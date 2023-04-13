https://ria.ru/20230413/fbk-1865052316.html

В Госдуме призвали признать ФБК* террористической организацией

В Госдуме призвали признать ФБК* террористической организацией - РИА Новости, 13.04.2023

В Госдуме призвали признать ФБК* террористической организацией

Депутат Госдумы Михаил Шеремет призвал признать террористической организацией Фонд борьбы с коррупцией* Алексея Навального. РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T14:19

2023-04-13T14:19

2023-04-13T14:19

происшествия

россия

алексей навальный

фонд борьбы с коррупцией

госдума рф

михаил шеремет

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – РИА Новости. Депутат Госдумы Михаил Шеремет призвал признать террористической организацией Фонд борьбы с коррупцией* Алексея Навального. Ранее ФСБ России сообщила, что Дарья Трепова совершила теракт в Петербурге, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский, после призывов руководства ФБК* к подрывной работе. По информации Национального антитеррористического комитета, убийство спланировали спецслужбы Украины с привлечением агентуры из числа сторонников ФБК*. "В свете вновь открывшихся фактов, выявленных в ходе расследования теракта в отношении журналиста Владлена Татарского, считаю необходимым экстремистскую организацию ФБК* под непосредственным руководством Навального признать террористической, а всех ее членов подвергнуть тотальной проверке, чтобы не ожидать от них нового предательского удара в спину", - сказал РИА Новости Шеремет. При этом депутат предложил Навальному, как руководителю террористического образования, угрожающего жизни и здоровью граждан России, дать высшую меру наказания в виде пожизненного срока.* Организация признана иностранным агентом и запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230404/kazn-1862989306.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, россия, алексей навальный, фонд борьбы с коррупцией, госдума рф, михаил шеремет