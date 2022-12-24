https://ria.ru/20221224/samolety-1841028459.html
В МИД назвали подготовку экипажей белорусских самолетов ответом НАТО
В МИД назвали подготовку экипажей белорусских самолетов ответом НАТО - РИА Новости, 24.12.2022
В МИД назвали подготовку экипажей белорусских самолетов ответом НАТО
Подготовка Россией экипажей самолетов Белоруссии, переоборудованных для применения специальных боеприпасов – это симметричный ответ на шаги НАТО, сообщил в... РИА Новости, 24.12.2022
2022-12-24T09:21
2022-12-24T09:21
2022-12-24T09:21
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михаил галузин
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Подготовка Россией экипажей самолетов Белоруссии, переоборудованных для применения специальных боеприпасов – это симметричный ответ на шаги НАТО, сообщил в первом после назначения интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Галузин. "В ходе рабочего визита в Минск президента России Владимира Путина 19 декабря было объявлено о решении обеспечить подготовку экипажей боевых самолетов, переоборудованных для возможного применения боеприпасов со специальной боевой частью", - напомнил он. По словам Галузина "аналогичные мероприятия на протяжении десятилетий проводят США со своими союзниками по НАТО". "В данном случае речь также идет о симметричном ответе России и Белоруссии на недружественные шаги стран альянса",- сказал он.
https://ria.ru/20221224/s-400-1841025919.html
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РИА Новости
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михаил галузин, владимир путин, белоруссия, минск, россия, нато, в мире
Союзное государство, Михаил Галузин, Владимир Путин, Белоруссия, Минск, Россия, НАТО, В мире
В МИД назвали подготовку экипажей белорусских самолетов ответом НАТО
Замглавы МИД Галузин назвал подготовку экипажей белорусских самолетов ответом НАТО