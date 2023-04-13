https://ria.ru/20230413/tatarskiy-1864969047.html

ФСБ представила новые данные о теракте, в котором погиб военкор Татарский

ФСБ представила новые данные о теракте, в котором погиб военкор Татарский - РИА Новости, 13.04.2023

ФСБ представила новые данные о теракте, в котором погиб военкор Татарский

Теракт против военкора Владлена Татарского организовали спецслужбы Украины и их агентура из среды российской оппозиции за рубежом, сообщила ФСБ. РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T09:57

2023-04-13T09:57

2023-04-13T13:21

украина

происшествия

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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Теракт против военкора Владлена Татарского организовали спецслужбы Украины и их агентура из среды российской оппозиции за рубежом, сообщила ФСБ."Руководителями экстремистской организации "Фонд борьбы с коррупцией"* Леонидом Волковым** и Иваном Ждановым** после начала специальной военной операции неоднократно заявлялось о необходимости ведения подрывной деятельности в России с целью изменения конституционного строя "любыми доступными способами". <...> Как результат, 2 апреля Треповой Дарьей был совершен теракт", — говорится в релизе.Вторым непосредственным участником подготовки преступления стал гражданин Украины и член украинской диверсионно-террористической группы Юрий Денисов.Именно он через службу доставки передал Треповой взрывное устройство, замаскированное под гипсовый бюст Татарского.По указанию украинских спецслужб Денисов в феврале приехал в Москву из Киева через территорию Латвии. В российской столице он собирал сведения об образе жизни Татарского и местах, где тот бывает. Для этого он купил машину и снял квартиру рядом с жильем Татарского.После теракта 3 апреля Денисов вылетел в Турцию транзитом через Армению.Российские спецслужбы планируют объявить его в международный розыск.Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин) погиб 2 апреля на творческом вечере в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге — взорвалась бомба, вмонтированная в подаренную ему статуэтку. Пострадали более 50 человек. На следующий день задержали подозреваемую, петербурженку Дарью Трепову, суд арестовал ее на два месяца.В отношении Волкова** и Жданова** в России возбуждены уголовные дела о публичных призывах к терроризму и экстремизму, в рамках которых они объявлены в розыск.* Экстремистская организация, запрещенная в России.** Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

https://ria.ru/20230407/trepova-1863836274.html

https://ria.ru/20230408/pokhorony-1863963517.html

украина

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

украина, происшествия