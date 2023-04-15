https://ria.ru/20230415/kor-1865527006.html
У более половины россиян не нашли иммунитета к кори
У более половины россиян не нашли иммунитета к кори - РИА Новости, 15.04.2023
У более половины россиян не нашли иммунитета к кори
Россияне в первые месяцы 2023 года стали проверять иммунитет к вирусу кори в два раза чаще по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом у 72%... РИА Новости, 15.04.2023
2023-04-15T12:55
2023-04-15T12:55
2023-04-15T12:55
общество
россия
ленинградская область
ханты-мансийский автономный округ
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Россияне в первые месяцы 2023 года стали проверять иммунитет к вирусу кори в два раза чаще по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом у 72% граждан нет иммунитета к этой инфекции, говорится в исследовании лаборатории "Гемотест", результаты которого есть в распоряжении РИА Новости. "В первые месяцы 2023 года жители РФ в два раза чаще, чем в прошлом году, стали проверять иммунитет к вирусу кори... в среднем у 72% россиян, сдавших анализ на антитела класса G к вирусу кори, нет иммунитета к этой опасной инфекции", - говорится в исследовании. В 2023 году лаборатория "Гемотест" уже провела 17 000 исследований на антитела IgG к кори. Специалисты "Гемотеста" зафиксировали, что у 80% пациентов, проверявших свой иммунитет к кори в Ленинградской области, Ханты-Мансийском автономном округе и Ставропольском крае нет защиты от вируса. В Москве и Санкт-Петербурге этот показатель чуть ниже - 75-77% людей, в Московской области - 73%. Добавляется, что первую прививку от кори делают ребенку в 1 год, затем повторяют в 6 лет. После второй прививки иммунитет формируется в 95% случаев и сохраняется максимум на 18 лет, постепенно снижаясь вплоть до исчезновения антител из крови - скорость этого процесса зависит от индивидуальных особенностей организма. "Поэтому взрослому человеку рекомендуется контролировать уровень антител каждые 5 лет, чтобы вовремя ревакцинироваться и защитить себя от заражения вирусом кори", - отмечается в исследовании. "Проверить силу иммунитета можно с помощью исследования на антитела класса IgG - они появляются в крови после прививки или болезни. Если уровень антител высокий - организм готов противостоять вирусу кори, то есть человек защищен. Если количество антител минимально или их нет вообще - пора делать ревакцинацию", - объясняет главный врач лаборатории "Гемотест" Максим Маскин.
https://ria.ru/20230414/kor-1865364158.html
https://ria.ru/20221215/vaktsinatsiya-1839004850.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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общество, россия, ленинградская область, ханты-мансийский автономный округ
Общество, Россия, Ленинградская область, Ханты-Мансийский автономный округ
У более половины россиян не нашли иммунитета к кори
"Гемотест": у 72 процентов россиян нет иммунитета к вирусу кори
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Россияне в первые месяцы 2023 года стали проверять иммунитет к вирусу кори в два раза чаще по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом у 72% граждан нет иммунитета к этой инфекции, говорится в исследовании лаборатории "Гемотест", результаты которого есть в распоряжении РИА Новости.
"В первые месяцы 2023 года жители РФ в два раза чаще, чем в прошлом году, стали проверять иммунитет к вирусу кори... в среднем у 72% россиян, сдавших анализ на антитела класса G к вирусу кори, нет иммунитета к этой опасной инфекции", - говорится в исследовании. В 2023 году лаборатория "Гемотест" уже провела 17 000 исследований на антитела IgG к кори.
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Специалисты "Гемотеста" зафиксировали, что у 80% пациентов, проверявших свой иммунитет к кори в Ленинградской области, Ханты-Мансийском автономном округе и Ставропольском крае нет защиты от вируса. В Москве и Санкт-Петербурге этот показатель чуть ниже - 75-77% людей, в Московской области
- 73%.
Добавляется, что первую прививку от кори делают ребенку в 1 год, затем повторяют в 6 лет. После второй прививки иммунитет формируется в 95% случаев и сохраняется максимум на 18 лет, постепенно снижаясь вплоть до исчезновения антител из крови - скорость этого процесса зависит от индивидуальных особенностей организма. "Поэтому взрослому человеку рекомендуется контролировать уровень антител каждые 5 лет, чтобы вовремя ревакцинироваться и защитить себя от заражения вирусом кори", - отмечается в исследовании.
"Проверить силу иммунитета можно с помощью исследования на антитела класса IgG - они появляются в крови после прививки или болезни. Если уровень антител высокий - организм готов противостоять вирусу кори, то есть человек защищен. Если количество антител минимально или их нет вообще - пора делать ревакцинацию", - объясняет главный врач лаборатории "Гемотест" Максим Маскин.
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