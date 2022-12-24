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В МИД назвали подготовку экипажей белорусских самолетов ответом НАТО - РИА Новости, 24.12.2022
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В МИД назвали подготовку экипажей белорусских самолетов ответом НАТО
В МИД назвали подготовку экипажей белорусских самолетов ответом НАТО - РИА Новости, 24.12.2022
В МИД назвали подготовку экипажей белорусских самолетов ответом НАТО
Подготовка Россией экипажей самолетов Белоруссии, переоборудованных для применения специальных боеприпасов – это симметричный ответ на шаги НАТО, сообщил в... РИА Новости, 24.12.2022
2022-12-24T09:21
2022-12-24T09:21
союзное государство
михаил галузин
владимир путин
белоруссия
минск
россия
нато
в мире
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Подготовка Россией экипажей самолетов Белоруссии, переоборудованных для применения специальных боеприпасов – это симметричный ответ на шаги НАТО, сообщил в первом после назначения интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Галузин. "В ходе рабочего визита в Минск президента России Владимира Путина 19 декабря было объявлено о решении обеспечить подготовку экипажей боевых самолетов, переоборудованных для возможного применения боеприпасов со специальной боевой частью", - напомнил он. По словам Галузина "аналогичные мероприятия на протяжении десятилетий проводят США со своими союзниками по НАТО". "В данном случае речь также идет о симметричном ответе России и Белоруссии на недружественные шаги стран альянса",- сказал он.
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михаил галузин, владимир путин, белоруссия, минск, россия, нато, в мире
Союзное государство, Михаил Галузин, Владимир Путин, Белоруссия, Минск, Россия, НАТО, В мире
09:21 24.12.2022
 
В МИД назвали подготовку экипажей белорусских самолетов ответом НАТО

Замглавы МИД Галузин назвал подготовку экипажей белорусских самолетов ответом НАТО

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 24.12.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Подготовка Россией экипажей самолетов Белоруссии, переоборудованных для применения специальных боеприпасов – это симметричный ответ на шаги НАТО, сообщил в первом после назначения интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Галузин.
"В ходе рабочего визита в Минск президента России Владимира Путина 19 декабря было объявлено о решении обеспечить подготовку экипажей боевых самолетов, переоборудованных для возможного применения боеприпасов со специальной боевой частью", - напомнил он.
По словам Галузина "аналогичные мероприятия на протяжении десятилетий проводят США со своими союзниками по НАТО". "В данном случае речь также идет о симметричном ответе России и Белоруссии на недружественные шаги стран альянса",- сказал он.
Радиолокационный комплекс из дивизиона зенитно-ракетных комплексов С-400 Триумф - РИА Новости, 1920, 24.12.2022
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Союзное государствоМихаил ГалузинВладимир ПутинБелоруссияМинскРоссияНАТОВ мире
 
 
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