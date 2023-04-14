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Мосгорсуд рассмотрит жалобу на арест Треповой 24 апреля - РИА Новости, 14.04.2023
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15:44 14.04.2023
https://ria.ru/20230414/trepova-1865365581.html
Мосгорсуд рассмотрит жалобу на арест Треповой 24 апреля
Мосгорсуд рассмотрит жалобу на арест Треповой 24 апреля - РИА Новости, 14.04.2023
Мосгорсуд рассмотрит жалобу на арест Треповой 24 апреля
Мосгорсуд 24 апреля рассмотрит жалобу защиты на арест Дарьи Треповой - фигурантки дела о теракте в кафе в Петербурге, где погиб военкор Владлен Татарский,... РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T15:44
2023-04-14T15:44
санкт-петербург
москва
россия
владлен татарский
взрыв в кафе в петербурге
московский городской суд
владимир путин
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Мосгорсуд 24 апреля рассмотрит жалобу защиты на арест Дарьи Треповой - фигурантки дела о теракте в кафе в Петербурге, где погиб военкор Владлен Татарский, сообщили РИА Новости в пресс-службе Басманного суда Москвы. "Рассмотрение апелляционной жалобы назначено на 24 апреля", - рассказал собеседник агентства. Басманный суд Москвы 4 апреля избрал Треповой меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. В ходе заседания защита обвиняемой просила избрать меру пресечения, не связанную с заключением под стражу. Позднее адвокаты обжаловали арест. Татарский погиб 2 апреля во время своего творческого вечера, который проходил в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге, в результате взрыва подаренной ему на том же мероприятии статуэтки. На следующий день была задержана подозреваемая, петербурженка Дарья Трепова. По данным Национального антитеррористического комитета, убийство спланировали спецслужбы Украины с привлечением агентуры из числа сторонников "Фонда борьбы с коррупцией"* Алексея Навального (организация признана иностранным агентом и запрещена в РФ). Татарский посмертно награжден орденом Мужества. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин на следующий день после гибели военкора.*Запрещенная экстремистская организация-иноагент
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санкт-петербург, москва, россия, владлен татарский, взрыв в кафе в петербурге, московский городской суд, владимир путин
Санкт-Петербург, Москва, Россия, Владлен Татарский, Взрыв в кафе в Петербурге, Московский городской суд, Владимир Путин
Мосгорсуд рассмотрит жалобу на арест Треповой 24 апреля

Мосгорсуд рассмотрит жалобу защиты на арест Дарьи Треповой 24 апреля

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкДарья Трепова в Басманном суде
Дарья Трепова в Басманном суде - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Дарья Трепова в Басманном суде. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Мосгорсуд 24 апреля рассмотрит жалобу защиты на арест Дарьи Треповой - фигурантки дела о теракте в кафе в Петербурге, где погиб военкор Владлен Татарский, сообщили РИА Новости в пресс-службе Басманного суда Москвы.
"Рассмотрение апелляционной жалобы назначено на 24 апреля", - рассказал собеседник агентства.
Дарья Трепова в Басманном суде - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
Трепову и журналиста WSJ Гершковича защищает один адвокат
4 апреля, 18:02
Басманный суд Москвы 4 апреля избрал Треповой меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. В ходе заседания защита обвиняемой просила избрать меру пресечения, не связанную с заключением под стражу. Позднее адвокаты обжаловали арест.
Татарский погиб 2 апреля во время своего творческого вечера, который проходил в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге, в результате взрыва подаренной ему на том же мероприятии статуэтки. На следующий день была задержана подозреваемая, петербурженка Дарья Трепова.
По данным Национального антитеррористического комитета, убийство спланировали спецслужбы Украины с привлечением агентуры из числа сторонников "Фонда борьбы с коррупцией"* Алексея Навального (организация признана иностранным агентом и запрещена в РФ).
Татарский посмертно награжден орденом Мужества. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин на следующий день после гибели военкора.
*Запрещенная экстремистская организация-иноагент
"Произошел взрыв и задымление. Все побежали": теракт против Татарского
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Военкор, блогер и писатель Максим Фомин, известный под псевдонимом Владлен Татарский, проводил в петербургском кафе творческий вечер, когда прогремел взрыв.

На месте взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге

Военкор, блогер и писатель Максим Фомин, известный под псевдонимом Владлен Татарский, проводил в петербургском кафе творческий вечер, когда прогремел взрыв.

© РИА Новости
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1 из 10
© РИА Новости / Следственный комитет РФ | Перейти в медиабанк

По предварительной информации, взрывное устройство принесла одна из посетительниц в коробке со статуэткой — подарком Татарскому.

На месте взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге

По предварительной информации, взрывное устройство принесла одна из посетительниц в коробке со статуэткой — подарком Татарскому.

© РИА Новости / Следственный комитет РФ
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2 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

По словам очевидцев, ведущий вытащил статуэтку из коробки, Татарский подержал ее в руках, они вместе осмотрели ее и поставили обратно. "Чуть позже, через несколько минут, произошел взрыв и задымление. Все побежали", — вспоминает посетительница кафе Алиса.

На месте взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге

По словам очевидцев, ведущий вытащил статуэтку из коробки, Татарский подержал ее в руках, они вместе осмотрели ее и поставили обратно. "Чуть позже, через несколько минут, произошел взрыв и задымление. Все побежали", — вспоминает посетительница кафе Алиса.

© РИА Новости
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3 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Владлен Татарский погиб в результате взрыва, еще 33 человека пострадали.

Сотрудники МЧС и полиции работают на месте взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербург

Владлен Татарский погиб в результате взрыва, еще 33 человека пострадали.

© РИА Новости
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4 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Стеклянный фасад в кафе "Стрит-Бар" обрушился на площади порядка 15 квадратных метров.

На месте взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге

Стеклянный фасад в кафе "Стрит-Бар" обрушился на площади порядка 15 квадратных метров.

© РИА Новости
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5 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Организаторы мероприятия заявили, что принимали меры безопасности, но их оказалось недостаточно.

На месте взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге

Организаторы мероприятия заявили, что принимали меры безопасности, но их оказалось недостаточно.

© РИА Новости
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6 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Статуэтку, предназначенную военкору, осматривали перед тем, как передать, а сам он знал подарившую — она не раз передавала ему открытки на мероприятиях, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

На месте взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге

Статуэтку, предназначенную военкору, осматривали перед тем, как передать, а сам он знал подарившую — она не раз передавала ему открытки на мероприятиях, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

© РИА Новости
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7 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Возбуждено уголовное дело, расследовать его будет центральный аппарат СК.

Машины МЧС и полиции у места взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге

Возбуждено уголовное дело, расследовать его будет центральный аппарат СК.

© РИА Новости
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8 из 10
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Подозреваемую в причастности к взрыву 26-летнюю уроженку Петербурга Дарью Трепову задержали.

Разрушенное кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге, где накануне произошел взрыв, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский

Подозреваемую в причастности к взрыву 26-летнюю уроженку Петербурга Дарью Трепову задержали.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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9 из 10
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Недалеко от кафе, где погиб Татарский, появился стихийный мемориал. Люди несут сюда цветы.

Цветы у кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге, где накануне произошел взрыв, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский

Недалеко от кафе, где погиб Татарский, появился стихийный мемориал. Люди несут сюда цветы.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
10 из 10

Военкор, блогер и писатель Максим Фомин, известный под псевдонимом Владлен Татарский, проводил в петербургском кафе творческий вечер, когда прогремел взрыв.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 10

По предварительной информации, взрывное устройство принесла одна из посетительниц в коробке со статуэткой — подарком Татарскому.

© РИА Новости / Следственный комитет РФ
Перейти в медиабанк
2 из 10

По словам очевидцев, ведущий вытащил статуэтку из коробки, Татарский подержал ее в руках, они вместе осмотрели ее и поставили обратно. "Чуть позже, через несколько минут, произошел взрыв и задымление. Все побежали", — вспоминает посетительница кафе Алиса.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 10

Владлен Татарский погиб в результате взрыва, еще 33 человека пострадали.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 10

Стеклянный фасад в кафе "Стрит-Бар" обрушился на площади порядка 15 квадратных метров.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 10

Организаторы мероприятия заявили, что принимали меры безопасности, но их оказалось недостаточно.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 10

Статуэтку, предназначенную военкору, осматривали перед тем, как передать, а сам он знал подарившую — она не раз передавала ему открытки на мероприятиях, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 10

Возбуждено уголовное дело, расследовать его будет центральный аппарат СК.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 10

Подозреваемую в причастности к взрыву 26-летнюю уроженку Петербурга Дарью Трепову задержали.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
9 из 10

Недалеко от кафе, где погиб Татарский, появился стихийный мемориал. Люди несут сюда цветы.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
10 из 10
 
Санкт-ПетербургМоскваРоссияВладлен ТатарскийВзрыв в кафе в ПетербургеМосковский городской судВладимир Путин
 
 
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