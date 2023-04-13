https://ria.ru/20230413/pepel-1865100578.html
В Белгороде выпал "белый дождь"
В Белгороде выпал "белый дождь" - РИА Новости, 13.04.2023
В Белгороде выпал "белый дождь"
Ученые из Белгородского государственного университета провели анализ "белого" дождя, выпавшего в четверг в регионе, и выяснили, что это вулканический пепел,... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T16:31
2023-04-13T16:31
2023-04-13T17:02
белгород
белгородский государственный университет
россия
происшествия
камчатка
шивелуч
экология
природа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0d/1865104350_0:312:960:852_1920x0_80_0_0_ca1dbe6a31730fe10f59e23297dfbaf2.jpg
БЕЛГОРОД, 13 апр - РИА Новости. Ученые из Белгородского государственного университета провели анализ "белого" дождя, выпавшего в четверг в регионе, и выяснили, что это вулканический пепел, рассказал РИА Новости директор Инжинирингового центра БелГУ Иван Никулин. Жители Белгорода в соцсетях публиковали фото с последствиями необычного дождя утром в четверг в областной столице. После дождя на автомобилях оставались белые капли и разводы, на одежде люди замечали белые следы от капель. Никулин рассказал, что сотрудники центра взяли смывку с автомобиля, о котором было точно известно, что он был чистым, и провели исследование образца. "Мы определили элементный состав. Ожидали, что это будет песок, что в составе будет кремний, кислород, алюминий... Оказалось, что там большое количество калия - 5%... Посмотрели литературные данные, существует вероятность, что это вулканический пепел с Камчатки", - рассказал ученый. По словам Никулина, выпавшие осадки не представляют серьезной опасности для человека. "Мы еще будем консультироваться с метеорологами, насколько это вероятно и по какой схеме это произошло", - добавил он. Извержение вулкана Шивелуч на Камчатке началось ранним утром 11 апреля. Службы сообщали о выбросе пепла примерно на 20 километров. Несколько поселков на востоке полуострова накрыло пепловой тучей. По оценке ученых, пеплопад в поселке Ключи стал сильнейшим за 60 лет. По словам властей, в некоторых местах толщина пеплового слоя достигала 20 сантиметров. В среду Шивелуч выбросил пепел еще несколько раз. Белгородская область находится примерно в 7000 километрах от Камчатки.
https://ria.ru/20230413/vodoemy-1865009592.html
белгород
россия
камчатка
шивелуч
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0d/1865104350_0:222:960:942_1920x0_80_0_0_27c038b9564bfb988c64c15bf67cc1e6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгород, белгородский государственный университет, россия, происшествия, камчатка, шивелуч, экология, природа
Белгород, Белгородский государственный университет, Россия, Происшествия, Камчатка, Шивелуч, Экология, природа
В Белгороде выпал "белый дождь"
Ученые из БелГУ обнаружили вулканический пепел в прошедшем в Белгороде дожде
БЕЛГОРОД, 13 апр - РИА Новости. Ученые из Белгородского государственного университета провели анализ "белого" дождя, выпавшего в четверг в регионе, и выяснили, что это вулканический пепел, рассказал РИА Новости директор Инжинирингового центра БелГУ Иван Никулин.
Жители Белгорода в соцсетях публиковали фото с последствиями необычного дождя утром в четверг в областной столице. После дождя на автомобилях оставались белые капли и разводы, на одежде люди замечали белые следы от капель. Никулин рассказал, что сотрудники центра взяли смывку с автомобиля, о котором было точно известно, что он был чистым, и провели исследование образца.
В Белгородской области появились красные водоемы с резким запахом
"Мы определили элементный состав. Ожидали, что это будет песок, что в составе будет кремний, кислород, алюминий... Оказалось, что там большое количество калия - 5%... Посмотрели литературные данные, существует вероятность, что это вулканический пепел с Камчатки", - рассказал ученый.
По словам Никулина, выпавшие осадки не представляют серьезной опасности для человека. "Мы еще будем консультироваться с метеорологами, насколько это вероятно и по какой схеме это произошло", - добавил он.
Извержение вулкана Шивелуч
на Камчатке
началось ранним утром 11 апреля. Службы сообщали о выбросе пепла примерно на 20 километров. Несколько поселков на востоке полуострова накрыло пепловой тучей. По оценке ученых, пеплопад в поселке Ключи стал сильнейшим за 60 лет. По словам властей, в некоторых местах толщина пеплового слоя достигала 20 сантиметров. В среду Шивелуч выбросил пепел еще несколько раз. Белгородская область
находится примерно в 7000 километрах от Камчатки.
Поток из пепла и камней: последствия извержения вулкана Шивелуч
Извержение вулкана Шивелуч началось ранним утром 11 апреля.
1 из 11
Вулкан выбросил пепел сначала на восемь тысяч метров, а затем — на десять тысяч, позже произошло еще два мощных извержения.
2 из 11
Сильнее всего пострадал поселок Ключи, там пеплопад стал сильнейшим за 60 лет.
3 из 11
Слой пепла, выброшенный в результате извержения вулкана Шивелуч в Усть-Камчатском районе.
4 из 11
Основная фаза извержения завершилась, но Шивелуч продолжит выбрасывать пепел, правда, уже в меньших масштабах.
5 из 11
Пепел будет достаточно долго находиться в атмосфере и оседать на деревьях, кустах и земле, говорят сейсмологи.
6 из 11
Вероятность того, что облако вулканического пепла достигнет Петропавловска-Камчатского, невелика.
7 из 11
Местная жительница расчищает участок, занесенный пеплом
8 из 11
Извержение вулкана на Камчатке прошло по благоприятному сценарию, считают ученые.
9 из 11
Основную часть выброса пепла унесло, а пирокластические потоки не дошли до дорог и мостов.
10 из 11
Благоприятному развитию ситуации способствовало холодное холодное время года.
11 из 11
Извержение вулкана Шивелуч началось ранним утром 11 апреля.
1 из 11
Вулкан выбросил пепел сначала на восемь тысяч метров, а затем — на десять тысяч, позже произошло еще два мощных извержения.
2 из 11
Сильнее всего пострадал поселок Ключи, там пеплопад стал сильнейшим за 60 лет.
3 из 11
Слой пепла, выброшенный в результате извержения вулкана Шивелуч в Усть-Камчатском районе.
4 из 11
Основная фаза извержения завершилась, но Шивелуч продолжит выбрасывать пепел, правда, уже в меньших масштабах.
5 из 11
Пепел будет достаточно долго находиться в атмосфере и оседать на деревьях, кустах и земле, говорят сейсмологи.
6 из 11
Вероятность того, что облако вулканического пепла достигнет Петропавловска-Камчатского, невелика.
7 из 11
Местная жительница расчищает участок, занесенный пеплом
8 из 11
Извержение вулкана на Камчатке прошло по благоприятному сценарию, считают ученые.
9 из 11
Основную часть выброса пепла унесло, а пирокластические потоки не дошли до дорог и мостов.
10 из 11
Благоприятному развитию ситуации способствовало холодное холодное время года.
11 из 11