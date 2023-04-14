https://ria.ru/20230414/dokhody-1865344738.html
Минэкономразвития ожидает рост реальных доходов россиян на 3,4 процента
Минэкономразвития ожидает рост реальных доходов россиян на 3,4 процента - РИА Новости, 14.04.2023
Минэкономразвития ожидает рост реальных доходов россиян на 3,4 процента
Минэкономразвития прогнозирует рост реальных располагаемых доходов населения в 2023 году на 3,4%, реальных зарплат - на 5,4%, сообщил журналистам представитель... РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T14:47
2023-04-14T14:47
2023-04-14T15:10
экономика
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
россия
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Минэкономразвития прогнозирует рост реальных располагаемых доходов населения в 2023 году на 3,4%, реальных зарплат - на 5,4%, сообщил журналистам представитель министерства. По итогам 2022 года оба показателя упали на 1%. В 2024-2025 году министерство ожидает рост реальных располагаемых доходов на 2,6%, в 2026 году - на 2,7%. Что касается реальных заработных плат, то прогнозируется, что в 2024-2025 годах они вырастут на 2,8%, в 2026 году - на 2,5%. Осенью Минэкономразвития ожидало рост реальных располагаемых доходов населения в 2023 году на 1,6%, реальных зарплат - на 2,6%.По словам представителя министерства, значительную поддержку росту доходов населения будут оказывать решения президента в рамках социальной политики. "Это в том числе рост довольствия военнослужащих, новые ежемесячные выплаты для семей с детьми от 8 до 17 лет, предоставление помощи в рамках нового инструмента жилищных пособий в связи с рождением и воспитанием ребенка, индексация ПМ, пенсий неработающих пенсионеров (на 10%) и МРОТ выше инфляции и средних темпов роста зарплат", - пояснил он.Кроме того, на стороне роста доходов будет играть фактор низкой безработицы.Осенью Минэкономразвития ожидало рост реальных располагаемых доходов населения в 2023 году на 1,6%, реальных зарплат - на 2,6%.
https://ria.ru/20230408/inflyatsiya-1863919948.html
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экономика, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), россия
Экономика, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Россия
Минэкономразвития ожидает рост реальных доходов россиян на 3,4 процента
Минэкономразвития ожидает рост реальных доходов россиян на 3,4 процента в 2023 году
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Минэкономразвития прогнозирует рост реальных располагаемых доходов населения в 2023 году на 3,4%, реальных зарплат - на 5,4%, сообщил журналистам представитель министерства.
По итогам 2022 года оба показателя упали на 1%.
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В 2024-2025 году министерство ожидает рост реальных располагаемых доходов на 2,6%, в 2026 году - на 2,7%.
Что касается реальных заработных плат, то прогнозируется, что в 2024-2025 годах они вырастут на 2,8%, в 2026 году - на 2,5%.
Осенью Минэкономразвития ожидало рост реальных располагаемых доходов населения в 2023 году на 1,6%, реальных зарплат - на 2,6%.
По словам представителя министерства, значительную поддержку росту доходов населения будут оказывать решения президента в рамках социальной политики. "Это в том числе рост довольствия военнослужащих, новые ежемесячные выплаты для семей с детьми от 8 до 17 лет, предоставление помощи в рамках нового инструмента жилищных пособий в связи с рождением и воспитанием ребенка, индексация ПМ, пенсий неработающих пенсионеров (на 10%) и МРОТ выше инфляции и средних темпов роста зарплат", - пояснил он.
Кроме того, на стороне роста доходов будет играть фактор низкой безработицы.
Осенью Минэкономразвития ожидало рост реальных располагаемых доходов населения в 2023 году на 1,6%, реальных зарплат - на 2,6%.
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