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Осужденная за убийство автор криминальных книг умерла в 84 года
Осужденная за убийство автор криминальных книг умерла в 84 года - РИА Новости, 13.04.2023
Осужденная за убийство автор криминальных книг умерла в 84 года
В 84 года умерла писательница Энн Перри, пишет Deadline. РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T14:06
2023-04-13T14:06
2023-04-13T14:06
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. В 84 года умерла писательница Энн Перри, пишет Deadline. В декабре у нее случился сердечный приступ. После ее состояние постепенно ухудшалось. Последняя книга Перри вышла за неделю до смерти. Настоящее имя автора — Джульет Мэрион Хьюм. Когда ей было 15 лет, в 1954 году, ее судили за убийство. Преступление она совершила вместе со своей подругой Полин Паркер. Подростки напали на мать последней. Об этой трагедии сняли фильм "Небесные создания". В нем дебютировала Кейт Уинслет — она сыграла Джульет. Хьюм провела за решеткой пять лет. Свой первый роман она публиковала уже под псевдонимом — книга "Призрак с Кейтер-стрит" вышла в 1979 году. С тех пор Перри написала около ста мистических произведений и триллеров, проданный тиражом более 26 миллионов копий по миру. В 2000 она получила премию Эдгара Аллана По. Также писательница попала в топ-100 мастеров криминального жанра по версии лондонского Times. Свою личность Перри рассекретила в 1994 году. Ранее сообщалось о смерти израильского писателя Меира Шалева. Среди его самых известных книг "Русский роман". Его предки приехали в Израиль из России, Польши и Украины.
https://ria.ru/20230410/znamenitosti-1864291275.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, книги, знаменитости
Культура, Новости культуры, Книги, Знаменитости
Осужденная за убийство автор криминальных книг умерла в 84 года
Осужденная за убийство автор криминальных книг Энн Перри умерла в 84 года
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. В 84 года умерла писательница Энн Перри, пишет Deadline.
В декабре у нее случился сердечный приступ. После ее состояние постепенно ухудшалось. Последняя книга Перри вышла за неделю до смерти.
Настоящее имя автора — Джульет Мэрион Хьюм. Когда ей было 15 лет, в 1954 году, ее судили за убийство. Преступление она совершила вместе со своей подругой Полин Паркер.
Подростки напали на мать последней. Об этой трагедии сняли фильм "Небесные создания". В нем дебютировала Кейт Уинслет — она сыграла Джульет.
Хьюм провела за решеткой пять лет.
Свой первый роман она публиковала уже под псевдонимом — книга "Призрак с Кейтер-стрит" вышла в 1979 году. С тех пор Перри написала около ста мистических произведений и триллеров, проданный тиражом более 26 миллионов копий по миру. В 2000 она получила премию Эдгара Аллана По. Также писательница попала в топ-100 мастеров криминального жанра по версии лондонского Times.
Свою личность Перри рассекретила в 1994 году.
Ранее сообщалось
о смерти израильского писателя Меира Шалева. Среди его самых известных книг "Русский роман". Его предки приехали
в Израиль из России, Польши и Украины.
Умер испанский писатель Фернандо Санчес Драго