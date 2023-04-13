Эксперты МАГАТЭ заявили, что регулярно слышат обстрелы в районе ЗАЭС
Гросси: эксперты МАГАТЭ продолжают регулярно слышать обстрелы в районе ЗАЭС
Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
ВЕНА, 13 апр - РИА Новости. Эксперты МАГАТЭ, находящиеся на Запорожской АЭС, продолжают регулярно слышать обстрелы в этом районе, заявил гендиректор агентства Рафаэль Гросси, призвав к скорейшему принятию мер по защите объекта.
"Эксперты МАГАТЭ, находящиеся на объекте, продолжают регулярно слышать обстрелы в этом районе", - говорится в релизе агентства со ссылкой на его гендиректора.
Отмечается, что рядом с самой АЭС, за ограждением ее периметра, произошли два взрыва наземных мин: первый - 8 апреля, а второй - четыре дня спустя, при этом не сразу стало ясно, что стало причиной взрывов.
Гросси призвал к скорейшему принятию мер по защите объекта.
"Если мы не примем меры по защите станции, то рано или поздно наше везение закончится, что может привести к серьезным последствиям для здоровья людей и окружающей среды", - приводятся в сообщении слова гендиректора.
Ранее командир подразделения ВС РФ, обеспечивающего безопасность АЭС, сообщил РИА Новости, что украинский ударный беспилотный летательный аппарат производства Польши в апреле упал в непосредственной близости от Запорожской АЭС. По его словам, вес аппарата превышал 2 килограмма, а расположение обломков может свидетельствовать о том, что целью атаки была инфраструктура ЗАЭС.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта 2022 года она находится под охраной российских военных. В МИД подчеркивали, что этот шаг необходим для предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.
Украинские военные продолжают обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. МАГАТЭ неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг станции.