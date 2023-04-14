ЕС готовится ввести новый пакет санкций против России, заявила еврокомиссар
Еврокомиссар МакГиннесс: Евросоюз готовится ввести 11-й пакет антироссийских санкций
© AP Photo / Francisco SecoФлаги Евросоюза у здания штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе
© AP Photo / Francisco Seco
Флаги Евросоюза у здания штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. ЕС готовится ввести 11-й пакет антироссийских санкций, заявила в интервью CNBC еврокомиссар по финансовой стабильности Мейрид МакГиннесс.
"Европа ввела десять пакетов санкций. У нас будет еще один пакет", — сообщила МакГиннесс.
По словам парламентария, Евросоюзу нужна уверенность, что Россия не сможет найти способы обойти рестрикции.
Накануне газета Politico со ссылкой на трех европейских дипломатов сообщала, что ЕС планирует обсудить новые ограничительные меры против Москвы сразу после Пасхи, которую католики отметили 9 апреля.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что в 11-й пакет санкций против России войдут меры против обхода действующих рестрикций.
ЕС 25 февраля ввел в действие десятый по счету пакет санкций против Москвы, в котором расширились экспортно-импортные и персональные ограничения, а также введены новые запреты на работу российских СМИ.
После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву, спровоцировав рост цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.