https://ria.ru/20230412/vulkan-1864697922.html

Ученый заявил, что извержение Шивелуча шло по благоприятному сценарию

Ученый заявил, что извержение Шивелуча шло по благоприятному сценарию - РИА Новости, 12.04.2023

Ученый заявил, что извержение Шивелуча шло по благоприятному сценарию

Мощное извержение вулкана Шивелуч на Камчатке прошло по благоприятному сценарию — основную часть выброса пепла унесло, а пирокластические потоки не дошли до... РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T10:37

2023-04-12T10:37

2023-04-12T10:37

камчатка

шивелуч

усть-камчатский район

российская академия наук

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 апр - РИА Новости. Мощное извержение вулкана Шивелуч на Камчатке прошло по благоприятному сценарию — основную часть выброса пепла унесло, а пирокластические потоки не дошли до инфраструктуры, заявил директор Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Алексей Озеров. "Первый ветер, который был, утащил пепловую колонну. Пепел был унесён на северо-запад, то есть основная часть ушла туда. Это очень хорошо. Те потоки, которые сошли вниз, они не дошли до дороги на Усть-Камчатск, то есть в целом дороги, мосты не уничтожены. То есть это очень хороший сценарий", — сказал Озеров на заседании оперативного штаба по ликвидации последствий мощного извержения Шивелуча в населенных пунктах Усть-Камчатского района. Ученый добавил, что холодное время года тоже стало фактором благоприятного развития ситуации. Извержение Шивелуча на Камчатке началось ранним утром во вторник по местному времени. Службы сообщали о выбросе пепла примерно на 20 км. Несколько поселков на востоке полуострова накрыло пепловой тучей. Жителям рекомендовали не покидать помещения без необходимости. По оценке ученых, пеплопад в поселке Ключи стал сильнейшим за 60 лет. Там толщина пеплового слоя достигала 8 сантиметров. В среду Шивелуч выбросил пепел еще несколько раз. Шивелуч – один из наиболее крупных вулканов Камчатки. Он включает три основных структуры: вулкан Старый Шивелуч, древнюю кальдеру и активный вулкан Молодой Шивелуч. Высота лавового купола Молодого Шивелуча – 2500 метров. Вулкан расположен на пересечении Курило-Камчатской и Алеутской островных дуг на расстоянии 50 километров от поселка Ключи Усть-Камчатского района и в 450 километрах от Петропавловска-Камчатского.

https://ria.ru/20230412/shiveluch-1864686322.html

https://ria.ru/20230411/shiveluch-1864379602.html

камчатка

шивелуч

усть-камчатский район

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

камчатка, шивелуч, усть-камчатский район, российская академия наук