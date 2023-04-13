https://ria.ru/20230413/pepel-1865100578.html

В Белгороде выпал "белый дождь"

В Белгороде выпал "белый дождь" - РИА Новости, 13.04.2023

В Белгороде выпал "белый дождь"

Ученые из Белгородского государственного университета провели анализ "белого" дождя, выпавшего в четверг в регионе, и выяснили, что это вулканический пепел,... РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T16:31

2023-04-13T16:31

2023-04-13T17:02

белгород

белгородский государственный университет

россия

происшествия

камчатка

шивелуч

экология

природа

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БЕЛГОРОД, 13 апр - РИА Новости. Ученые из Белгородского государственного университета провели анализ "белого" дождя, выпавшего в четверг в регионе, и выяснили, что это вулканический пепел, рассказал РИА Новости директор Инжинирингового центра БелГУ Иван Никулин. Жители Белгорода в соцсетях публиковали фото с последствиями необычного дождя утром в четверг в областной столице. После дождя на автомобилях оставались белые капли и разводы, на одежде люди замечали белые следы от капель. Никулин рассказал, что сотрудники центра взяли смывку с автомобиля, о котором было точно известно, что он был чистым, и провели исследование образца. "Мы определили элементный состав. Ожидали, что это будет песок, что в составе будет кремний, кислород, алюминий... Оказалось, что там большое количество калия - 5%... Посмотрели литературные данные, существует вероятность, что это вулканический пепел с Камчатки", - рассказал ученый. По словам Никулина, выпавшие осадки не представляют серьезной опасности для человека. "Мы еще будем консультироваться с метеорологами, насколько это вероятно и по какой схеме это произошло", - добавил он. Извержение вулкана Шивелуч на Камчатке началось ранним утром 11 апреля. Службы сообщали о выбросе пепла примерно на 20 километров. Несколько поселков на востоке полуострова накрыло пепловой тучей. По оценке ученых, пеплопад в поселке Ключи стал сильнейшим за 60 лет. По словам властей, в некоторых местах толщина пеплового слоя достигала 20 сантиметров. В среду Шивелуч выбросил пепел еще несколько раз. Белгородская область находится примерно в 7000 километрах от Камчатки.

https://ria.ru/20230413/vodoemy-1865009592.html

белгород

россия

камчатка

шивелуч

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

белгород, белгородский государственный университет, россия, происшествия, камчатка, шивелуч, экология, природа