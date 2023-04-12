https://ria.ru/20230412/vstrecha-1864659784.html

Кандидат в президенты Турции Индже планирует встречу с Асадом, если победит

Кандидат в президенты Турции Индже планирует встречу с Асадом, если победит - РИА Новости, 12.04.2023

Кандидат в президенты Турции Индже планирует встречу с Асадом, если победит

Кандидат в президенты Турции Мухаррем Индже заявил в интервью РИА Новости, что приложит максимум усилий для встречи с сирийским президентом Башаром Асадом в... РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T08:16

2023-04-12T08:16

2023-04-12T08:16

в мире

турция

сирия

мухаррем индже

башар асад

мевлют чавушоглу

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БОЛУ (Турция), 12 апр – РИА Новости. Кандидат в президенты Турции Мухаррем Индже заявил в интервью РИА Новости, что приложит максимум усилий для встречи с сирийским президентом Башаром Асадом в случае, если победит на выборах. "Сначала переговоры с Сирией от лица Турции должны провести дипломаты, а затем – президент. Я попытаюсь это устроить, буду пытаться до самого конца", - заявил Индже. "Безусловно, я проведу встречу с Асадом. Сирия - наш давний сосед. Что там делают США в 10 тысячах километрах от своих границ? Мы будем жить с сирийцами бок о бок, нам необходимо решить наши проблемы путем диалога", - подчеркнул кандидат. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил в понедельник, что дорожная карта по Сирии предполагает встречу лидеров Турции, РФ, Сирии и Ирана, главы МИД проведут соответствующую подготовку. Ранее президент Турции Тайип Эрдоган, отвечая на вопрос о вероятности встречи с сирийским коллегой Асадом, сообщил, что обсуждал с российским лидером Владимиром Путиным дорожную карту по Сирии, которая предполагала встречу лидеров, но ей должны были предшествовать встречи на уровне глав Минобороны, разведывательных органов и МИД. Соответствующие встречи, кроме глав МИД, состоялись в Москве. Встреча глав внешнеполитических ведомств планируется в начале мая в российской столице. В свою очередь Асад заявил РИА Новости, что готов встретиться с Эрдоганом только после вывода турецких войск из Сирии. Индже участвовал в выборах 2018 года в качестве кандидата от оппозиционной Народно-Республиканской партии (CHP) и получил более 30% голосов, но позже отделился от CHP и создал свою партию Memleket. Индже удалось набрать более 100 тысяч подписей избирателей для регистрации своей кандидатуры. Согласно результатам различных опросов, на данный момент за Индже готовы отдать голоса не менее 8-10% избирателей. Президентские и парламентские выборы в Турции запланированы на 14 мая. Основным оппонентом действующего президента Тайипа Эрдогана - единого кандидата от "Республиканского альянса" - является единый кандидат от оппозиционного "Народного альянса" Кемаль Кылычдароглу. Также в выборах участвуют лидер партии Memleket Мухаррем Индже и кандидат от альянса Ata Синан Оган. Второй тур, если ни один из кандидатов не сможет набрать более 50% голосов, пройдет 28 мая.

https://ria.ru/20230412/turtsiya-1864648063.html

https://ria.ru/20230411/turtsiya-1864564090.html

https://ria.ru/20230410/nato-1864311328.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, турция, сирия, мухаррем индже, башар асад, мевлют чавушоглу