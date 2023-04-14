https://ria.ru/20230414/bogomolov-1865242501.html

Умер кинокритик Юрий Богомолов

Умер кинокритик Юрий Богомолов - РИА Новости, 14.04.2023

Умер кинокритик Юрий Богомолов

Кинокритик Юрий Богомолов умер в возрасте 86 лет, сообщил его сын Константин Богомолов в соцсетях. РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T10:27

2023-04-14T10:27

2023-04-14T11:00

культура

россия

константин богомолов

вгик

сноб

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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Кинокритик Юрий Богомолов умер в возрасте 86 лет, сообщил его сын Константин Богомолов в соцсетях. "Папы не стало рано утром. О дате и месте прощания напишу отдельно", — написал режиссер. Юрий Богомолов родился 9 марта 1937 года в Ленинграде. В 1965 году окончил ВГИК, заведовал отделом культуры в газете "Известия", был телеобозревателем в "Российской газете", с декабря 2017 года писал колонки в журнал "Сноб".

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, константин богомолов, вгик, сноб