https://ria.ru/20230413/katyn-1864942631.html
Историк призвал навсегда опровергнуть русофобскую позицию Польши по Катыни
Историк призвал навсегда опровергнуть русофобскую позицию Польши по Катыни - РИА Новости, 13.04.2023
Историк призвал навсегда опровергнуть русофобскую позицию Польши по Катыни
Россия располагает необходимой правовой и исторической базой, с помощью которой необходимо раз и навсегда опровергнуть заявления Польши о якобы причастности... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T03:06
2023-04-13T03:06
2023-04-13T03:06
польша
ссср
варшава
алексей плотников
московский государственный лингвистический университет
красный крест
в мире
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Россия располагает необходимой правовой и исторической базой, с помощью которой необходимо раз и навсегда опровергнуть заявления Польши о якобы причастности СССР к массовому убийству польских офицеров в Катынском лесу, заявил РИА Новости профессор Московского государственного лингвистического университета, член Научного совета Российского военно-исторического общества и Зиновьевского клуба МИА "Россия сегодня", доктор исторических наук Алексей Плотников. Польша ежегодно 13 апреля отмечает День памяти жертв Катыни. В тот день в 1943 году министерство пропаганды Германии, руководимое Геббельсом, сообщило, что в Катынском лесу в Смоленской области найдено массовое захоронение польских офицеров, якобы расстрелянных НКВД. После освобождения Смоленска Красной армией была создана советская комиссия, которая, проведя собственное расследование, заключила, что поляков в Катыни осенью 1941 года убили немецкие оккупационные войска. "В контексте текущих событий, я думаю, это вопрос номер один в нашей идейной информационной контрборьбе с теми проявлениями откровенной русофобии в исторической науке, которые нам навязывают бывшие зарубежные партнеры. Это прежде всего касается Польши как одной из наиболее злобно лающих на нас собак", - сказал Плотников. Дату 13 апреля Варшава выбрала в качестве памятной "абсолютно неслучайно". "Польша ведь не выбрала какую-либо другую дату – например, связанную с работой их Красного Креста. Нет, поляки взяли дату геббельсовского заявления и стали ее отмечать", - отметил Плотников. Варшава считает, что убийство польских офицеров было делом рук НКВД СССР, официальные польские лица называли тот расстрел геноцидом. В СССР уголовное дело по факту обнаружения массовых захоронений останков польских военнослужащих возбудили в 1990 году, а в 2004 году Главная военная прокуратура РФ прекратила дело за смертью виновных. Согласно точке зрения ряда российских историков, расстрелы в Катыни производили нацисты, а "катынское дело" было провокацией спецслужб третьего рейха, которые хотели внести раскол в ряды антигитлеровской коалиции, а Польше, через которую Красная армия должна была выйти на границу Германии, представить это как "зверства Москвы". Историки также указывают на нестыковки в доказательной базе, на которую опирается Варшава. Как поясняют российские специалисты, версии "катынской трагедии" противоречивы, поскольку основной массив источников по тем событиям до сих пор засекречен и не введен в свободный научный оборот. Также в РФ отмечают, что сложившийся подход к освещению "катынского дела" не отвечает принципам объективности и историзма, и его стоит рассматривать как одно из направлений информационно-пропагандистской кампании по возложению ответственности на СССР за развязывание Второй мировой войны. Польских офицеров в Катыни в 1941 году массово расстреляли гитлеровцы, а не сотрудники НКВД СССР – об этом еще в 1945 году на Ленинградском процессе свидетельствовал непосредственный участник захоронения убитых поляков, впоследствии боец батальона "особого назначения", бесчинствовавшего в Ленинградской области в годы Великой Отечественной войны, Арно Дюре. Управление ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области ранее передало в Центральный государственный архив Санкт-Петербурга документы, относящиеся к Ленинградскому процессу 1945-1946 годов над нацистскими преступниками, виновными в массовых казнях мирных жителей на оккупированных территориях. Среди этих материалов - фотокопия протокола одного из заседаний военного трибунала Ленинградского военного округа, на котором Дюре дал показания и по теме Катыни.
https://ria.ru/20230411/katyn-1864449468.html
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польша, ссср, варшава, алексей плотников, московский государственный лингвистический университет, красный крест, в мире
Польша, СССР, Варшава, Алексей Плотников, Московский государственный лингвистический университет, Красный Крест, В мире
Историк призвал навсегда опровергнуть русофобскую позицию Польши по Катыни
Плотников: России пора раз и навсегда опровергнуть русофобскую позицию Польши по Катыни
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Россия располагает необходимой правовой и исторической базой, с помощью которой необходимо раз и навсегда опровергнуть заявления Польши о якобы причастности СССР к массовому убийству польских офицеров в Катынском лесу, заявил РИА Новости профессор Московского государственного лингвистического университета, член Научного совета Российского военно-исторического общества и Зиновьевского клуба МИА "Россия сегодня", доктор исторических наук Алексей Плотников.
Польша ежегодно 13 апреля отмечает День памяти жертв Катыни. В тот день в 1943 году министерство пропаганды Германии
, руководимое Геббельсом, сообщило, что в Катынском лесу в Смоленской области
найдено массовое захоронение польских офицеров, якобы расстрелянных НКВД. После освобождения Смоленска
Красной армией была создана советская комиссия, которая, проведя собственное расследование, заключила, что поляков в Катыни осенью 1941 года убили немецкие оккупационные войска.
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"В контексте текущих событий, я думаю, это вопрос номер один в нашей идейной информационной контрборьбе с теми проявлениями откровенной русофобии в исторической науке, которые нам навязывают бывшие зарубежные партнеры. Это прежде всего касается Польши как одной из наиболее злобно лающих на нас собак", - сказал Плотников.
«
"Мне кажется, что поляки по уровню сегодняшней русофобии превзошли самих себя. И на фоне тех откровенно враждебных действий, которые они сейчас допускают по отношению к нашей стране, катынский вопрос не только можно, но и нужно поднять на щит. Сейчас самый удобный момент, чтобы наши официальные органы раз и навсегда дезавуировали позицию Варшавы
по Катыни. Подчеркну, что вся правовая и историческая база для этого у нас есть", - добавил собеседник агентства.
Дату 13 апреля Варшава выбрала в качестве памятной "абсолютно неслучайно". "Польша ведь не выбрала какую-либо другую дату – например, связанную с работой их Красного Креста
. Нет, поляки взяли дату геббельсовского заявления и стали ее отмечать", - отметил Плотников.
«
"Это дополнительное подтверждение именно русофобии, и ничего другого, которую Варшава изначально к нам проявляла, и, будучи ослеплена ею, закрыла глаза на то, что именно Германия напала на Польшу в сентябре 1939 года, уничтожила ее государственность, убила за период Второй мировой войны более 6 миллионов поляков. Как говорится, паззл складывается", - подчеркнул собеседник агентства.
Варшава считает, что убийство польских офицеров было делом рук НКВД СССР, официальные польские лица называли тот расстрел геноцидом. В СССР уголовное дело по факту обнаружения массовых захоронений останков польских военнослужащих возбудили в 1990 году, а в 2004 году Главная военная прокуратура
РФ прекратила дело за смертью виновных.
ФСБ раскрыла, почему нацистских карателей справедливо казнили в СССР
Согласно точке зрения ряда российских историков, расстрелы в Катыни производили нацисты, а "катынское дело" было провокацией спецслужб третьего рейха, которые хотели внести раскол в ряды антигитлеровской коалиции, а Польше, через которую Красная армия должна была выйти на границу Германии, представить это как "зверства Москвы".
Историки также указывают на нестыковки в доказательной базе, на которую опирается Варшава. Как поясняют российские специалисты, версии "катынской трагедии" противоречивы, поскольку основной массив источников по тем событиям до сих пор засекречен и не введен в свободный научный оборот. Также в РФ отмечают, что сложившийся подход к освещению "катынского дела" не отвечает принципам объективности и историзма, и его стоит рассматривать как одно из направлений информационно-пропагандистской кампании по возложению ответственности на СССР за развязывание Второй мировой войны.
Польских офицеров в Катыни в 1941 году массово расстреляли гитлеровцы, а не сотрудники НКВД СССР – об этом еще в 1945 году на Ленинградском процессе свидетельствовал непосредственный участник захоронения убитых поляков, впоследствии боец батальона "особого назначения", бесчинствовавшего в Ленинградской области
в годы Великой Отечественной войны, Арно Дюре.
Управление ФСБ
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области ранее передало в Центральный государственный архив Санкт-Петербурга документы, относящиеся к Ленинградскому процессу 1945-1946 годов над нацистскими преступниками, виновными в массовых казнях мирных жителей на оккупированных территориях. Среди этих материалов - фотокопия протокола одного из заседаний военного трибунала Ленинградского военного округа, на котором Дюре дал показания и по теме Катыни.
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