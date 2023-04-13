https://ria.ru/20230413/putin-1865031912.html
Путин пока не планирует говорить по телефону с Си Цзиньпином, заявил Песков
Путин пока не планирует говорить по телефону с Си Цзиньпином, заявил Песков - РИА Новости, 13.04.2023
Путин пока не планирует говорить по телефону с Си Цзиньпином, заявил Песков
Телефонных контактов президента России Владимира Путина с лидером КНР Си Цзиньпинем в графике пока нет, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T13:20
2023-04-13T13:20
2023-04-13T13:20
россия
китай
политика
дмитрий песков
владимир путин
си цзиньпин
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Телефонных контактов президента России Владимира Путина с лидером КНР Си Цзиньпинем в графике пока нет, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "В настоящий момент в графике нет каких-то телефонных контактов лидеров России и Китая", - сказал Песков, отвечая на вопрос, планируется ли телефонный разговор между лидерами России и Китая.
https://ria.ru/20230412/urok-1864649142.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай, политика, дмитрий песков, владимир путин, си цзиньпин
Россия, Китай, Политика, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Си Цзиньпин
Путин пока не планирует говорить по телефону с Си Цзиньпином, заявил Песков
Песков заявил, что в графике Путина пока нет телефонных контактов с Си Цзиньпином