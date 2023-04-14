https://ria.ru/20230414/bogomolov-1865265322.html

Биография Юрия Богомолова

Биография Юрия Богомолова - РИА Новости, 14.04.2023

Биография Юрия Богомолова

Советский и российский киновед, кинокритик, телевизионный критик Юрий Александрович Богомолов родился 9 марта 1937 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T17:29

2023-04-14T17:29

2023-04-14T17:29

справки

санкт-петербург

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Советский и российский киновед, кинокритик, телевизионный критик Юрий Александрович Богомолов родился 9 марта 1937 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург).В 1965 году окончил киноведческий факультет ВГИКа (мастерская Александра Грошева). Кандидат искусствоведения (1976).Начал печататься в 1964 году. Работал научным сотрудником Госфильмофонда СССР (ныне Государственный фонд кинофильмов Российской Федерации), заведующим отделом теории и истории журнала "Искусство кино".С 1971 года – старший научный сотрудник Института истории искусств (ныне Государственный институт искусствознания).С 1998 по 2004 год – заведующий отделом культуры газеты "Известия". С 2003 года – телеобозреватель "Российской газеты", с 2004 года – колумнист агентства РИА Новости.Также работал колумнистом в журнале The New Times, с декабря 2017 года был колумнистом в журнале "Сноб".Публиковался в сборниках "Кинопанорама", "Телевидение вчера, сегодня, завтра", "Телесериал", журналах "Искусство кино", "Советский экран", "Киноведческие записки", газетах "Советская культура", "Литературная газета", "Московские новости" и др.Автор книг, в том числе "Художественное время на ТВ" (1975), "Хроника пикирующего телевидения" (2005), многочисленных работ по теории и истории кино, театра, телевидения. Среди них – издания, посвященные режиссерам Иосифу Хейфицу, Михаилу Швейцеру, Роману Балаяну, Михаилу Калатозову, Петру Тодоровскому, Андрею Кончаловскому. Был членом Союза кинематографистов и профессиональных кинематографический организаций и объединений России. Лауреат премий Союза Кинематографистов и Академии Свободной прессы, "Ника" (2008), "Белый слон" (2016) Гильдии киноведов и кинокритиков России. Юрий Богомолов умер 14 апреля 2023 года в возрасте 86 лет. Был женат на кинокритике Ольге Ульяновой. Дочь Ольга Богомолова – критик, сценарист, редактор. Сын Константин Богомолов – театральный режиссер, художественный руководитель Московского драматического театра на Бронной. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, санкт-петербург