https://ria.ru/20230413/tatarskiy-1865069133.html

Причастный к убийству Татарского украинец Денисов работал в СБУ

Причастный к убийству Татарского украинец Денисов работал в СБУ - РИА Новости, 13.04.2023

Причастный к убийству Татарского украинец Денисов работал в СБУ

Гражданин Украины Юрий Денисов, которого ФСБ подозревает в организации теракта против военкора Владлена Татарского, работал в Службе безопасности Украины,... РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T15:01

2023-04-13T15:01

2023-04-13T15:23

специальная военная операция на украине

украина

служба безопасности украины

владлен татарский

взрыв в кафе в петербурге

безопасность

россия

санкт-петербург

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СНЕЖНОЕ (ДНР), 13 апр — РИА Новости. Гражданин Украины Юрий Денисов, которого ФСБ подозревает в организации теракта против военкора Владлена Татарского, работал в Службе безопасности Украины, сообщил РИА Новости его знакомый."Он в СБУ работал", — сказал агентству житель города Снежное.На вопрос, было ли это секретом для соседей, собеседник агентства ответил отрицательно.По данным ФСБ, Денисов в феврале приехал из Киева в Москву через территорию Латвии. В столице он снял жилье по соседству с Татарским, а также купил машину, чтобы следить за военкором, собирать информацию о его распорядке дня и местах, где тот бывает. Он же передал Дарье Треповой начиненную взрывчаткой гипсовую статуэтку Татарского. На следующий день после теракта Денисов транзитом через Армению улетел в Турцию. ФСБ собирается объявить его в международный розыск.Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин) погиб 2 апреля в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге. В заведении, где проходила творческая встреча с военкором, взорвалась бомба, вмонтированная в подаренную Татарскому статуэтку. Пострадали более 50 человек. Взрывное устройство принесла на мероприятие Дарья Трепова, на следующий день после теракта ее задержали, суд отправил ее в СИЗО на два месяца.

https://ria.ru/20230402/tatarskiy-1862530360.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, служба безопасности украины, владлен татарский, взрыв в кафе в петербурге, безопасность, россия, санкт-петербург