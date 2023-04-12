https://ria.ru/20230412/znamenitosti-1864694585.html
Умер автор "Русского романа" израильский писатель Меир Шалев
Умер автор "Русского романа" израильский писатель Меир Шалев - РИА Новости, 12.04.2023
Умер автор "Русского романа" израильский писатель Меир Шалев
После борьбы с онкологией умер израильский писатель Меир Шалев, пишет Ynet. Ему было 74 года. РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T10:57
2023-04-12T10:57
2023-04-12T10:57
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. После борьбы с онкологией умер израильский писатель Меир Шалев, пишет Ynet. Ему было 74 года. Он скончался в своем доме в поселении Алоней-Абба. Соболезнования выразили министр культуры и спорта Мики Зоар и израильский президент Ицхак Герцог. Меир Шалев — сын писателя Ицхака Шалева и поэтессы Батьи Бен-Барак. После службы в армии он учился на психолога в Еврейском университете в Иерусалиме. 1970-е годы Меир стал известен как журналист и телеведущий. В 1982 году Шалев опубликовал свое первое произведение. Среди самых известных его работ "Русский роман", Эсав", "Как несколько дней...", "В доме моем в пустыне", "Голубь и мальчик" и другие. У него остались жена и двое детей. Ранее сообщалось о смерти испанского писателя Фернандо Санчеса Драго.
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости культуры, книги
Культура, Новости культуры, Книги
Умер автор "Русского романа" израильский писатель Меир Шалев
Автор "Русского романа" израильский писатель Меир Шалев умер в 74 года
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости.
После борьбы с онкологией умер израильский писатель Меир Шалев, пишет
Ynet. Ему было 74 года.
Он скончался в своем доме в поселении Алоней-Абба.
Соболезнования выразили министр культуры и спорта Мики Зоар и израильский президент Ицхак Герцог.
Меир Шалев — сын писателя Ицхака Шалева и поэтессы Батьи Бен-Барак. После службы в армии он учился на психолога в Еврейском университете в Иерусалиме. 1970-е годы Меир стал известен как журналист и телеведущий.
В 1982 году Шалев опубликовал свое первое произведение. Среди самых известных его работ "Русский роман", Эсав", "Как несколько дней...", "В доме моем в пустыне", "Голубь и мальчик" и другие.
У него остались жена и двое детей.
Ранее сообщалось
о смерти испанского писателя Фернандо Санчеса Драго.
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