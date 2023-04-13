Рейтинг@Mail.ru
Путин пока не планирует говорить по телефону с Си Цзиньпином, заявил Песков - РИА Новости, 13.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:20 13.04.2023
https://ria.ru/20230413/putin-1865031912.html
Путин пока не планирует говорить по телефону с Си Цзиньпином, заявил Песков
Путин пока не планирует говорить по телефону с Си Цзиньпином, заявил Песков - РИА Новости, 13.04.2023
Путин пока не планирует говорить по телефону с Си Цзиньпином, заявил Песков
Телефонных контактов президента России Владимира Путина с лидером КНР Си Цзиньпинем в графике пока нет, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T13:20
2023-04-13T13:20
россия
китай
политика
дмитрий песков
владимир путин
си цзиньпин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/04/1771022844_0:128:3187:1921_1920x0_80_0_0_85e30f9e97e931c5debdc62580e39d89.jpg
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Телефонных контактов президента России Владимира Путина с лидером КНР Си Цзиньпинем в графике пока нет, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "В настоящий момент в графике нет каких-то телефонных контактов лидеров России и Китая", - сказал Песков, отвечая на вопрос, планируется ли телефонный разговор между лидерами России и Китая.
https://ria.ru/20230412/urok-1864649142.html
россия
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/04/1771022844_229:0:2960:2048_1920x0_80_0_0_9c419b16aa2edb832da029a267b3efdd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, китай, политика, дмитрий песков, владимир путин, си цзиньпин
Россия, Китай, Политика, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Си Цзиньпин
Путин пока не планирует говорить по телефону с Си Цзиньпином, заявил Песков

Песков заявил, что в графике Путина пока нет телефонных контактов с Си Цзиньпином

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Телефонных контактов президента России Владимира Путина с лидером КНР Си Цзиньпинем в графике пока нет, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"В настоящий момент в графике нет каких-то телефонных контактов лидеров России и Китая", - сказал Песков, отвечая на вопрос, планируется ли телефонный разговор между лидерами России и Китая.
Флаги Китая - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
В Китае заявили о необходимости преподать Западу урок из-за Украины
12 апреля, 05:40
 
РоссияКитайПолитикаДмитрий ПесковВладимир ПутинСи Цзиньпин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала