https://ria.ru/20230413/tatarskiy-1864969047.html
ФСБ представила новые данные о теракте, в котором погиб военкор Татарский
ФСБ представила новые данные о теракте, в котором погиб военкор Татарский - РИА Новости, 13.04.2023
ФСБ представила новые данные о теракте, в котором погиб военкор Татарский
Теракт против военкора Владлена Татарского организовали спецслужбы Украины и их агентура из среды российской оппозиции за рубежом, сообщила ФСБ. РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T09:57
2023-04-13T09:57
2023-04-13T13:21
украина
происшествия
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Теракт против военкора Владлена Татарского организовали спецслужбы Украины и их агентура из среды российской оппозиции за рубежом, сообщила ФСБ."Руководителями экстремистской организации "Фонд борьбы с коррупцией"* Леонидом Волковым** и Иваном Ждановым** после начала специальной военной операции неоднократно заявлялось о необходимости ведения подрывной деятельности в России с целью изменения конституционного строя "любыми доступными способами". <...> Как результат, 2 апреля Треповой Дарьей был совершен теракт", — говорится в релизе.Вторым непосредственным участником подготовки преступления стал гражданин Украины и член украинской диверсионно-террористической группы Юрий Денисов.Именно он через службу доставки передал Треповой взрывное устройство, замаскированное под гипсовый бюст Татарского.По указанию украинских спецслужб Денисов в феврале приехал в Москву из Киева через территорию Латвии. В российской столице он собирал сведения об образе жизни Татарского и местах, где тот бывает. Для этого он купил машину и снял квартиру рядом с жильем Татарского.После теракта 3 апреля Денисов вылетел в Турцию транзитом через Армению.Российские спецслужбы планируют объявить его в международный розыск.Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин) погиб 2 апреля на творческом вечере в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге — взорвалась бомба, вмонтированная в подаренную ему статуэтку. Пострадали более 50 человек. На следующий день задержали подозреваемую, петербурженку Дарью Трепову, суд арестовал ее на два месяца.В отношении Волкова** и Жданова** в России возбуждены уголовные дела о публичных призывах к терроризму и экстремизму, в рамках которых они объявлены в розыск.* Экстремистская организация, запрещенная в России.** Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
https://ria.ru/20230407/trepova-1863836274.html
https://ria.ru/20230408/pokhorony-1863963517.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, происшествия
ФСБ представила новые данные о теракте, в котором погиб военкор Татарский
ФСБ обвинила спецслужбы Украины в организации убийства военкора Владлена Татарского
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Теракт против военкора Владлена Татарского организовали спецслужбы Украины и их агентура из среды российской оппозиции за рубежом, сообщила ФСБ.
"Руководителями экстремистской организации "Фонд борьбы с коррупцией
"* Леонидом Волковым
** и Иваном Ждановым
** после начала специальной военной операции неоднократно заявлялось о необходимости ведения подрывной деятельности в России
с целью изменения конституционного строя "любыми доступными способами". <...> Как результат, 2 апреля Треповой Дарьей был совершен теракт", — говорится в релизе.
Вторым непосредственным участником подготовки преступления стал гражданин Украины и член украинской диверсионно-террористической группы Юрий Денисов.
Именно он через службу доставки передал Треповой взрывное устройство, замаскированное под гипсовый бюст Татарского.
По указанию украинских спецслужб Денисов в феврале приехал в Москву
из Киева
через территорию Латвии
. В российской столице он собирал сведения об образе жизни Татарского и местах, где тот бывает. Для этого он купил машину и снял квартиру рядом с жильем Татарского.
После теракта 3 апреля Денисов вылетел в Турцию
транзитом через Армению
.
Российские спецслужбы планируют объявить его в международный розыск.
В ОНК Москвы опровергли сообщения о нахождении Треповой в СИЗО "Лефортово"
Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин) погиб 2 апреля на творческом вечере в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге
— взорвалась бомба, вмонтированная в подаренную ему статуэтку. Пострадали более 50 человек. На следующий день задержали подозреваемую, петербурженку Дарью Трепову, суд арестовал ее на два месяца.
В отношении Волкова** и Жданова** в России возбуждены уголовные дела о публичных призывах к терроризму и экстремизму, в рамках которых они объявлены в розыск.
* Экстремистская организация, запрещенная в России.
** Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
Военкора Владлена Татарского похоронили на Троекуровском кладбище