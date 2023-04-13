Рейтинг@Mail.ru
Эксперты МАГАТЭ заявили, что регулярно слышат обстрелы в районе ЗАЭС - РИА Новости, 13.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:50 13.04.2023
https://ria.ru/20230413/obstrely-1865178748.html
Эксперты МАГАТЭ заявили, что регулярно слышат обстрелы в районе ЗАЭС
Эксперты МАГАТЭ заявили, что регулярно слышат обстрелы в районе ЗАЭС - РИА Новости, 13.04.2023
Эксперты МАГАТЭ заявили, что регулярно слышат обстрелы в районе ЗАЭС
Эксперты МАГАТЭ, находящиеся на Запорожской АЭС, продолжают регулярно слышать обстрелы в этом районе, заявил гендиректор агентства Рафаэль Гросси, призвав к... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T20:50
2023-04-13T20:50
в мире
энергодар
польша
сергей шойгу
рафаэль гросси
запорожская аэс
магатэ
днепр (город)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1d/1861626687_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_dafb82d1e70ca4e8eff4eaff1a1860fd.jpg
ВЕНА, 13 апр - РИА Новости. Эксперты МАГАТЭ, находящиеся на Запорожской АЭС, продолжают регулярно слышать обстрелы в этом районе, заявил гендиректор агентства Рафаэль Гросси, призвав к скорейшему принятию мер по защите объекта. "Эксперты МАГАТЭ, находящиеся на объекте, продолжают регулярно слышать обстрелы в этом районе", - говорится в релизе агентства со ссылкой на его гендиректора. Отмечается, что рядом с самой АЭС, за ограждением ее периметра, произошли два взрыва наземных мин: первый - 8 апреля, а второй - четыре дня спустя, при этом не сразу стало ясно, что стало причиной взрывов. Гросси призвал к скорейшему принятию мер по защите объекта. "Если мы не примем меры по защите станции, то рано или поздно наше везение закончится, что может привести к серьезным последствиям для здоровья людей и окружающей среды", - приводятся в сообщении слова гендиректора. Ранее командир подразделения ВС РФ, обеспечивающего безопасность АЭС, сообщил РИА Новости, что украинский ударный беспилотный летательный аппарат производства Польши в апреле упал в непосредственной близости от Запорожской АЭС. По его словам, вес аппарата превышал 2 килограмма, а расположение обломков может свидетельствовать о том, что целью атаки была инфраструктура ЗАЭС. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта 2022 года она находится под охраной российских военных. В МИД подчеркивали, что этот шаг необходим для предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. МАГАТЭ неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг станции.
https://ria.ru/20230408/zaes-1863912144.html
https://ria.ru/20230410/zaes-1864215026.html
энергодар
польша
днепр (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1d/1861626687_120:0:2851:2048_1920x0_80_0_0_22661f2547bf334788e0e3139f702915.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, энергодар, польша, сергей шойгу, рафаэль гросси, запорожская аэс, магатэ, днепр (город)
В мире, Энергодар, Польша, Сергей Шойгу, Рафаэль Гросси, Запорожская АЭС, МАГАТЭ, Днепр (город)
Эксперты МАГАТЭ заявили, что регулярно слышат обстрелы в районе ЗАЭС

Гросси: эксперты МАГАТЭ продолжают регулярно слышать обстрелы в районе ЗАЭС

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЕНА, 13 апр - РИА Новости. Эксперты МАГАТЭ, находящиеся на Запорожской АЭС, продолжают регулярно слышать обстрелы в этом районе, заявил гендиректор агентства Рафаэль Гросси, призвав к скорейшему принятию мер по защите объекта.
"Эксперты МАГАТЭ, находящиеся на объекте, продолжают регулярно слышать обстрелы в этом районе", - говорится в релизе агентства со ссылкой на его гендиректора.
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 08.04.2023
СМИ: ВСУ в октябре 2022 года предприняли неудачную попытку отбить ЗАЭС
8 апреля, 04:11
Отмечается, что рядом с самой АЭС, за ограждением ее периметра, произошли два взрыва наземных мин: первый - 8 апреля, а второй - четыре дня спустя, при этом не сразу стало ясно, что стало причиной взрывов.
Гросси призвал к скорейшему принятию мер по защите объекта.
"Если мы не примем меры по защите станции, то рано или поздно наше везение закончится, что может привести к серьезным последствиям для здоровья людей и окружающей среды", - приводятся в сообщении слова гендиректора.
Обстрелы Запорожской АЭС
6 декабря 2022, 09:09
Инфографика
Обстрелы Запорожской АЭСПосмотреть
Ранее командир подразделения ВС РФ, обеспечивающего безопасность АЭС, сообщил РИА Новости, что украинский ударный беспилотный летательный аппарат производства Польши в апреле упал в непосредственной близости от Запорожской АЭС. По его словам, вес аппарата превышал 2 килограмма, а расположение обломков может свидетельствовать о том, что целью атаки была инфраструктура ЗАЭС.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта 2022 года она находится под охраной российских военных. В МИД подчеркивали, что этот шаг необходим для предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.
Украинские военные продолжают обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. МАГАТЭ неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг станции.
Центральный пункт управления на Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
Удар упавшего у ЗАЭС украинского дрона мог вызвать техногенную катастрофу
10 апреля, 12:51
 
В миреЭнергодарПольшаСергей ШойгуРафаэль ГроссиЗапорожская АЭСМАГАТЭДнепр (город)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала