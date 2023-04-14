https://ria.ru/20230414/bogomolov-1865242501.html
Умер кинокритик Юрий Богомолов
Умер кинокритик Юрий Богомолов - РИА Новости, 14.04.2023
Умер кинокритик Юрий Богомолов
Кинокритик Юрий Богомолов умер в возрасте 86 лет, сообщил его сын Константин Богомолов в соцсетях. РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T10:27
2023-04-14T10:27
2023-04-14T11:00
культура
россия
константин богомолов
вгик
сноб
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Кинокритик Юрий Богомолов умер в возрасте 86 лет, сообщил его сын Константин Богомолов в соцсетях. "Папы не стало рано утром. О дате и месте прощания напишу отдельно", — написал режиссер. Юрий Богомолов родился 9 марта 1937 года в Ленинграде. В 1965 году окончил ВГИК, заведовал отделом культуры в газете "Известия", был телеобозревателем в "Российской газете", с декабря 2017 года писал колонки в журнал "Сноб".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, константин богомолов, вгик, сноб
Культура, Россия, Константин Богомолов, ВГИК, Сноб
Умер кинокритик Юрий Богомолов
Кинокритик Юрий Богомолов умер в возрасте 86 лет