https://ria.ru/20230413/rets-1865095132.html

Российский экспортный центр поддержал 291 компанию в Башкирии в 2022 году

Российский экспортный центр поддержал 291 компанию в Башкирии в 2022 году - РИА Новости, 13.04.2023

Российский экспортный центр поддержал 291 компанию в Башкирии в 2022 году

Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) в 2022 году поддержал 291 компанию в Республике Башкортостан, за год компании получили более 1,6 тысячи услуг,... РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T16:12

2023-04-13T16:12

2023-04-13T16:12

россия

узбекистан

российский экспортный центр (рэц)

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) в 2022 году поддержал 291 компанию в Республике Башкортостан, за год компании получили более 1,6 тысячи услуг, объем поддержанного экспорта таким образом составил более 278 миллионов долларов, рассказал руководитель представительства РЭЦ в Уфе Ренат Маняпов.По его словам, в 2022 году экспортеры занимались поиском новых рынков сбыта и переориентацией на рынки дружественных стран. Компании активно начали участвовать в выставках и бизнес-миссиях, чтобы продвинуть там свою продукцию, а также подключаться к международным консультациям и регулярным вебинарам по логистике, которые проводит Российский экспортный центр.Еще более востребованными стали цифровые сервисы платформы "Мой экспорт", в том числе услуги по поиску партнеров, получению компенсаций и аналитическим данным."В 2022 году привычные каналы продаж перестали работать, и компаниям пришлось адаптировать товарные потоки под новые вызовы. Они столкнулись с тем, что пришлось пересмотреть приоритетные рынки, выстраивать дистрибуцию в новых странах, искать альтернативные логистические коридоры. РЭЦ оказывал всестороннюю поддержку нашим экспортерам, в том числе оперативно трансформировал инструменты поддержки", - сказал Маняпов."В 2022 году Республика Башкортостан организовала восемь бизнес-миссий в иностранные государства: ОАЭ, Азербайджан, Киргизия, Узбекистан, Таджикистан, Белоруссия, Армения, Турция. Их участниками стали 77 компаний. Заключено более 20 контрактов почти на 4,5 миллиона долларов. Также 65 предприятий участвовали в 14 выставочно-ярмарочных мероприятиях в Казахстане, Узбекистане и Белоруссии", - рассказала министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Башкирии Маргарита Болычева.По ее словам, "в 2022 году при содействии Российского экспортного центра мы запустили ряд пилотных отраслевых акселерационных программ "Экспортный форсаж"."В них приняли участие порядка 60 предприятий нефтегазовой промышленности, АПК и лесопромышленного комплекса. Также реализуется проект "Скорая экспортная помощь". Он вошел в перечень лучших практик и рекомендован для тиражирования в российских регионах. В его рамках проконсультировано порядка 230 компаний. 28 из них заключили 65 экспортных контрактов и расширили географию поставок. Объем поддержанного экспорта превысил 6 миллионов долларов", - сказала министр.

https://ria.ru/20230413/rets-1864992158.html

россия

узбекистан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, узбекистан, российский экспортный центр (рэц)