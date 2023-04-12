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Эрдоган ответил на вопрос о возможности второго тура выборов в Турции
Эрдоган ответил на вопрос о возможности второго тура выборов в Турции - РИА Новости, 12.04.2023
Эрдоган ответил на вопрос о возможности второго тура выборов в Турции
Президент Турции Тайип Эрдоган, отвечая на вопрос о возможности второго тура на президентских выборах в мае, выразил надежду, что "турецкий народ не усложнит... РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T23:39
2023-04-12T23:39
2023-04-12T23:39
в мире
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кемаль кылычдароглу
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АНКАРА, 12 апр - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган, отвечая на вопрос о возможности второго тура на президентских выборах в мае, выразил надежду, что "турецкий народ не усложнит дело, доведя до конца". Президентские и парламентские выборы в Турции запланированы на 14 мая. Основным оппонентом Эрдогана - единого кандидата от "Республиканского альянса" - является единый кандидат от оппозиционного "Народного альянса" Кемаль Кылычдароглу. Также в выборах участвуют лидер партии Memleket Мухаррем Индже и кандидат от альянса Ata Синан Оган. Второй тур, если ни один из кандидатов не сможет набрать более 50% голосов, пройдет 28 мая. "Прежде всего, я верю, что мой народ доведет дело до конца, не усложняя его. Я видел эту решимость в зоне землетрясения в Багчыларе и Пендике", - сказал Эрдоган в интервью местным телеканалам.
https://ria.ru/20230412/turtsiya-1864643783.html
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в мире, турция, кемаль кылычдароглу, мухаррем индже, народный альянс, реджеп тайип эрдоган
В мире, Турция, Кемаль Кылычдароглу, Мухаррем Индже, Народный альянс, Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган ответил на вопрос о возможности второго тура выборов в Турции
Эрдоган надеется, что на выборах народ доведет дело до конца и не усложнит процесс
АНКАРА, 12 апр - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган, отвечая на вопрос о возможности второго тура на президентских выборах в мае, выразил надежду, что "турецкий народ не усложнит дело, доведя до конца".
Президентские и парламентские выборы в Турции запланированы на 14 мая. Основным оппонентом Эрдогана - единого кандидата от "Республиканского альянса" - является единый кандидат от оппозиционного "Народного альянса" Кемаль Кылычдароглу. Также в выборах участвуют лидер партии Memleket Мухаррем Индже и кандидат от альянса Ata Синан Оган. Второй тур, если ни один из кандидатов не сможет набрать более 50% голосов, пройдет 28 мая.
"Прежде всего, я верю, что мой народ доведет дело до конца, не усложняя его. Я видел эту решимость в зоне землетрясения в Багчыларе и Пендике", - сказал Эрдоган в интервью местным телеканалам.
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