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Биография Юрия Богомолова - РИА Новости, 14.04.2023
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17:29 14.04.2023
https://ria.ru/20230414/bogomolov-1865265322.html
Биография Юрия Богомолова
Биография Юрия Богомолова - РИА Новости, 14.04.2023
Биография Юрия Богомолова
Советский и российский киновед, кинокритик, телевизионный критик Юрий Александрович Богомолов родился 9 марта 1937 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T17:29
2023-04-14T17:29
справки
санкт-петербург
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Советский и российский киновед, кинокритик, телевизионный критик Юрий Александрович Богомолов родился 9 марта 1937 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург).В 1965 году окончил киноведческий факультет ВГИКа (мастерская Александра Грошева). Кандидат искусствоведения (1976).Начал печататься в 1964 году. Работал научным сотрудником Госфильмофонда СССР (ныне Государственный фонд кинофильмов Российской Федерации), заведующим отделом теории и истории журнала "Искусство кино".С 1971 года – старший научный сотрудник Института истории искусств (ныне Государственный институт искусствознания).С 1998 по 2004 год – заведующий отделом культуры газеты "Известия". С 2003 года – телеобозреватель "Российской газеты", с 2004 года – колумнист агентства РИА Новости.Также работал колумнистом в журнале The New Times, с декабря 2017 года был колумнистом в журнале "Сноб".Публиковался в сборниках "Кинопанорама", "Телевидение вчера, сегодня, завтра", "Телесериал", журналах "Искусство кино", "Советский экран", "Киноведческие записки", газетах "Советская культура", "Литературная газета", "Московские новости" и др.Автор книг, в том числе "Художественное время на ТВ" (1975), "Хроника пикирующего телевидения" (2005), многочисленных работ по теории и истории кино, театра, телевидения. Среди них – издания, посвященные режиссерам Иосифу Хейфицу, Михаилу Швейцеру, Роману Балаяну, Михаилу Калатозову, Петру Тодоровскому, Андрею Кончаловскому. Был членом Союза кинематографистов и профессиональных кинематографический организаций и объединений России. Лауреат премий Союза Кинематографистов и Академии Свободной прессы, "Ника" (2008), "Белый слон" (2016) Гильдии киноведов и кинокритиков России. Юрий Богомолов умер 14 апреля 2023 года в возрасте 86 лет. Был женат на кинокритике Ольге Ульяновой. Дочь Ольга Богомолова – критик, сценарист, редактор. Сын Константин Богомолов – театральный режиссер, художественный руководитель Московского драматического театра на Бронной. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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справки, санкт-петербург
Справки, Санкт-Петербург

Биография Юрия Богомолова

© РИА Новости / Алексей НаумовКинокритик Юрий Богомолов
Кинокритик Юрий Богомолов - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
© РИА Новости / Алексей Наумов
Кинокритик Юрий Богомолов
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Советский и российский киновед, кинокритик, телевизионный критик Юрий Александрович Богомолов родился 9 марта 1937 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург).
В 1965 году окончил киноведческий факультет ВГИКа (мастерская Александра Грошева). Кандидат искусствоведения (1976).
Начал печататься в 1964 году.
Работал научным сотрудником Госфильмофонда СССР (ныне Государственный фонд кинофильмов Российской Федерации), заведующим отделом теории и истории журнала "Искусство кино".
С 1971 года – старший научный сотрудник Института истории искусств (ныне Государственный институт искусствознания).
С 1998 по 2004 год – заведующий отделом культуры газеты "Известия".
С 2003 года – телеобозреватель "Российской газеты", с 2004 года – колумнист агентства РИА Новости.
Также работал колумнистом в журнале The New Times, с декабря 2017 года был колумнистом в журнале "Сноб".
Публиковался в сборниках "Кинопанорама", "Телевидение вчера, сегодня, завтра", "Телесериал", журналах "Искусство кино", "Советский экран", "Киноведческие записки", газетах "Советская культура", "Литературная газета", "Московские новости" и др.
Автор книг, в том числе "Художественное время на ТВ" (1975), "Хроника пикирующего телевидения" (2005), многочисленных работ по теории и истории кино, театра, телевидения. Среди них – издания, посвященные режиссерам Иосифу Хейфицу, Михаилу Швейцеру, Роману Балаяну, Михаилу Калатозову, Петру Тодоровскому, Андрею Кончаловскому.
Был членом Союза кинематографистов и профессиональных кинематографический организаций и объединений России.
Лауреат премий Союза Кинематографистов и Академии Свободной прессы, "Ника" (2008), "Белый слон" (2016) Гильдии киноведов и кинокритиков России.
Юрий Богомолов умер 14 апреля 2023 года в возрасте 86 лет.
Был женат на кинокритике Ольге Ульяновой. Дочь Ольга Богомолова – критик, сценарист, редактор. Сын Константин Богомолов – театральный режиссер, художественный руководитель Московского драматического театра на Бронной.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
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