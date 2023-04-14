Рейтинг@Mail.ru
Умер кинокритик Юрий Богомолов - РИА Новости, 14.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
10:27 14.04.2023 (обновлено: 11:00 14.04.2023)
https://ria.ru/20230414/bogomolov-1865242501.html
Умер кинокритик Юрий Богомолов
Умер кинокритик Юрий Богомолов - РИА Новости, 14.04.2023
Умер кинокритик Юрий Богомолов
Кинокритик Юрий Богомолов умер в возрасте 86 лет, сообщил его сын Константин Богомолов в соцсетях. РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T10:27
2023-04-14T11:00
культура
россия
константин богомолов
вгик
сноб
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0e/1865241725_0:504:2383:1844_1920x0_80_0_0_e954e9d3fbc73d55c914c85f4541efc3.jpg
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Кинокритик Юрий Богомолов умер в возрасте 86 лет, сообщил его сын Константин Богомолов в соцсетях. "Папы не стало рано утром. О дате и месте прощания напишу отдельно", — написал режиссер. Юрий Богомолов родился 9 марта 1937 года в Ленинграде. В 1965 году окончил ВГИК, заведовал отделом культуры в газете "Известия", был телеобозревателем в "Российской газете", с декабря 2017 года писал колонки в журнал "Сноб".
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0e/1865241725_0:261:2383:2048_1920x0_80_0_0_1ba9e36fa986830900d11a3d86740830.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, константин богомолов, вгик, сноб
Культура, Россия, Константин Богомолов, ВГИК, Сноб
Умер кинокритик Юрий Богомолов

Кинокритик Юрий Богомолов умер в возрасте 86 лет

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкКинокритик Юрий Богомолов
Кинокритик Юрий Богомолов - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Кинокритик Юрий Богомолов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Кинокритик Юрий Богомолов умер в возрасте 86 лет, сообщил его сын Константин Богомолов в соцсетях.
"Папы не стало рано утром. О дате и месте прощания напишу отдельно", — написал режиссер.
Юрий Богомолов родился 9 марта 1937 года в Ленинграде. В 1965 году окончил ВГИК, заведовал отделом культуры в газете "Известия", был телеобозревателем в "Российской газете", с декабря 2017 года писал колонки в журнал "Сноб".
 
КультураРоссияКонстантин БогомоловВГИКСноб
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала