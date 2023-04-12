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Ученый заявил, что извержение Шивелуча шло по благоприятному сценарию - РИА Новости, 12.04.2023
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10:37 12.04.2023
https://ria.ru/20230412/vulkan-1864697922.html
Ученый заявил, что извержение Шивелуча шло по благоприятному сценарию
Ученый заявил, что извержение Шивелуча шло по благоприятному сценарию - РИА Новости, 12.04.2023
Ученый заявил, что извержение Шивелуча шло по благоприятному сценарию
Мощное извержение вулкана Шивелуч на Камчатке прошло по благоприятному сценарию — основную часть выброса пепла унесло, а пирокластические потоки не дошли до... РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T10:37
2023-04-12T10:37
камчатка
шивелуч
усть-камчатский район
российская академия наук
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 апр - РИА Новости. Мощное извержение вулкана Шивелуч на Камчатке прошло по благоприятному сценарию — основную часть выброса пепла унесло, а пирокластические потоки не дошли до инфраструктуры, заявил директор Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Алексей Озеров. "Первый ветер, который был, утащил пепловую колонну. Пепел был унесён на северо-запад, то есть основная часть ушла туда. Это очень хорошо. Те потоки, которые сошли вниз, они не дошли до дороги на Усть-Камчатск, то есть в целом дороги, мосты не уничтожены. То есть это очень хороший сценарий", — сказал Озеров на заседании оперативного штаба по ликвидации последствий мощного извержения Шивелуча в населенных пунктах Усть-Камчатского района. Ученый добавил, что холодное время года тоже стало фактором благоприятного развития ситуации. Извержение Шивелуча на Камчатке началось ранним утром во вторник по местному времени. Службы сообщали о выбросе пепла примерно на 20 км. Несколько поселков на востоке полуострова накрыло пепловой тучей. Жителям рекомендовали не покидать помещения без необходимости. По оценке ученых, пеплопад в поселке Ключи стал сильнейшим за 60 лет. Там толщина пеплового слоя достигала 8 сантиметров. В среду Шивелуч выбросил пепел еще несколько раз. Шивелуч – один из наиболее крупных вулканов Камчатки. Он включает три основных структуры: вулкан Старый Шивелуч, древнюю кальдеру и активный вулкан Молодой Шивелуч. Высота лавового купола Молодого Шивелуча – 2500 метров. Вулкан расположен на пересечении Курило-Камчатской и Алеутской островных дуг на расстоянии 50 километров от поселка Ключи Усть-Камчатского района и в 450 километрах от Петропавловска-Камчатского.
https://ria.ru/20230412/shiveluch-1864686322.html
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камчатка
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камчатка, шивелуч, усть-камчатский район, российская академия наук
Камчатка, Шивелуч, Усть-Камчатский район, Российская академия наук
Ученый заявил, что извержение Шивелуча шло по благоприятному сценарию

Глава института вулканологии ДВО РАН: извержение Шивелуча шло по благоприятному сценарию

© Фото : Правительство Камчатского краяПоследствия извержения вулкана Шивелуч на Камчатке
Последствия извержения вулкана Шивелуч на Камчатке - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
© Фото : Правительство Камчатского края
Последствия извержения вулкана Шивелуч на Камчатке. Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 апр - РИА Новости. Мощное извержение вулкана Шивелуч на Камчатке прошло по благоприятному сценарию — основную часть выброса пепла унесло, а пирокластические потоки не дошли до инфраструктуры, заявил директор Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Алексей Озеров.
"Первый ветер, который был, утащил пепловую колонну. Пепел был унесён на северо-запад, то есть основная часть ушла туда. Это очень хорошо. Те потоки, которые сошли вниз, они не дошли до дороги на Усть-Камчатск, то есть в целом дороги, мосты не уничтожены. То есть это очень хороший сценарий", — сказал Озеров на заседании оперативного штаба по ликвидации последствий мощного извержения Шивелуча в населенных пунктах Усть-Камчатского района.
Извержение вулкана Шивелуч на Камчатке - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
Сейсмолог заявил об окончании основного этапа извержения Шивелуча
09:59
Ученый добавил, что холодное время года тоже стало фактором благоприятного развития ситуации.
Извержение Шивелуча на Камчатке началось ранним утром во вторник по местному времени. Службы сообщали о выбросе пепла примерно на 20 км. Несколько поселков на востоке полуострова накрыло пепловой тучей. Жителям рекомендовали не покидать помещения без необходимости. По оценке ученых, пеплопад в поселке Ключи стал сильнейшим за 60 лет. Там толщина пеплового слоя достигала 8 сантиметров. В среду Шивелуч выбросил пепел еще несколько раз.
Шивелуч – один из наиболее крупных вулканов Камчатки. Он включает три основных структуры: вулкан Старый Шивелуч, древнюю кальдеру и активный вулкан Молодой Шивелуч. Высота лавового купола Молодого Шивелуча – 2500 метров. Вулкан расположен на пересечении Курило-Камчатской и Алеутской островных дуг на расстоянии 50 километров от поселка Ключи Усть-Камчатского района и в 450 километрах от Петропавловска-Камчатского.
Последствия извержения вулкана Шивелуч в Камчатском крае - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
Пепел от камчатского вулкана Шивелуч выпал в четырех населенных пунктах
Вчера, 07:47
 
КамчаткаШивелучУсть-Камчатский районРоссийская академия наук
 
 
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