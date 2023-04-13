https://ria.ru/20230413/znamenitosti-1865002999.html

Осужденная за убийство автор криминальных книг умерла в 84 года

Осужденная за убийство автор криминальных книг умерла в 84 года - РИА Новости, 13.04.2023

Осужденная за убийство автор криминальных книг умерла в 84 года

В 84 года умерла писательница Энн Перри, пишет Deadline. РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T14:06

2023-04-13T14:06

2023-04-13T14:06

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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. В 84 года умерла писательница Энн Перри, пишет Deadline. В декабре у нее случился сердечный приступ. После ее состояние постепенно ухудшалось. Последняя книга Перри вышла за неделю до смерти. Настоящее имя автора — Джульет Мэрион Хьюм. Когда ей было 15 лет, в 1954 году, ее судили за убийство. Преступление она совершила вместе со своей подругой Полин Паркер. Подростки напали на мать последней. Об этой трагедии сняли фильм "Небесные создания". В нем дебютировала Кейт Уинслет — она сыграла Джульет. Хьюм провела за решеткой пять лет. Свой первый роман она публиковала уже под псевдонимом — книга "Призрак с Кейтер-стрит" вышла в 1979 году. С тех пор Перри написала около ста мистических произведений и триллеров, проданный тиражом более 26 миллионов копий по миру. В 2000 она получила премию Эдгара Аллана По. Также писательница попала в топ-100 мастеров криминального жанра по версии лондонского Times. Свою личность Перри рассекретила в 1994 году. Ранее сообщалось о смерти израильского писателя Меира Шалева. Среди его самых известных книг "Русский роман". Его предки приехали в Израиль из России, Польши и Украины.

https://ria.ru/20230410/znamenitosti-1864291275.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, книги, знаменитости