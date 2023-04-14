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Государственный комитет по чрезвычайному положению в СССР (ГКЧП СССР)

Государственный комитет по чрезвычайному положению в СССР (ГКЧП СССР) - РИА Новости, 14.04.2023

Государственный комитет по чрезвычайному положению в СССР (ГКЧП СССР)

Государственный Комитет по чрезвычайному положению в СССР (ГКЧП СССР) был создан во время политического кризиса в стране в ночь с 18 на 19 августа 1991 года... РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T03:05

2023-04-14T03:05

2023-04-14T03:06

справки

ссср

россия

москва

михаил горбачев

борис ельцин

анатолий лукьянов

государственный комитет по чрезвычайному положению ссср

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Государственный Комитет по чрезвычайному положению в СССР (ГКЧП СССР) был создан во время политического кризиса в стране в ночь с 18 на 19 августа 1991 года представителями высшего руководства государства, несогласными с политикой реформ президента страны Михаила Горбачева и проектом нового Союзного договора.Основная цель членов ГКЧП и их сторонников заключалась в том, чтобы не допустить ликвидации СССР, которая, по их мнению, должна была начаться 20 августа во время подписания Союзного договора. Согласно договору, СССР должен был трансформироваться в федерацию. Новое федеративное государство предполагалось назвать Союзом Суверенных Советских Республик, с прежней аббревиатурой – СССР. В ГКЧП вошли вице-президент СССР Геннадий Янаев, премьер-министр СССР Валентин Павлов, министр внутренних дел СССР Борис Пуго, министр обороны СССР Дмитрий Язов, председатель Комитета государственной безопасности (КГБ) СССР Владимир Крючков, первый зампред Совета обороны СССР Олег Бакланов, председатель Крестьянского союза СССР Василий Стародубцев, президент Ассоциации государственных предприятий и объектов промышленности, строительства, транспорта и связи СССР Александр Тизяков.Их активно поддержали заместитель министра обороны СССР, главком сухопутных войск Валентин Варенников, заведующий Общим отделом ЦК КПСС Валерий Болдин, член Политбюро ЦК КПСС Олег Шенин, начальник охраны президента СССР Владимир Медведев, начальник охраны резиденции президента СССР в Форосе Вячеслав Генералов, заместитель председателя КГБ СССР Гений Агеев, председатель Верховного Совета СССР Анатолий Лукьянов и некоторые другие.О создании ГКЧП СССР для управления страной передали СМИ 19 августа 1991 года в "Заявлении советского руководства". В нем же было объявлено о якобы неспособности Михаила Горбачева по состоянию здоровья исполнять обязанности президента и о переходе полномочий президента СССР к Геннадию Янаеву, а также о введении чрезвычайного положения в отдельных местностях страны на срок шесть месяцев с четырех часов по московскому времени 19 августа 1991 года.Постановление ГКЧП № 1 предписывало приостановить деятельность политических партий, общественных организаций, запрещало проведение митингов, уличных шествий. Постановление № 2 запрещало выпуск всех газет, кроме газет "Труд", "Рабочая трибуна", "Известия", "Правда", "Красная звезда", "Советская Россия", "Московская правда", "Ленинское знамя", "Сельская жизнь". В стране прекратили вещание практически все программы телевидения. С шести утра на всех телеканалах шли экстренные выпуски новостей и балет "Лебединое озеро". Президент СССР Михаил Горбачев, находившийся на отдыхе в Крыму, был изолирован на правительственной даче в Форосе.В крупные города были введены войска. В Москву ввели около четырех тысяч военнослужащих, 362 танка, 427 бронетранспортеров и боевых машин пехоты. Дополнительные части воздушно-десантных войск были переброшены в окрестности Ленинграда (ныне Санкт-Петербург), Таллина (Эстония), Тбилиси (Грузия), Риги (Латвия). Ответом стали массовые демонстрации и митинги протеста. ЦК КПСС и Политбюро бездействовали.Сопротивление действиям ГКЧП возглавил президент РСФСР Борис Ельцин. Его штаб находился в здании Верховного Совета РСФСР – так называемом Белом доме. Он подписал указы № 59 и № 61, где создание ГКЧП было квалифицировано как попытка государственного переворота; союзные органы исполнительной власти, включая силовые структуры, были переподчинены президенту РСФСР.По призыву российских властей, у Белого дома собрались массы москвичей, среди которых были представители самых разных социальных групп – от демократически настроенной общественности, студенческой молодежи, интеллигенции до ветеранов войны в Афганистане. Прибывший к Белому дому Борис Ельцин зачитал собравшимся "Обращение к гражданам России", в котором утверждалось, что силовые методы при решении политических проблем неприемлемы, все решения ГКЧП объявлялись незаконными и говорилось о необходимости немедленного созыва чрезвычайного Съезда народных депутатов СССР. Он объявил всеобщую бессрочную забастовку и потребовал независимого медицинского освидетельствования Горбачева, так как вся легитимность ГКЧП основывалась исключительно на его болезни. Началось сооружение баррикад у здания Дома Советов России, где дежурили десятки тысяч людей, готовых защищать депутатов и руководство России.Вечером 19 августа по телевидению была показана пресс-конференция членов ГКЧП, которые выглядели напряженными. У Янаева дрожали руки и голос, когда он отвечал на вопросы журналистов. 20 августа ГКЧП принял решение о введении в Москве комендантского часа.Столкнувшись с решительным сопротивлением, члены ГКЧП не знали, что им делать.Попытка государственного переворота вызвала противоречивую реакцию в регионах России и республиках СССР. Часть руководителей признали ГКЧП, часть – выжидали. ГКЧП решительно осудило большинство стран Запада. Верховный совет России объявил ГКЧП вне закона.Оказавшись в политической изоляции, лидеры ГКЧП не решились на штурм Белого дома.Через три дня стало ясно, что попытка госпереворота провалилась. Ночью 21 августа при передислокации войсковой колонны в Москве погибли три человека из числа сторонников Ельцина.Утром того же дня ГКЧП объявил о выводе войск из Москвы. Его лидеры отправились в Форос договариваться с Горбачевым. Им вслед была направлена вооруженная делегация сторонников Ельцина во главе с вице-президентом РСФСР Александром Руцким.22 августа президент СССР Михаил Горбачев с семьей вернулся в Москву. В тот же день была прекращена деятельность ГКЧП. Его членов и ряд других деятелей, поддержавших ГКЧП, в том числе председателя Верховного Совета СССР Лукьянова, арестовали. При попытке ареста покончил жизнь самоубийством министр внутренних дел СССР Пуго. Всем арестованным было предъявлено обвинение по статье 64 Уголовного кодекса РСФСР (измена Родине) по делу "ГКЧП".15 декабря 1992 уголовное дело по обвинению участников ГКЧП в 144 томах поступило в Военную коллегию Верховного суда РФ. Обвинения в измене Родине были предъявлены Геннадию Янаеву, Анатолию Лукьянову, Валентину Павлову, Владимиру Крючкову, Дмитрию Язову, Олегу Шенину, Олегу Бакланову, Валентину Варенникову, Юрию Плеханову, Вячеславу Генералову, Александру Тизякову и Василию Стародубцеву.26 января 1993 года дело было назначено к рассмотрению. Суд проходил с 14 апреля 1993 года по 1 марта 1994 года.23 февраля 1994 года Государственная Дума приняла решение "прекратить все уголовные дела, находящиеся в производстве, и дела, не рассмотренные судами, по событиям 19-21 августа 1991 года, связанным с образованием ГКЧП, с участием в его деятельности всех, кто к этому был причастен".Представители суда опросили обвиняемых о принятии ими амнистии, и после получения согласия суд принял решение о прекращении дела. Таким образом, действия членов ГКЧП не получили правовой оценки.1 марта 1994 года Военная коллегия Верховного Суда РФ огласила определение о прекращении уголовного дела в отношении всех привлеченных к ответственности по делу ГКЧП на основании Постановления Государственной Думы РФ об амнистии. Все, кроме не входившего в ГКЧП бывшего замминистра обороны СССР, главкома сухопутных войск генерала армии Валентина Варенникова, согласились на амнистию. Только он, считая себя невиновным, потребовал от суда довести до конца судебное разбирательство. В соответствии со статьей 5, части 3 Уголовного процессуального кодекса России в отношении Варенникова было назначено судебное разбирательство. Суд по делу Варенникова начался в июне 1994 года и продолжался несколько месяцев. Его итогом стало оправдание Варенникова за отсутствием состава преступления в его действиях, поскольку он являлся подчиненным должностным лицом по отношению к министру обороны и выполнял его указания. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, ссср, россия, москва, михаил горбачев, борис ельцин, анатолий лукьянов, государственный комитет по чрезвычайному положению ссср, кпсс