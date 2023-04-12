https://ria.ru/20230412/znamenitosti-1864694585.html

Умер автор "Русского романа" израильский писатель Меир Шалев

Умер автор "Русского романа" израильский писатель Меир Шалев - РИА Новости, 12.04.2023

Умер автор "Русского романа" израильский писатель Меир Шалев

После борьбы с онкологией умер израильский писатель Меир Шалев, пишет Ynet. Ему было 74 года. РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T10:57

2023-04-12T10:57

2023-04-12T10:57

культура

новости культуры

книги

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0c/1864694389_0:126:2828:1717_1920x0_80_0_0_1cadc33b930aec75a2062945ceefc67a.jpg

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. После борьбы с онкологией умер израильский писатель Меир Шалев, пишет Ynet. Ему было 74 года. Он скончался в своем доме в поселении Алоней-Абба. Соболезнования выразили министр культуры и спорта Мики Зоар и израильский президент Ицхак Герцог. Меир Шалев — сын писателя Ицхака Шалева и поэтессы Батьи Бен-Барак. После службы в армии он учился на психолога в Еврейском университете в Иерусалиме. 1970-е годы Меир стал известен как журналист и телеведущий. В 1982 году Шалев опубликовал свое первое произведение. Среди самых известных его работ "Русский роман", Эсав", "Как несколько дней...", "В доме моем в пустыне", "Голубь и мальчик" и другие. У него остались жена и двое детей. Ранее сообщалось о смерти испанского писателя Фернандо Санчеса Драго.

https://ria.ru/20230410/znamenitosti-1864187186.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Елена Громова

Елена Громова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, книги