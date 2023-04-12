Ученый заявил, что извержение Шивелуча шло по благоприятному сценарию
Глава института вулканологии ДВО РАН: извержение Шивелуча шло по благоприятному сценарию
© Фото : Правительство Камчатского краяПоследствия извержения вулкана Шивелуч на Камчатке
© Фото : Правительство Камчатского края
Последствия извержения вулкана Шивелуч на Камчатке. Архивное фото
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 апр - РИА Новости. Мощное извержение вулкана Шивелуч на Камчатке прошло по благоприятному сценарию — основную часть выброса пепла унесло, а пирокластические потоки не дошли до инфраструктуры, заявил директор Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Алексей Озеров.
"Первый ветер, который был, утащил пепловую колонну. Пепел был унесён на северо-запад, то есть основная часть ушла туда. Это очень хорошо. Те потоки, которые сошли вниз, они не дошли до дороги на Усть-Камчатск, то есть в целом дороги, мосты не уничтожены. То есть это очень хороший сценарий", — сказал Озеров на заседании оперативного штаба по ликвидации последствий мощного извержения Шивелуча в населенных пунктах Усть-Камчатского района.
Ученый добавил, что холодное время года тоже стало фактором благоприятного развития ситуации.
Извержение Шивелуча на Камчатке началось ранним утром во вторник по местному времени. Службы сообщали о выбросе пепла примерно на 20 км. Несколько поселков на востоке полуострова накрыло пепловой тучей. Жителям рекомендовали не покидать помещения без необходимости. По оценке ученых, пеплопад в поселке Ключи стал сильнейшим за 60 лет. Там толщина пеплового слоя достигала 8 сантиметров. В среду Шивелуч выбросил пепел еще несколько раз.
Шивелуч – один из наиболее крупных вулканов Камчатки. Он включает три основных структуры: вулкан Старый Шивелуч, древнюю кальдеру и активный вулкан Молодой Шивелуч. Высота лавового купола Молодого Шивелуча – 2500 метров. Вулкан расположен на пересечении Курило-Камчатской и Алеутской островных дуг на расстоянии 50 километров от поселка Ключи Усть-Камчатского района и в 450 километрах от Петропавловска-Камчатского.