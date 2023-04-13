https://ria.ru/20230413/fbk-1865052316.html
В Госдуме призвали признать ФБК* террористической организацией
В Госдуме призвали признать ФБК* террористической организацией - РИА Новости, 13.04.2023
В Госдуме призвали признать ФБК* террористической организацией
Депутат Госдумы Михаил Шеремет призвал признать террористической организацией Фонд борьбы с коррупцией* Алексея Навального. РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T14:19
2023-04-13T14:19
2023-04-13T14:19
происшествия
россия
алексей навальный
фонд борьбы с коррупцией
госдума рф
михаил шеремет
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – РИА Новости. Депутат Госдумы Михаил Шеремет призвал признать террористической организацией Фонд борьбы с коррупцией* Алексея Навального. Ранее ФСБ России сообщила, что Дарья Трепова совершила теракт в Петербурге, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский, после призывов руководства ФБК* к подрывной работе. По информации Национального антитеррористического комитета, убийство спланировали спецслужбы Украины с привлечением агентуры из числа сторонников ФБК*. "В свете вновь открывшихся фактов, выявленных в ходе расследования теракта в отношении журналиста Владлена Татарского, считаю необходимым экстремистскую организацию ФБК* под непосредственным руководством Навального признать террористической, а всех ее членов подвергнуть тотальной проверке, чтобы не ожидать от них нового предательского удара в спину", - сказал РИА Новости Шеремет. При этом депутат предложил Навальному, как руководителю террористического образования, угрожающего жизни и здоровью граждан России, дать высшую меру наказания в виде пожизненного срока.* Организация признана иностранным агентом и запрещена в России как экстремистская.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, алексей навальный, фонд борьбы с коррупцией, госдума рф, михаил шеремет
Происшествия, Россия, Алексей Навальный, Фонд борьбы с коррупцией, Госдума РФ, Михаил Шеремет
В Госдуме призвали признать ФБК* террористической организацией
Депутат Шеремет призвал признать Фонд борьбы с коррупцией террористической организацией
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – РИА Новости. Депутат Госдумы Михаил Шеремет призвал признать террористической организацией Фонд борьбы с коррупцией* Алексея Навального.
Ранее ФСБ
России сообщила, что Дарья Трепова совершила теракт в Петербурге
, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский
, после призывов руководства ФБК* к подрывной работе. По информации Национального антитеррористического комитета, убийство спланировали спецслужбы Украины
с привлечением агентуры из числа сторонников ФБК*.
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"В свете вновь открывшихся фактов, выявленных в ходе расследования теракта в отношении журналиста Владлена Татарского, считаю необходимым экстремистскую организацию ФБК* под непосредственным руководством Навального признать террористической, а всех ее членов подвергнуть тотальной проверке, чтобы не ожидать от них нового предательского удара в спину", - сказал РИА Новости Шеремет.
При этом депутат предложил Навальному, как руководителю террористического образования, угрожающего жизни и здоровью граждан России, дать высшую меру наказания в виде пожизненного срока.
* Организация признана иностранным агентом и запрещена в России как экстремистская.
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