https://ria.ru/20230414/dokhody-1865344738.html

Минэкономразвития ожидает рост реальных доходов россиян на 3,4 процента

Минэкономразвития ожидает рост реальных доходов россиян на 3,4 процента - РИА Новости, 14.04.2023

Минэкономразвития ожидает рост реальных доходов россиян на 3,4 процента

Минэкономразвития прогнозирует рост реальных располагаемых доходов населения в 2023 году на 3,4%, реальных зарплат - на 5,4%, сообщил журналистам представитель... РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T14:47

2023-04-14T14:47

2023-04-14T15:10

экономика

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

россия

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Минэкономразвития прогнозирует рост реальных располагаемых доходов населения в 2023 году на 3,4%, реальных зарплат - на 5,4%, сообщил журналистам представитель министерства. По итогам 2022 года оба показателя упали на 1%. В 2024-2025 году министерство ожидает рост реальных располагаемых доходов на 2,6%, в 2026 году - на 2,7%. Что касается реальных заработных плат, то прогнозируется, что в 2024-2025 годах они вырастут на 2,8%, в 2026 году - на 2,5%. Осенью Минэкономразвития ожидало рост реальных располагаемых доходов населения в 2023 году на 1,6%, реальных зарплат - на 2,6%.По словам представителя министерства, значительную поддержку росту доходов населения будут оказывать решения президента в рамках социальной политики. "Это в том числе рост довольствия военнослужащих, новые ежемесячные выплаты для семей с детьми от 8 до 17 лет, предоставление помощи в рамках нового инструмента жилищных пособий в связи с рождением и воспитанием ребенка, индексация ПМ, пенсий неработающих пенсионеров (на 10%) и МРОТ выше инфляции и средних темпов роста зарплат", - пояснил он.Кроме того, на стороне роста доходов будет играть фактор низкой безработицы.Осенью Минэкономразвития ожидало рост реальных располагаемых доходов населения в 2023 году на 1,6%, реальных зарплат - на 2,6%.

https://ria.ru/20230408/inflyatsiya-1863919948.html

https://ria.ru/20230411/inflyatsiya-1864572550.html

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экономика, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), россия