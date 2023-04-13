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В Белгороде выпал "белый дождь" - РИА Новости, 13.04.2023
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16:31 13.04.2023 (обновлено: 17:02 13.04.2023)
https://ria.ru/20230413/pepel-1865100578.html
В Белгороде выпал "белый дождь"
В Белгороде выпал "белый дождь" - РИА Новости, 13.04.2023
В Белгороде выпал "белый дождь"
Ученые из Белгородского государственного университета провели анализ "белого" дождя, выпавшего в четверг в регионе, и выяснили, что это вулканический пепел,... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T16:31
2023-04-13T17:02
белгород
белгородский государственный университет
россия
происшествия
камчатка
шивелуч
экология
природа
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БЕЛГОРОД, 13 апр - РИА Новости. Ученые из Белгородского государственного университета провели анализ "белого" дождя, выпавшего в четверг в регионе, и выяснили, что это вулканический пепел, рассказал РИА Новости директор Инжинирингового центра БелГУ Иван Никулин. Жители Белгорода в соцсетях публиковали фото с последствиями необычного дождя утром в четверг в областной столице. После дождя на автомобилях оставались белые капли и разводы, на одежде люди замечали белые следы от капель. Никулин рассказал, что сотрудники центра взяли смывку с автомобиля, о котором было точно известно, что он был чистым, и провели исследование образца. "Мы определили элементный состав. Ожидали, что это будет песок, что в составе будет кремний, кислород, алюминий... Оказалось, что там большое количество калия - 5%... Посмотрели литературные данные, существует вероятность, что это вулканический пепел с Камчатки", - рассказал ученый. По словам Никулина, выпавшие осадки не представляют серьезной опасности для человека. "Мы еще будем консультироваться с метеорологами, насколько это вероятно и по какой схеме это произошло", - добавил он. Извержение вулкана Шивелуч на Камчатке началось ранним утром 11 апреля. Службы сообщали о выбросе пепла примерно на 20 километров. Несколько поселков на востоке полуострова накрыло пепловой тучей. По оценке ученых, пеплопад в поселке Ключи стал сильнейшим за 60 лет. По словам властей, в некоторых местах толщина пеплового слоя достигала 20 сантиметров. В среду Шивелуч выбросил пепел еще несколько раз. Белгородская область находится примерно в 7000 километрах от Камчатки.
https://ria.ru/20230413/vodoemy-1865009592.html
белгород
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белгород, белгородский государственный университет, россия, происшествия, камчатка, шивелуч, экология, природа
Белгород, Белгородский государственный университет, Россия, Происшествия, Камчатка, Шивелуч, Экология, природа
В Белгороде выпал "белый дождь"

Ученые из БелГУ обнаружили вулканический пепел в прошедшем в Белгороде дожде

© Фото : Белгород №1. Люди/TelegramБелый налет на автомобиле после дождя в Белгородской области
Белый налет на автомобиле после дождя в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
© Фото : Белгород №1. Люди/Telegram
Белый налет на автомобиле после дождя в Белгородской области
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БЕЛГОРОД, 13 апр - РИА Новости. Ученые из Белгородского государственного университета провели анализ "белого" дождя, выпавшего в четверг в регионе, и выяснили, что это вулканический пепел, рассказал РИА Новости директор Инжинирингового центра БелГУ Иван Никулин.
Жители Белгорода в соцсетях публиковали фото с последствиями необычного дождя утром в четверг в областной столице. После дождя на автомобилях оставались белые капли и разводы, на одежде люди замечали белые следы от капель. Никулин рассказал, что сотрудники центра взяли смывку с автомобиля, о котором было точно известно, что он был чистым, и провели исследование образца.
Водоемы с водой красного цвета с резким химическим запахом появились в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
В Белгородской области появились красные водоемы с резким запахом
Вчера, 12:02
"Мы определили элементный состав. Ожидали, что это будет песок, что в составе будет кремний, кислород, алюминий... Оказалось, что там большое количество калия - 5%... Посмотрели литературные данные, существует вероятность, что это вулканический пепел с Камчатки", - рассказал ученый.
По словам Никулина, выпавшие осадки не представляют серьезной опасности для человека. "Мы еще будем консультироваться с метеорологами, насколько это вероятно и по какой схеме это произошло", - добавил он.
© Пегасий БелГУ/TelegramРезультаты исследования выпавшей по время дождя в Белгородской области субстанции
Результаты исследования выпавшей по время дождя в Белгородской области субстанции
© Пегасий БелГУ/Telegram
Результаты исследования выпавшей по время дождя в Белгородской области субстанции
Извержение вулкана Шивелуч на Камчатке началось ранним утром 11 апреля. Службы сообщали о выбросе пепла примерно на 20 километров. Несколько поселков на востоке полуострова накрыло пепловой тучей. По оценке ученых, пеплопад в поселке Ключи стал сильнейшим за 60 лет. По словам властей, в некоторых местах толщина пеплового слоя достигала 20 сантиметров. В среду Шивелуч выбросил пепел еще несколько раз. Белгородская область находится примерно в 7000 километрах от Камчатки.
Поток из пепла и камней: последствия извержения вулкана Шивелуч
© РИА Новости / Юрий Демянчук | Перейти в медиабанк

Извержение вулкана Шивелуч началось ранним утром 11 апреля.

Последствия извержения вулкана Шивелуч в Усть-Камчатском районе

Извержение вулкана Шивелуч началось ранним утром 11 апреля.

© РИА Новости / Юрий Демянчук
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1 из 11
© РИА Новости / Юрий Демянчук | Перейти в медиабанк

Вулкан выбросил пепел сначала на восемь тысяч метров, а затем — на десять тысяч, позже произошло еще два мощных извержения.

Автомобиль, покрытый пеплом в результате извержения вулкана Шивелуч в Усть-Камчатском районе

Вулкан выбросил пепел сначала на восемь тысяч метров, а затем — на десять тысяч, позже произошло еще два мощных извержения.

© РИА Новости / Юрий Демянчук
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2 из 11
© РИА Новости / Юрий Демянчук | Перейти в медиабанк

Сильнее всего пострадал поселок Ключи, там пеплопад стал сильнейшим за 60 лет.

Последствия извержения вулкана Шивелуч в Усть-Камчатском районе

Сильнее всего пострадал поселок Ключи, там пеплопад стал сильнейшим за 60 лет.

© РИА Новости / Юрий Демянчук
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3 из 11
© РИА Новости / Пресс-служба камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН | Перейти в медиабанк

Слой пепла, выброшенный в результате извержения вулкана Шивелуч в Усть-Камчатском районе.

Слой пепла, выброшенный в результате извержения вулкана Шивелуч в Усть-Камчатском районе

Слой пепла, выброшенный в результате извержения вулкана Шивелуч в Усть-Камчатском районе.

© РИА Новости / Пресс-служба камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН
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4 из 11
© РИА Новости / Юрий Демянчук | Перейти в медиабанк

Основная фаза извержения завершилась, но Шивелуч продолжит выбрасывать пепел, правда, уже в меньших масштабах.

Последствия извержения вулкана Шивелуч в Усть-Камчатском районе

Основная фаза извержения завершилась, но Шивелуч продолжит выбрасывать пепел, правда, уже в меньших масштабах.

© РИА Новости / Юрий Демянчук
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5 из 11
© РИА Новости / Юрий Демянчук

Пепел будет достаточно долго находиться в атмосфере и оседать на деревьях, кустах и земле, говорят сейсмологи.

Деревья, покрытые пеплом в результате извержения вулкана Шивелуч в Усть-Камчатском районе

Пепел будет достаточно долго находиться в атмосфере и оседать на деревьях, кустах и земле, говорят сейсмологи.

© РИА Новости / Юрий Демянчук
6 из 11
© РИА Новости / Юрий Демянчук | Перейти в медиабанк

Вероятность того, что облако вулканического пепла достигнет Петропавловска-Камчатского, невелика.

Последствия извержения вулкана Шивелуч в Усть-Камчатском районе

Вероятность того, что облако вулканического пепла достигнет Петропавловска-Камчатского, невелика.

© РИА Новости / Юрий Демянчук
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7 из 11
© РИА Новости / Юрий Демянчук | Перейти в медиабанк

Местная жительница расчищает участок, занесенный пеплом

Местная жительница расчищает участок, занесенный пеплом в результате извержения вулкана Шивелуч в Усть-Камчатском районе

Местная жительница расчищает участок, занесенный пеплом

© РИА Новости / Юрий Демянчук
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8 из 11
© РИА Новости / Юрий Демянчук

Извержение вулкана на Камчатке прошло по благоприятному сценарию, считают ученые.

Последствия извержения вулкана Шивелуч в Усть-Камчатском районе

Извержение вулкана на Камчатке прошло по благоприятному сценарию, считают ученые.

© РИА Новости / Юрий Демянчук
9 из 11
© РИА Новости / Пресс-служба камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН | Перейти в медиабанк

Основную часть выброса пепла унесло, а пирокластические потоки не дошли до дорог и мостов.

Извержение вулкана Шивелуч на Камчатке

Основную часть выброса пепла унесло, а пирокластические потоки не дошли до дорог и мостов.

© РИА Новости / Пресс-служба камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН
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10 из 11
© РИА Новости / Юрий Демянчук | Перейти в медиабанк

Благоприятному развитию ситуации способствовало холодное холодное время года.

Последствия извержения вулкана Шивелуч в Усть-Камчатском районе

Благоприятному развитию ситуации способствовало холодное холодное время года.

© РИА Новости / Юрий Демянчук
Перейти в медиабанк
11 из 11

Извержение вулкана Шивелуч началось ранним утром 11 апреля.

© РИА Новости / Юрий Демянчук
Перейти в медиабанк
1 из 11

Вулкан выбросил пепел сначала на восемь тысяч метров, а затем — на десять тысяч, позже произошло еще два мощных извержения.

© РИА Новости / Юрий Демянчук
Перейти в медиабанк
2 из 11

Сильнее всего пострадал поселок Ключи, там пеплопад стал сильнейшим за 60 лет.

© РИА Новости / Юрий Демянчук
Перейти в медиабанк
3 из 11

Слой пепла, выброшенный в результате извержения вулкана Шивелуч в Усть-Камчатском районе.

© РИА Новости / Пресс-служба камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН
Перейти в медиабанк
4 из 11

Основная фаза извержения завершилась, но Шивелуч продолжит выбрасывать пепел, правда, уже в меньших масштабах.

© РИА Новости / Юрий Демянчук
Перейти в медиабанк
5 из 11

Пепел будет достаточно долго находиться в атмосфере и оседать на деревьях, кустах и земле, говорят сейсмологи.

© РИА Новости / Юрий Демянчук
6 из 11

Вероятность того, что облако вулканического пепла достигнет Петропавловска-Камчатского, невелика.

© РИА Новости / Юрий Демянчук
Перейти в медиабанк
7 из 11

Местная жительница расчищает участок, занесенный пеплом

© РИА Новости / Юрий Демянчук
Перейти в медиабанк
8 из 11

Извержение вулкана на Камчатке прошло по благоприятному сценарию, считают ученые.

© РИА Новости / Юрий Демянчук
9 из 11

Основную часть выброса пепла унесло, а пирокластические потоки не дошли до дорог и мостов.

© РИА Новости / Пресс-служба камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН
Перейти в медиабанк
10 из 11

Благоприятному развитию ситуации способствовало холодное холодное время года.

© РИА Новости / Юрий Демянчук
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11 из 11
 
БелгородБелгородский государственный университетРоссияПроисшествияКамчаткаШивелучЭкологияприрода
 
 
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