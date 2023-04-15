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Президент России встретит Пасху в храме Христа Спасителя - РИА Новости, 15.04.2023
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Религия
 
00:10 15.04.2023
https://ria.ru/20230415/paskha-1865482281.html
Президент России встретит Пасху в храме Христа Спасителя
Президент России встретит Пасху в храме Христа Спасителя - РИА Новости, 15.04.2023
Президент России встретит Пасху в храме Христа Спасителя
Президент России Владимир Путин в ночь на воскресенье традиционно приедет в храм Христа Спасителя, чтобы встретить там Пасху - главный христианский праздник. РИА Новости, 15.04.2023
2023-04-15T00:10
2023-04-15T00:10
религия
политика
россия
владимир путин
дмитрий медведев
светлана медведева
русская православная церковь
таджикистан
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ночь на воскресенье традиционно приедет в храм Христа Спасителя, чтобы встретить там Пасху - главный христианский праздник. Русская православная церковь отмечает Пасху в 2023 году 16 апреля. Пасхальная служба Обычно президент РФ посещает пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя, которое традиционно возглавляет патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Путин лишь дважды пропускал праздничную службу в главном храме столицы. В 2003 году глава государства не приезжал на Пасху в кафедральный собор РПЦ, так как находился в Таджикистане. Тогда он посетил пасхальное богослужение в храме Николая Святителя в Душанбе. В 2020 году Путин впервые за 17 лет пропустил пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя из-за угрозы распространения коронавируса. Глава государства тогда вечером поставил свечу в небольшой часовне, которая находится на территории президентской резиденции Ново-Огарево. Тогда президент РФ записал видеопоздравление для православных христиан и всех граждан России, отмечающих Пасху. Глава государства поблагодарил тех, кто в разгар пандемии оказывает помощь ближним, а также выразил уверенность, что страна достойно пройдет "через посланные нам испытания". Обмен подарками Во время службы президент преподносит главе Русской церкви патриарху Кириллу декоративное пасхальное яйцо - символ Воскресения Христова и торжества жизни. Так было и в прошлом году. В 2018 году Путин вручил патриарху яйцо "Воскресение Христово". Оно было выполнено из уральского нефрита в единственном экземпляре мастерами из Златоуста и установлено на подставке с позолотой и полудрагоценными камнями. В ответ глава Русской православной церкви преподнес Путину традиционное пасхальное яйцо. В 2016 году патриарх Кирилл подарил Путину декоративные пасхальные яйца, изготовленные церковными ювелирами. Аналогичный презент от предстоятеля РПЦ получили и тогда еще премьер-министр Дмитрий Медведев (ныне зампредседателя Совбеза РФ) и его супруга Светлана Медведева. Православные традиции Путин бывает в храме не только на Пасху, но и на Рождество. В этому году в рождественскую ночь глава государства был в Благовещенском соборе Московского Кремля. В 2022 году он встречал Рождество в храме Спаса Нерукотворного Образа в Ново-Огарево. В 2021 году Путин присутствовал на рождественском богослужении в церкви Николы на острове Липно в Новгородской области. Там он уже бывал в 2016 году. Глава государства также не раз встречал Рождество в Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга. Кроме этого, Путин на протяжении многих лет принимает участие в Крещенских купаниях, лишь в 2022 году он отказался от этой традиции из-за пандемии.
https://ria.ru/20230413/paskha-1864942921.html
https://ria.ru/20230414/moskva-1865262677.html
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политика, россия, владимир путин, дмитрий медведев, светлана медведева, русская православная церковь, таджикистан, душанбе
Религия, Политика, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Медведев, Светлана Медведева, Русская православная церковь, Таджикистан, Душанбе
Президент России встретит Пасху в храме Христа Спасителя

Президент России Владимир Путин по традиции встретит Пасху в храме Христа Спасителя

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на праздничном пасхальном богослужении в кафедральном соборном храме Христа Спасителя
Президент РФ Владимир Путин на праздничном пасхальном богослужении в кафедральном соборном храме Христа Спасителя - РИА Новости, 1920, 15.04.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин на праздничном пасхальном богослужении в кафедральном соборном храме Христа Спасителя. Архивное фото
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ночь на воскресенье традиционно приедет в храм Христа Спасителя, чтобы встретить там Пасху - главный христианский праздник.
Русская православная церковь отмечает Пасху в 2023 году 16 апреля.
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Пасхальная служба

Обычно президент РФ посещает пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя, которое традиционно возглавляет патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Путин лишь дважды пропускал праздничную службу в главном храме столицы. В 2003 году глава государства не приезжал на Пасху в кафедральный собор РПЦ, так как находился в Таджикистане. Тогда он посетил пасхальное богослужение в храме Николая Святителя в Душанбе.
В 2020 году Путин впервые за 17 лет пропустил пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя из-за угрозы распространения коронавируса. Глава государства тогда вечером поставил свечу в небольшой часовне, которая находится на территории президентской резиденции Ново-Огарево.
Тогда президент РФ записал видеопоздравление для православных христиан и всех граждан России, отмечающих Пасху. Глава государства поблагодарил тех, кто в разгар пандемии оказывает помощь ближним, а также выразил уверенность, что страна достойно пройдет "через посланные нам испытания".
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Обмен подарками

Во время службы президент преподносит главе Русской церкви патриарху Кириллу декоративное пасхальное яйцо - символ Воскресения Христова и торжества жизни. Так было и в прошлом году.
В 2018 году Путин вручил патриарху яйцо "Воскресение Христово". Оно было выполнено из уральского нефрита в единственном экземпляре мастерами из Златоуста и установлено на подставке с позолотой и полудрагоценными камнями. В ответ глава Русской православной церкви преподнес Путину традиционное пасхальное яйцо.
В 2016 году патриарх Кирилл подарил Путину декоративные пасхальные яйца, изготовленные церковными ювелирами. Аналогичный презент от предстоятеля РПЦ получили и тогда еще премьер-министр Дмитрий Медведев (ныне зампредседателя Совбеза РФ) и его супруга Светлана Медведева.
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Православные традиции

Путин бывает в храме не только на Пасху, но и на Рождество.
В этому году в рождественскую ночь глава государства был в Благовещенском соборе Московского Кремля. В 2022 году он встречал Рождество в храме Спаса Нерукотворного Образа в Ново-Огарево.
В 2021 году Путин присутствовал на рождественском богослужении в церкви Николы на острове Липно в Новгородской области. Там он уже бывал в 2016 году. Глава государства также не раз встречал Рождество в Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга.
Кроме этого, Путин на протяжении многих лет принимает участие в Крещенских купаниях, лишь в 2022 году он отказался от этой традиции из-за пандемии.
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