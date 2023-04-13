https://ria.ru/20230413/katyn-1864942631.html

Историк призвал навсегда опровергнуть русофобскую позицию Польши по Катыни

Историк призвал навсегда опровергнуть русофобскую позицию Польши по Катыни - РИА Новости, 13.04.2023

Историк призвал навсегда опровергнуть русофобскую позицию Польши по Катыни

Россия располагает необходимой правовой и исторической базой, с помощью которой необходимо раз и навсегда опровергнуть заявления Польши о якобы причастности... РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T03:06

2023-04-13T03:06

2023-04-13T03:06

польша

ссср

варшава

алексей плотников

московский государственный лингвистический университет

красный крест

в мире

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Россия располагает необходимой правовой и исторической базой, с помощью которой необходимо раз и навсегда опровергнуть заявления Польши о якобы причастности СССР к массовому убийству польских офицеров в Катынском лесу, заявил РИА Новости профессор Московского государственного лингвистического университета, член Научного совета Российского военно-исторического общества и Зиновьевского клуба МИА "Россия сегодня", доктор исторических наук Алексей Плотников. Польша ежегодно 13 апреля отмечает День памяти жертв Катыни. В тот день в 1943 году министерство пропаганды Германии, руководимое Геббельсом, сообщило, что в Катынском лесу в Смоленской области найдено массовое захоронение польских офицеров, якобы расстрелянных НКВД. После освобождения Смоленска Красной армией была создана советская комиссия, которая, проведя собственное расследование, заключила, что поляков в Катыни осенью 1941 года убили немецкие оккупационные войска. "В контексте текущих событий, я думаю, это вопрос номер один в нашей идейной информационной контрборьбе с теми проявлениями откровенной русофобии в исторической науке, которые нам навязывают бывшие зарубежные партнеры. Это прежде всего касается Польши как одной из наиболее злобно лающих на нас собак", - сказал Плотников. Дату 13 апреля Варшава выбрала в качестве памятной "абсолютно неслучайно". "Польша ведь не выбрала какую-либо другую дату – например, связанную с работой их Красного Креста. Нет, поляки взяли дату геббельсовского заявления и стали ее отмечать", - отметил Плотников. Варшава считает, что убийство польских офицеров было делом рук НКВД СССР, официальные польские лица называли тот расстрел геноцидом. В СССР уголовное дело по факту обнаружения массовых захоронений останков польских военнослужащих возбудили в 1990 году, а в 2004 году Главная военная прокуратура РФ прекратила дело за смертью виновных. Согласно точке зрения ряда российских историков, расстрелы в Катыни производили нацисты, а "катынское дело" было провокацией спецслужб третьего рейха, которые хотели внести раскол в ряды антигитлеровской коалиции, а Польше, через которую Красная армия должна была выйти на границу Германии, представить это как "зверства Москвы". Историки также указывают на нестыковки в доказательной базе, на которую опирается Варшава. Как поясняют российские специалисты, версии "катынской трагедии" противоречивы, поскольку основной массив источников по тем событиям до сих пор засекречен и не введен в свободный научный оборот. Также в РФ отмечают, что сложившийся подход к освещению "катынского дела" не отвечает принципам объективности и историзма, и его стоит рассматривать как одно из направлений информационно-пропагандистской кампании по возложению ответственности на СССР за развязывание Второй мировой войны. Польских офицеров в Катыни в 1941 году массово расстреляли гитлеровцы, а не сотрудники НКВД СССР – об этом еще в 1945 году на Ленинградском процессе свидетельствовал непосредственный участник захоронения убитых поляков, впоследствии боец батальона "особого назначения", бесчинствовавшего в Ленинградской области в годы Великой Отечественной войны, Арно Дюре. Управление ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области ранее передало в Центральный государственный архив Санкт-Петербурга документы, относящиеся к Ленинградскому процессу 1945-1946 годов над нацистскими преступниками, виновными в массовых казнях мирных жителей на оккупированных территориях. Среди этих материалов - фотокопия протокола одного из заседаний военного трибунала Ленинградского военного округа, на котором Дюре дал показания и по теме Катыни.

https://ria.ru/20230411/katyn-1864449468.html

https://ria.ru/20230413/fsb-1864933664.html

https://ria.ru/20221110/bandy-1830380832.html

польша

ссср

варшава

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польша, ссср, варшава, алексей плотников, московский государственный лингвистический университет, красный крест, в мире