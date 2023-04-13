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Россия накажет США их же оружием. Пентагон в бешенстве и не знает, как быть - РИА Новости, 13.04.2023
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08:00 13.04.2023 (обновлено: 11:23 13.04.2023)
https://ria.ru/20230413/oruzhie-1864890931.html
Россия накажет США их же оружием. Пентагон в бешенстве и не знает, как быть
Россия накажет США их же оружием. Пентагон в бешенстве и не знает, как быть - РИА Новости, 13.04.2023
Россия накажет США их же оружием. Пентагон в бешенстве и не знает, как быть
Планы России по строительству хранилищ для тактического ядерного оружия (ТЯО) на территории Белоруссии послужат дальнейшему развитию Союзного государства, этот... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T08:00
2023-04-13T11:23
аналитика
россия
белоруссия
сша
владимир путин
максим соколов
си цзиньпин
нато
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Планы России по строительству хранилищ для тактического ядерного оружия (ТЯО) на территории Белоруссии послужат дальнейшему развитию Союзного государства, этот шаг направлен на укрепление его обороноспособности, заявил на днях белорусский МИД. Как уточнил в конце марта президент России Владимир Путин, начнется подготовка белорусских экипажей самолетов, которые могут нести ядерные боезаряды. При этом в Белоруссии уже находятся доработанные под ТЯО российские Су-24, ОТРК "Искандер-М", а также МиГ-31 с "Кинжалами".Информация о скором размещении ТЯО в непосредственной близости от границ НАТО вызвала на Западе настоящий шок, граничащий с истерикой, а это значит: ход российским ядерным ферзем был сделан изящно, эффективно, вовремя и неожиданно.После объявления практически все говорящие, кричащие и шипящие головы на Западе бросились обвинять Россию во всех смертных грехах, профессионально оставляя за скобками тот факт, что то же самое США делают в Европе десятилетиями — и никаких сердечных приступов ни у кого не наблюдается: к примеру, только у Штатов в Европе количество ядерных зарядов и их носителей исчисляется сотнями. Американское ТЯО рутинно находится на боевом дежурстве на военных базах Büchel (Германия), Kleine Brogel (Бельгия), Aviano и Ghedi-Torre (Италия), Volkel (Нидерланды) и Inçirlik (Турция).Очевидно, что размещение ТЯО в Белоруссии стало вынужденным ответом на очередную эскалацию со стороны Запада, а именно на начало поставок Украине снарядов с обедненным ураном, несмотря на многочисленные предупреждения со стороны России о неминуемых последствиях такого шага. Еще 21 марта на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином Владимир Путин заявил, что "коллективный Запад начинает применять уже оружие с ядерным компонентом", и пообещал: "Соответствующим образом Россия вынуждена будет реагировать".Однако, как это часто происходит с агрессивными инициативами Запада, ядерный шах в сторону России обернулся перспективами мата — но уже для НАТО. По оценкам экспертов (в том числе западных), наличие ТЯО в Белоруссии коренным образом меняет баланс сил на европейском ТВД — и точно не в пользу наших непартнеров.На таком ограниченном пространстве разница между тактическим и стратегическим ядерным оружием практически стирается из-за минимального времени подлета и колоссальной мощности тактических зарядов, каждый из которых может превратить любой украинский или европейский город в Хиросиму. При этом вся техника и ядерные боеприпасы в Белоруссии будут находиться под контролем российских военных, то есть Договор о нераспространении ядерного оружия строго соблюдается.Американцы и европейцы, которые привыкли к ползучему приближению ядерного оружия к границам России, вдруг внезапно осознали, что Россия сама выдвинула к их собственным границам самые мощные наступательные средства, какие есть в природе, и что ответа на этот шаг у них нет.Реакция — коллективный плач Ярославны на всех европейских языках и во всех западных СМИ. В частности, глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил: "Размещение Белоруссией у себя российского ядерного оружия будет означать безответственную эскалацию и угрозу европейской безопасности. Белоруссия еще может это остановить, это ее выбор. ЕС готов ответить дальнейшими санкциями".По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, "коллективный Запад не склонен каким-то образом вспоминать тему американского ядерного оружия, которое здесь базируется в Европе, вокруг нашей страны": "Но в данном случае они склонны к такой истеричной реакции на наши планы по строительству хранилищ для тактического ядерного оружия на территории Белоруссии".Что касается истерики коллективного Запада, то она является для нас важным индикатором. Как показывает вся история взаимоотношений Запада и России, если нас хвалят и называют "молодцами" (как это было на фоне приватизации в 90-е), то в спине России гарантированно торчит нож. А если наши непартнеры тонкими голосами кричат "Караул!", значит, мы делаем все правильно и надо спокойно продолжать.
https://ria.ru/20230329/bayden-1861416755.html
https://ria.ru/20230331/tyao-1862271255.html
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аналитика, россия, белоруссия, сша, владимир путин, максим соколов, си цзиньпин, нато, министерство обороны сша, евросоюз, су-24, миг-31, ядерное оружие
Аналитика, Россия, Белоруссия, США, Владимир Путин, Максим Соколов, Си Цзиньпин, НАТО, Министерство обороны США, Евросоюз, Су-24, МиГ-31, Ядерное оружие

Россия накажет США их же оружием. Пентагон в бешенстве и не знает, как быть

© Фото : U.S. D.O.D. (SSGT Phil Schmitten)Ядерные бомбы B61
Ядерные бомбы B61 - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
© Фото : U.S. D.O.D. (SSGT Phil Schmitten)
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Кирилл Стрельников
Кирилл Стрельников
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Планы России по строительству хранилищ для тактического ядерного оружия (ТЯО) на территории Белоруссии послужат дальнейшему развитию Союзного государства, этот шаг направлен на укрепление его обороноспособности, заявил на днях белорусский МИД.
Как уточнил в конце марта президент России Владимир Путин, начнется подготовка белорусских экипажей самолетов, которые могут нести ядерные боезаряды. При этом в Белоруссии уже находятся доработанные под ТЯО российские Су-24, ОТРК "Искандер-М", а также МиГ-31 с "Кинжалами".
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
Байден "обеспокоен" решением России по тактическому ядерному оружию
29 марта, 03:51
Информация о скором размещении ТЯО в непосредственной близости от границ НАТО вызвала на Западе настоящий шок, граничащий с истерикой, а это значит: ход российским ядерным ферзем был сделан изящно, эффективно, вовремя и неожиданно.
После объявления практически все говорящие, кричащие и шипящие головы на Западе бросились обвинять Россию во всех смертных грехах, профессионально оставляя за скобками тот факт, что то же самое США делают в Европе десятилетиями — и никаких сердечных приступов ни у кого не наблюдается: к примеру, только у Штатов в Европе количество ядерных зарядов и их носителей исчисляется сотнями. Американское ТЯО рутинно находится на боевом дежурстве на военных базах Büchel (Германия), Kleine Brogel (Бельгия), Aviano и Ghedi-Torre (Италия), Volkel (Нидерланды) и Inçirlik (Турция).
Штаб-квартира ООН - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
США в ООН призвали Россию пересмотреть планы по размещению ТЯО в Белоруссии
31 марта, 19:35
Очевидно, что размещение ТЯО в Белоруссии стало вынужденным ответом на очередную эскалацию со стороны Запада, а именно на начало поставок Украине снарядов с обедненным ураном, несмотря на многочисленные предупреждения со стороны России о неминуемых последствиях такого шага. Еще 21 марта на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином Владимир Путин заявил, что "коллективный Запад начинает применять уже оружие с ядерным компонентом", и пообещал: "Соответствующим образом Россия вынуждена будет реагировать".
Однако, как это часто происходит с агрессивными инициативами Запада, ядерный шах в сторону России обернулся перспективами мата — но уже для НАТО. По оценкам экспертов (в том числе западных), наличие ТЯО в Белоруссии коренным образом меняет баланс сил на европейском ТВД — и точно не в пользу наших непартнеров.
На таком ограниченном пространстве разница между тактическим и стратегическим ядерным оружием практически стирается из-за минимального времени подлета и колоссальной мощности тактических зарядов, каждый из которых может превратить любой украинский или европейский город в Хиросиму. При этом вся техника и ядерные боеприпасы в Белоруссии будут находиться под контролем российских военных, то есть Договор о нераспространении ядерного оружия строго соблюдается.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
Боррель раскритиковал планы по размещению российского ТЯО в Белоруссии
4 апреля, 11:51
Американцы и европейцы, которые привыкли к ползучему приближению ядерного оружия к границам России, вдруг внезапно осознали, что Россия сама выдвинула к их собственным границам самые мощные наступательные средства, какие есть в природе, и что ответа на этот шаг у них нет.
Реакция — коллективный плач Ярославны на всех европейских языках и во всех западных СМИ. В частности, глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил: "Размещение Белоруссией у себя российского ядерного оружия будет означать безответственную эскалацию и угрозу европейской безопасности. Белоруссия еще может это остановить, это ее выбор. ЕС готов ответить дальнейшими санкциями".
По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, "коллективный Запад не склонен каким-то образом вспоминать тему американского ядерного оружия, которое здесь базируется в Европе, вокруг нашей страны": "Но в данном случае они склонны к такой истеричной реакции на наши планы по строительству хранилищ для тактического ядерного оружия на территории Белоруссии".
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
В Киеве заявили, что следят за размещением ТЯО в Белоруссии
29 марта, 15:58
Что касается истерики коллективного Запада, то она является для нас важным индикатором. Как показывает вся история взаимоотношений Запада и России, если нас хвалят и называют "молодцами" (как это было на фоне приватизации в 90-е), то в спине России гарантированно торчит нож. А если наши непартнеры тонкими голосами кричат "Караул!", значит, мы делаем все правильно и надо спокойно продолжать.
 
АналитикаРоссияБелоруссияСШАВладимир ПутинМаксим СоколовСи ЦзиньпинНАТОМинистерство обороны СШАЕвросоюзСу-24МиГ-31Ядерное оружие
 
 
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