:00

2023-04-15T11:00

интервью

майя санду

гагаузия

молдавия

россия

евразийский экономический союз

таможенный союз

евросоюз

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В Гагаузской автономии Молдавии 30 апреля пройдут выборы главы (башкана) региона. Среди восьми кандидатов, зарегистрированных в местном Центризбиркоме, также баллотируется на эту должность депутат Народного собрания (местный парламент) Гагаузии, председатель общественно-политического движения "Народный союз Гагаузии" Виктор Петров. В ходе выборов в местный парламент в октябре 2021 года политик набрал 97,5% голосов избирателей, это, по оценкам местных и центральных СМИ, стало самым высоким в процентном соотношении показателем доверия, который был зафиксирован на выборах в НСГ. Петров выступает за развитие экономических, гуманитарных и социально-культурных взаимоотношений с Россией и другими странами ЕАЭС.– Представители центральной власти Молдавии неоднократно говорили о необходимости поддержки автономии, насколько оправдались надежды жителей Гагаузии?– В период правления нынешнего парламентского большинства – партии "Действие и солидарность" (ПДС), увы, наоборот, неоднократно политики в Кишиневе озвучивают призывы сократить и без того скромное финансирование Гагаузии, якобы под предлогом того, что слишком много бюджетных средств направляется в регион.Более того, благодаря решению президента Майи Санду, негласного лидера ПДС, башкан Гагаузии был исключен из состава Высшего совета безопасности Молдовы, а главный прокурор Гагаузии – из Высшего совета прокуроров республики.– Гагаузию традиционно называют пророссийским регионом, особенно после референдума 2014 года, когда в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Тогда жители Гагаузии высказались за развитие сотрудничества с Россией, Белоруссией и Казахстаном, объединившихся в Таможенный союз. Сейчас руководство Молдавии не просто, как раньше, декларирует о желании интегрироваться в Европейский союз, но и предпринимает конкретные шаги в этом направлении. Официальный Кишинев оказывает ли на автономию какое-то давление, чтобы жители Гагаузии выбрали курс исключительно на Евросоюз?– Гагаузия – не отдельное государство, мы подчиняемся законам Молдавии и, увы, волей-неволей подвержены негативным последствиям внешней и внутренней политики официального Кишинева.Центральные власти посадили Молдову на кредитно-грантовую иглу, и мало того, что за кредиты будут расплачиваться будущие поколения, так еще и в обмен на эти "услуги" международные кредиторы требуют выполнения условий, лишающих нас суверенитета. А суверенитет начинается с независимой социально-экономической политики. Зачем повышать пенсионный возраст, сокращать количество учебных заведений, – в чем изрядно преуспела нынешний президент на посту министра образования – ограничивать себя в экспортно-импортной политике?Многие аналитики и СМИ России неоднократно возвращаются к факту принятия в Молдове усилиями парламентского большинства так называемого закона о сепаратизме. Исходя из формулировок, прописанных в тексте данного документа, под понятие "сепаратизм" может попасть сегодня любой житель Гагаузской автономии. Причиной подобного рода потенциальной обструкции может послужить поддержка внешней политики России, призыв к максимальному сближению с РФ по многим направлениям, а также осуждение или критика текущей политики ПДС. Пока что центральные власти еще не провели "пробу пера" с состряпанными на коленке уголовными делами в отношении тех или иных представителей Гагаузии или других регионов страны, но мы не исключаем, что эти попытки будут предприняты в ближайшее время, и морально к этому готовы. Любая попытка привлечь хотя бы одного жителя Гагаузии за "сепаратизм" по надуманному предлогу будет трактоваться нами, как начало геноцида всего гагаузского народа.Еще не стерлась из памяти ситуация вокруг Георгиевской ленты, символа Победы в Великой Отечественной войне. Целый год оранжево-черная лента Ордена святого Георгия была под запретом в Молдове по вине решения парламентского большинства. За ношение этого символа предполагался штраф довольно большого для многих жителей страны размера. Решение о запрете ленты было принято правящим большинством накануне 9 мая прошлого года.В ответ на данные деяния в 2022 году Народное собрание Гагузии (НСГ) приняло решение о разрешении носить Георгиевскую ленту, как символ наследия гагаузского народа. Этот закон, который должен был действовать на территории автономии, центральные власти оспорили в суде. В ответ на это НСГ приняло постановление о ношении Георгиевской ленты исключительно 9 мая. Но несмотря на волеизъявление народных избранников, отражающее позицию подавляющего большинства населения автономии, полиция, подчиненная МВД республики, наложила ряд штрафов на наших сограждан за ношение Георгиевской ленты. Мы, жители Гагаузии, трактуем данные действия, как притеснение наших прав и свобод: свободы совести, свободы мнения и свободы выбора.Наша команда и я лично выступаем за комплекс дипломатических, экономических и организационных мер, направленных на привлечение значительных инвестиций (в первую очередь по линии России, ЕАЭС, Турции и Китая) с целью реализации важнейших социальных проектов и инициатив.В наших планах – открытие в разных странах, в первую очередь в России и других государствах Евразийского экономического союза, а также в Турции и Китае "Торговых домов Гагаузии". И давайте не забывать, что гагаузы, как тюркский народ, духовно тяготеют к идеям евразийства. Ключевым государством евразийского пространства является Российская Федерация. Исторические периоды, связавшие наш народ с Россией и ее геополитической миссией, стали основополагающими вехами развития гагаузов, как этноса и культурной общности. Благодаря политике Российской империи на Балканах гагаузы получили возможность полноценно сосуществовать с другими народами, обрели свое нынешнее место проживания.Мы выступаем за развитие экономических, гуманитарных, культурных связей, а также проектов народной дипломатии с дружественными странами (в первую очередь с Россией и другими государствами-участниками СНГ и Евразийского экономического союза, Турцией, а также ШОС и БРИКС). Также мы будем настаивать на выведении взаимоотношений Молдовы с Евросоюзом из зависимого состояния и на переводе их в режим равноправного диалога.– Из уст ряда политиков Молдавии, являющихся сторонниками вхождения страны в состав Румынии, звучат заявления, что Гагаузия незаслуженно получила статус автономии, мол, его надо упразднить. На ваш взгляд, существует ли риск изменения статуса Гагаузии?– Гагаузы никогда не скрывали, что выступают против присоединения Молдовы к Румынии. Эти политики стремятся "пристыдить" нас за мнение, отличающееся от позиции кишиневских националистов, находящихся сегодня во власти. Ряд одиозных фигур пытается навязать жителям страны тезис о том, что гагаузы якобы являются гостями на молдавской земле, где молдаване якобы милостиво разрешили им поселиться. При всем уважении к молдавскому народу как к титульной нации, не могу не заметить тот факт, что на момент начала расселения гагаузов в Бессарабской области Российской империи представители того или иного этноса не принимали каких-либо судьбоносных для края решений. Эти решения принимались царским правительством в Санкт-Петербурге. Тот факт, что Россия более 200 лет назад спасла наших предков от геноцида со стороны Османской империи по религиозному признаку – как раз является краеугольным камнем наших тесных дружеских связей с современной РФ. И если некоторые деятели в Кишиневе не в состоянии этого понять, то это не наша вина, а их беда.Таким образом, можно с полной ответственностью заключить, что центральные власти делают все ради того, чтобы наша автономия была максимально ослаблена, ее население деморализовано. Все это, на мой взгляд, может привести к тому, что в какой-то момент мы окажемся на пороге, скорее всего, совершенно неправового решения о том, что Гагаузскую автономию захотят ликвидировать под тем или иным предлогом, а может быть, руководствуясь целой совокупностью предлогов. Это лже-легитимизация антиконституционного шага максимально обострит ситуацию в стране и может спровоцировать внутренний конфликт.– Процесс европейской интеграции в Молдавии приобретает некий характер вхождения в Европейский союз через ворота Румынии, а есть ли, на ваш взгляд, для Молдавии парадный вход в ЕС?– Пусть для начала представители ЕС, которые посещают Молдову, научатся договариваться на равных, без выставления каких-либо однобоких условий. Но для этого нужно, чтобы руководство страны перестало вести себя подобострастно по отношению к "большому брату", который никогда нам братом не был. Молдова такая, какая она есть, не нужна Евросоюзу. У нас много положительных сторон, но и много недостатков как у государства, и нам предстоит эти недостатки исправлять. Молдову более 30 лет – из-за чего в 1990 годы и возник конфликт в Приднестровье и была ситуация на грани в Гагаузии – пытаются втащить в антироссийский лагерь. Если бы для этого нужно было обещать, условно говоря, жизнь на Марсе, то и это нам бы обещали!Гораздо большую опасность представляет идея евроинтеграции Молдовы через вхождение в состав Румынии. И в связи с этим на крайне тревожные мысли наводит идея Майи Санду созвать 21 мая так называемое "собрание Молдова-ЕС". Мы в Гагаузии очень опасаемся, как бы этот спектакль, показное шоу не выдали за волю народа и не приступили к ликвидации молдавской государственности.– В Гагаузии говорят не только на гагаузском языке, здесь звучит и болгарская, и молдавская, и русская речь, учитывая такое многонациональное многообразие, которое представлено в Молдавии, не кажется ли вам правильным, чтобы государство вновь вернулось к практике введения русского языка как языка межнационального общения?– По моему убеждению, требуются куда более серьезные изменения законодательства – важно сделать русский язык вторым государственным в республике. Это заметно упростит взаимоотношения государственных органов РМ и ее населения. Русскоязычные – не меньшинство в Молдове. Русскоязычные – это те, для кого русский родной или один из двух родных языков (билингвы), а также те, кто говорит и пишет по-русски каждый день, общаясь также и с представителями других этносов на этом языке. То есть, русскоязычные в Молдове – это населяющие страну русские, гагаузы, болгары, украинцы и немалая часть молдаван, в семьях которых так сложилось, что русский для них – родной. Иными словами, мы говорим почти о половине населения страны. И со всеми этими людьми власти даже не думают считаться, реализуя инициативы, направленные на ограничение хождения в стране русского языка – речь идет о государственном делопроизводстве, исключения пояснений к лекарствам на русском языке, закрытии русскоязычных СМИ и так далее.– Верно ли, что в Уложении (аналог конституции – ред.) автономии есть пункт о выходе Гагаузии из состава Молдавии, если страна утратит свою государственность? Как в этом случае, гипотетически, вероятно... сможет Гагаузия существовать экономически?– Чтобы говорить об экономической составляющей, нужно вначале сказать о составляющей политической. Да, существует закон об отложенном статусе народа Гагаузии на внешнее самоопределение, принятый в 2014 году по итогам референдума в автономии, когда 98,9% пришедших на участки для голосования высказались "за" превращение Гагаузии в независимое государство, если Молдова когда-нибудь перестанет существовать как государство. С другой стороны, Кишинев не признал референдум. Суд Комрата признал закон об отложенном статусе народа Гагаузии незаконным. Народное собрание автономии постановило решение суда не признавать. Апелляции подано не было. Следовательно, закон действует, и Гагаузия в случае чего будет принимать решение в соответствии с ним. С другой стороны, тот центр принятия решений, который будет отвечать за Молдавию в случае потери ею своей государственности, может заявить свои права на Гагаузию как на часть страны. В этом случае конфликт неизбежен. И каким образом мы при таком сценарии отстоим наши права, пока сказать сложно. Но если вы меня спросите, сдадут ли гагаузы назад, я с полной ответственностью скажу решительное "нет"! Наш народ был готов защищать себя и страну в 1990 году, будет готов и сейчас.– Раньше из Кишинева часто шли упреки, что Гагаузия – дотационный регион. Что автономия сильно зависима от бюджета республики. В чем правы или не правы сторонники такого подхода?– Готов с полной ответственностью заявить, что Гагаузия на самом деле способна самостоятельно себя обеспечивать, если бы как раз не препоны центральных властей. В прошлом году Народное собрание Гагаузии приняло разработанный нашей командой законопроект об информационно-технологическом (IT) парке "Gagauziya İT park". Кратко о преимуществах и целях этой инициативы: многомиллиардные инвестиции в автономию, создание большого количества новых рабочих мест с зарплатами международного уровня, как следствие – значительное пополнение бюджета, согласно нашим подсчетам – с 1,3 миллиарда леев (71,7 миллиона долларов) до более чем трех миллиардов леев (165,5 миллиона долларов) в ближайшее полтора-два года с последующим увеличением бюджета до пяти миллиардов леев (275 миллионов долларов) и более. Но центральные власти заблокировали дальнейшую процедуру реализации закона, обжаловав его в суде. Судопроизводство идет по сей день и, как я могу предположить, сильно затягивается, что может свидетельствовать о намеренной стагнации процесса.Предполагаю, что Кишинев планирует в итоге попытаться усугубить искусственно созданный негативный информационный фон вокруг Гагаузии в стремлении показать, что автономия якобы не оправдывает себя экономически как самоуправляемый регион.– Может ли Гагаузия заключать напрямую сделки с внешними партнерами?– В рамках Уложения Гагаузии и ради собственных социально-экономических интересов, конечно, да. Существует немалое количество различного рода официальных соглашений о сотрудничестве между Гагаузией и регионами России, международными структурами и т.д. Но поставить подписи под документом – это даже не полдела. Необходима политическая воля для реализации соглашений. Увы, не могу сказать, что со стороны предыдущего руководства автономии были приложены все необходимые усилия для реализации имеющихся в наличии договоренностей. В то же время не стоит забывать, что центральным властям, как я уже ранее сказал, крайне невыгодно процветание Гагаузии, жителей которой правящая партия сегодня готова приравнять к "сепаратистам" за их любовь к России и желание сотрудничать с этой страной. Для нынешнего официального Кишинева усиление экономического потенциала Гагаузии – сродни констатации провала культа евроинтеграции: если пророссийский регион собственными усилиями начнет решать свои проблемы, то зачем тогда вся эта экономическая кабала от ЕС!– Согласно законодательству, глава Гагаузии автоматически становится членом правительства Молдавии, что дает этот статус самому башкану и, в частности, автономии? Какие вопросы, на ваш взгляд, Кишинев избегал обсуждать с башканами? Нужно ли расширить полномочия главы региона?– В правительстве башкан должен претворять в жизнь те же задачи, ради которых жители Гагаузии выбирают его на данный пост: защищать интересы автономии и ее народа. По моим наблюдениям, сегодня правительство крайне редко учитывает позицию башкана по главным для страны вопросам. Игнорирует мнение гагаузов и президент, иначе башкан не был бы исключен из Высшего совета безопасности республики. Чтобы говорить о расширении полномочий главы автономии, необходимо сначала исправить вышеназванное "недоразумение". И здесь речь должна идти о выстраивании более твердой позиции Гагаузии в отношениях с Центральной властью. Таких отношений, которые позволят защищать интересы автономии и ее жителей – во благо народа Гагаузии.– Какой должна быть политика Молдавии на международной арене, чтобы сохранить мир в республике и в регионе в целом?– Чтобы избежать любого рода внутренних конфликтов и участия во внешних конфликтах, единственной "идеологией" для Молдавии должен быть ее нейтралитет. Чтобы ни происходило в других государствах, какое бы давление ни оказывалось на Кишинев – нейтралитет и только нейтралитет.

https://ria.ru/20230318/moldaviya-1858832946.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230408/gagauziya-1863987470.html

https://ria.ru/20230312/zapad-1857226760.html

https://ria.ru/20230306/moldaviya-1855726327.html

https://ria.ru/20230224/gagauziya-1854157679.html

https://ria.ru/20230406/investitsii-1863540381.html

гагаузия

молдавия

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

интервью, майя санду, гагаузия, молдавия, россия, евразийский экономический союз, таможенный союз, евросоюз