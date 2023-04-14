https://ria.ru/20230414/nauka-1865286473.html

Издательство "Наука" хочет содействовать коммуникации ученых в мире

Издательство "Наука" хочет содействовать коммуникации ученых в мире - РИА Новости, 14.04.2023

Издательство "Наука" хочет содействовать коммуникации ученых в мире

Российское издательство "Наука" вновь должно стать центром государственной поддержки научного книгоиздания, на базе надо развивать российскую научную периодику... РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T12:43

2023-04-14T12:43

2023-04-14T12:50

наука

россия

общество

москва

российская академия наук

российское историческое общество

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Российское издательство "Наука" вновь должно стать центром государственной поддержки научного книгоиздания, на базе надо развивать российскую научную периодику как важную часть мировой научной коммуникации, заявил РИА Новости директор издательства Николай Федосеенков. Издательство Российской академии наук (сегодня ФГБУ "Издательство "Наука"), ставшее одной из авторитетнейших издательских организаций страны и мира, было организовано 14 апреля 1923 года в Петрограде. "По итогам прошедших ста лет самое главное - что издательство "Наука" продолжает развиваться", - сказал директор. По словам Федосеенкова, есть два ключевых направления развития издательства. "Первое - "Наука" вновь должна стать центром государственной поддержки научного книгоиздания. И второе - необходимо на базе издательства "Наука" развивать российскую научную периодику, которая является важной частью мировой научной коммуникации", - отметил он. Первым руководителем издательства был академик Александр Ферсман, а первым изданием, выпущенным в свет издательством, стал вышедший в конце 1924 года очередной том "Известий Российской академии наук". Выпуск научных трудов и журналов стал одним из важнейших направлений деятельности издательства. Издания Академии наук были, по сути, отчетом о деятельности ее научных учреждений и результатах работы ученых и ведущих научных школ страны. С августа 1925 года, после переименования Российской академии наук в Академию наук СССР, издательство сменило название на Издательство Академии наук СССР. В 1934 году издательство переехало в Москву, а в Ленинграде было образовано Ленинградское отделение Издательства АН СССР. В годы Великой Отечественной войны издательство было в эвакуации в Казани. Крупнейший многопрофильный научно-издательский холдинг России, "Наука" специализируется на издании и распространении научных книг и журналов по всем направлениям науки. В России и за ее пределами известны издания из серий "Литературные памятники", "Народы и культуры", "Научно-популярная литература", "Памятники отечественной науки" и так далее. "Наука" – это единственное государственное научное издательство, объединяющее три отрасли книгоиздания: издательскую, полиграфическую, книгораспространительную. Отделения издательства работают в крупнейших городах России – Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске. В разные годы "Наука" издавала полные собрания сочинений Владимира Маяковского, Александра Блока, Федора Достоевского, Максима Горького и других, были переизданы труды великих русских ученых – Михаила Ломоносова, Дмитрия Менделеева, Владимира Вернадского. Сегодня одним из флагманских проектов издательства является 20-томное собрание "История России", работа над которым ведется совместно с Российским историческим обществом и Институтом российской истории РАН по поручению президента РФ Владимира Путина.

https://ria.ru/20230412/uchitelya-1864836822.html

https://ria.ru/20230412/nauka-1864879711.html

https://ria.ru/20230408/obrazovanie-1863989599.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, общество, москва, российская академия наук, российское историческое общество