https://ria.ru/20230414/bogomolov-1865265322.html
Биография Юрия Богомолова
Биография Юрия Богомолова - РИА Новости, 14.04.2023
Биография Юрия Богомолова
Советский и российский киновед, кинокритик, телевизионный критик Юрий Александрович Богомолов родился 9 марта 1937 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T17:29
2023-04-14T17:29
2023-04-14T17:29
справки
санкт-петербург
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/75825/59/758255959_0:95:1024:671_1920x0_80_0_0_2042976c0d5e860f4c640bbda963d607.jpg
Советский и российский киновед, кинокритик, телевизионный критик Юрий Александрович Богомолов родился 9 марта 1937 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург).В 1965 году окончил киноведческий факультет ВГИКа (мастерская Александра Грошева). Кандидат искусствоведения (1976).Начал печататься в 1964 году. Работал научным сотрудником Госфильмофонда СССР (ныне Государственный фонд кинофильмов Российской Федерации), заведующим отделом теории и истории журнала "Искусство кино".С 1971 года – старший научный сотрудник Института истории искусств (ныне Государственный институт искусствознания).С 1998 по 2004 год – заведующий отделом культуры газеты "Известия". С 2003 года – телеобозреватель "Российской газеты", с 2004 года – колумнист агентства РИА Новости.Также работал колумнистом в журнале The New Times, с декабря 2017 года был колумнистом в журнале "Сноб".Публиковался в сборниках "Кинопанорама", "Телевидение вчера, сегодня, завтра", "Телесериал", журналах "Искусство кино", "Советский экран", "Киноведческие записки", газетах "Советская культура", "Литературная газета", "Московские новости" и др.Автор книг, в том числе "Художественное время на ТВ" (1975), "Хроника пикирующего телевидения" (2005), многочисленных работ по теории и истории кино, театра, телевидения. Среди них – издания, посвященные режиссерам Иосифу Хейфицу, Михаилу Швейцеру, Роману Балаяну, Михаилу Калатозову, Петру Тодоровскому, Андрею Кончаловскому. Был членом Союза кинематографистов и профессиональных кинематографический организаций и объединений России. Лауреат премий Союза Кинематографистов и Академии Свободной прессы, "Ника" (2008), "Белый слон" (2016) Гильдии киноведов и кинокритиков России. Юрий Богомолов умер 14 апреля 2023 года в возрасте 86 лет. Был женат на кинокритике Ольге Ульяновой. Дочь Ольга Богомолова – критик, сценарист, редактор. Сын Константин Богомолов – театральный режиссер, художественный руководитель Московского драматического театра на Бронной. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/75825/59/758255959_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_f431a1262d9bee4d18133216e54c01ac.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
справки, санкт-петербург
Советский и российский киновед, кинокритик, телевизионный критик Юрий Александрович Богомолов родился 9 марта 1937 года
в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург).
В 1965 году окончил
киноведческий факультет ВГИКа (мастерская Александра Грошева). Кандидат искусствоведения (1976).
Работал
научным сотрудником Госфильмофонда СССР (ныне Государственный фонд кинофильмов Российской Федерации), заведующим отделом теории и истории журнала "Искусство кино".
С 1971 года – старший научный сотрудник Института истории искусств (ныне Государственный институт искусствознания).
С 1998 по 2004 год – заведующий отделом культуры газеты "Известия".
С 2003 года – телеобозреватель "Российской газеты", с 2004 года – колумнист агентства РИА Новости.
Также работал
колумнистом в журнале The New Times, с декабря 2017 года
был колумнистом в журнале "Сноб".
Публиковался
в сборниках "Кинопанорама", "Телевидение вчера, сегодня, завтра", "Телесериал", журналах "Искусство кино", "Советский экран", "Киноведческие записки", газетах "Советская культура", "Литературная газета", "Московские новости" и др.
Автор книг, в том числе "Художественное время на ТВ" (1975), "Хроника пикирующего телевидения" (2005), многочисленных работ по теории и истории кино, театра, телевидения. Среди них – издания, посвященные режиссерам Иосифу Хейфицу, Михаилу Швейцеру, Роману Балаяну, Михаилу Калатозову, Петру Тодоровскому, Андрею Кончаловскому.
Лауреат премий
Союза Кинематографистов и Академии Свободной прессы, "Ника" (2008
), "Белый слон" (2016
) Гильдии киноведов и кинокритиков России.
Юрий Богомолов
умер 14 апреля 2023 года в возрасте 86 лет.
Был женат на кинокритике
Ольге Ульяновой. Дочь Ольга Богомолова
– критик, сценарист, редактор. Сын Константин Богомолов
– театральный режиссер, художественный руководитель Московского драматического театра на Бронной.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников