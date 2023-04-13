https://ria.ru/20230413/obstrely-1865178748.html

Эксперты МАГАТЭ заявили, что регулярно слышат обстрелы в районе ЗАЭС

Эксперты МАГАТЭ заявили, что регулярно слышат обстрелы в районе ЗАЭС - РИА Новости, 13.04.2023

Эксперты МАГАТЭ заявили, что регулярно слышат обстрелы в районе ЗАЭС

Эксперты МАГАТЭ, находящиеся на Запорожской АЭС, продолжают регулярно слышать обстрелы в этом районе, заявил гендиректор агентства Рафаэль Гросси, призвав к... РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T20:50

2023-04-13T20:50

2023-04-13T20:50

в мире

энергодар

польша

сергей шойгу

рафаэль гросси

запорожская аэс

магатэ

днепр (город)

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ВЕНА, 13 апр - РИА Новости. Эксперты МАГАТЭ, находящиеся на Запорожской АЭС, продолжают регулярно слышать обстрелы в этом районе, заявил гендиректор агентства Рафаэль Гросси, призвав к скорейшему принятию мер по защите объекта. "Эксперты МАГАТЭ, находящиеся на объекте, продолжают регулярно слышать обстрелы в этом районе", - говорится в релизе агентства со ссылкой на его гендиректора. Отмечается, что рядом с самой АЭС, за ограждением ее периметра, произошли два взрыва наземных мин: первый - 8 апреля, а второй - четыре дня спустя, при этом не сразу стало ясно, что стало причиной взрывов. Гросси призвал к скорейшему принятию мер по защите объекта. "Если мы не примем меры по защите станции, то рано или поздно наше везение закончится, что может привести к серьезным последствиям для здоровья людей и окружающей среды", - приводятся в сообщении слова гендиректора. Ранее командир подразделения ВС РФ, обеспечивающего безопасность АЭС, сообщил РИА Новости, что украинский ударный беспилотный летательный аппарат производства Польши в апреле упал в непосредственной близости от Запорожской АЭС. По его словам, вес аппарата превышал 2 килограмма, а расположение обломков может свидетельствовать о том, что целью атаки была инфраструктура ЗАЭС. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта 2022 года она находится под охраной российских военных. В МИД подчеркивали, что этот шаг необходим для предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. МАГАТЭ неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг станции.

https://ria.ru/20230408/zaes-1863912144.html

https://ria.ru/20230410/zaes-1864215026.html

энергодар

польша

днепр (город)

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в мире, энергодар, польша, сергей шойгу, рафаэль гросси, запорожская аэс, магатэ, днепр (город)