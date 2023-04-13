https://ria.ru/20230413/putin-1865031912.html

Путин пока не планирует говорить по телефону с Си Цзиньпином, заявил Песков

Путин пока не планирует говорить по телефону с Си Цзиньпином, заявил Песков - РИА Новости, 13.04.2023

Путин пока не планирует говорить по телефону с Си Цзиньпином, заявил Песков

Телефонных контактов президента России Владимира Путина с лидером КНР Си Цзиньпинем в графике пока нет, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий... РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T13:20

2023-04-13T13:20

2023-04-13T13:20

россия

китай

политика

дмитрий песков

владимир путин

си цзиньпин

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Телефонных контактов президента России Владимира Путина с лидером КНР Си Цзиньпинем в графике пока нет, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "В настоящий момент в графике нет каких-то телефонных контактов лидеров России и Китая", - сказал Песков, отвечая на вопрос, планируется ли телефонный разговор между лидерами России и Китая.

https://ria.ru/20230412/urok-1864649142.html

россия

китай

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, китай, политика, дмитрий песков, владимир путин, си цзиньпин