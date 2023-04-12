https://ria.ru/20230412/indzhe-1864698572.html

Мухаррем Индже: Турция продолжит посредничество между Россией и Украиной

Мухаррем Индже: Турция продолжит посредничество между Россией и Украиной - РИА Новости, 12.04.2023

Мухаррем Индже: Турция продолжит посредничество между Россией и Украиной

Гражданам Турции 14 мая предстоит выбрать нового президента и состав нового парламента. В 2018 году второе место в гонке за пост президента занял Мухаррем... РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T11:00

2023-04-12T11:00

2023-04-12T11:00

интервью

турция

россия

мухаррем индже

кемаль кылычдароглу

евросоюз

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Гражданам Турции 14 мая предстоит выбрать нового президента и состав нового парламента. В 2018 году второе место в гонке за пост президента занял Мухаррем Индже, набравший более 30% голосов в качестве кандидата от оппозиционной Народно-республиканской партии. Индже, который теперь возглавляет собственную партию Memleket (Отечество) и которому опросы прочат порядка 10% голосов избирателей, в эксклюзивном интервью РИА Новости рассказал, что планирует кратно увеличить товарооборот с Россией, несмотря на обеспокоенность США, а также первым делом назначить посла в Дамаск и запретить продажу недвижимости иностранцам.– Один из наиболее интересующих наших читателей вопросов: в случае вашей победы как вы будете выстраивать отношения между Турцией и РФ? Планируете ли вы расширять сотрудничество с Москвой?– Турция является членом мировой семьи наций, каждая из которых обладает равными правами. То, какой должна быть наша внешняя политика, определил лаконичной фразой основатель Турецкой Республики Мустафа Кемаль Ататюрк: "Мир дома – мир во всем мире". Мы придерживаемся этих принципов. При том, что мы желаем вступления Турции в ЕС, мы хотим, чтобы страна была достойным и равноправным членом союза.Россия – наш давний сосед, мы хотим хороших отношений с РФ, это один из важнейших наших соседей. Значительная часть внешней торговли Турции осуществляется с Россией, у нас есть связи в сферах туризма, энергоресурсов. Мы хотели бы наладить еще более крепкие, лучшие и основанные на доверии отношения с Россией, чтобы они не были ограничены лишь контактами между правительствами.Мы хотим, чтобы Турция вела самостоятельную достойную внешнюю политику, чтобы личные отношения не смешивались с внешней политикой.Сегодня он (Эрдоган – ред.) говорит: "Я с Асадом", затем говорит: "Не буду общаться с Асадом", Израиль он сегодня называет террористическим государством, а завтра мирится с ними, ОАЭ он обвиняет в финансировании попытки переворота 15 июля 2016 года, затем просит у них денег. Мы же хотим достойной страны, не бесхребетной, той, что не будет смешивать внутреннюю политику со внешней.Поддерживать хорошие отношения между Турцией и РФ важно не только для наших двух стран, но и для США и ЕС, потому что мы также выступаем как посредники. Я считаю, что мы поступили правильно, взяв на себя посредническую миссию (между РФ и Украиной – ред.). Турция способна выполнять эту роль. Турция – древнее государство, не из тех, границы которых начертаны линейкой. Наши границы были очерчены кровью.Мы обладаем соответствующими способностями, опытом и мощью. Миссия Турции – не вести войны, а заниматься примирением. Помимо этого, Турция – одна из наиболее пострадавших от этой войны стран. Но мы занимаемся этой миссией не только из-за ущерба, но и ради мира во всем мире.Мы – сторонники решения наших проблем и конфликтов не оружием, а диалогом и дипломатией.– Вы намерены продолжить усилия Турции по посредничеству между РФ и Украиной?– Безусловно, конечно же. Я считаю, что это верное решение. Наше отличие от других оппозиционных партий в том, что мы называем что-то правильное правильным, мы не выступаем против абсолютно каждого шага нынешних властей, в отличие от других партий оппозиции.Мы считаем, что в этом плане политика ведется правильная. Я не поддерживаю (кандидата в президенты от семи оппозиционных партий – ред.) Кемаля Кылычдароглу, который поддерживает Украину, я считаю такую политику неверной. Мне кажется более правильной тактика Эрдогана по посредничеству.– Как вы оцениваете поставки оружия Украине западными странами? Считаете ли вы, что поставки снарядов с обедненным ураном Украине от Лондона затягивают конфликт?– Я – учитель физики. Я не ученый, знающий ядерную энергетику на уровне эксперта, но понимаю процессы, касающиеся ядерного синтеза и распада... Вы знаете, во сколько раз ядерная энергия мощнее силы притяжения? Будет цифра с 36 нулями. Это очень мощная сила. Сигналы, которые направляются через поставки снарядов с обедненным ураном, создают угрозу не только РФ и Турции, но и всему человечеству. Все человечество должно выступить против этого. Думаю, британцам необходимо действовать более осторожно в этом вопросе.– США рассчитывают увидеть резкое падение товарооборота между Россией и Турцией в свете введенных против Москвы санкций и запрета на транзит попадающих под рестрикции категорий западных товаров, заявил ранее глава управления по координации санкционной политики госдепартамента Джеймс О'Брайен. Как вы можете оценить подобное заявление?– Я не понимаю, почему Вашингтон настолько волнует наш торговый оборот с РФ. Я выступаю за кратное увеличение нашего товарооборота с Россией.– Одним из пунктов предвыборного манифеста шести оппозиционных партий звучал так: они намерены "рассмотреть нынешнее состояние проекта АЭС "Аккую" и имеющие отношение к делу детали, а также права или обязательства, которые появились вне рамок соглашения по станции". Как вы оцениваете реализацию данного проекта и планы Турции по расширению использования ядерной энергетики? Как вы думаете, чем продиктованы такие планы оппозиции?– Турция открыта источникам энергии. Отношение к ядерной энергетике партии Memleket и меня в частности – генерального секретаря и кандидата в президенты – таково: мы поддерживаем усилия, касающиеся, подчеркиваю, безопасной для экологии, соответствующей последним имеющимся технологиям энергетики. Мы против загрязняющей окружающую среду, соответствующей устаревшим технологиям энергетики. Мы открыты любым видам энергопроектов, не вредящих экологии, при условии, что это самые современные технологии – это касается как АЭС, так и некоторых видов ТЭЦ.– Проблема беженцев является одной из острейших в Турции. Кылычдароглу заявлял, что намерен отправить домой всех сирийцев. А у вас какие планы?– Мы отправим домой сирийских беженцев.– В то же время этот вопрос требует координации с Сирией. Президент Сирии Асад в интервью нашему агентству заявил, что встретится с Эрдоганом при условии, если турецкая армия будет выведена из Сирии. Вы планируете встречу с Асадом?– Я планирую назначить посла в Сирии, если меня выберут президентом. Сначала переговоры с Сирией от лица Турции должны провести дипломаты, а затем президент. Я попытаюсь это устроить, буду пытаться до самого конца.Наши военные не будут оставаться в Сирии навсегда – у нас есть связанные с безопасностью опасения. Мы обеспечиваем свою безопасность там, мы находимся в Сирии не с целью оккупации. Наступит время, и мы, конечно, выведем войска. Однако пока у нас есть обеспокоенность в связи с безопасностью, Асад не может желать от нас такого. Как только эти обеспокоенности будут устранены, мы там оставаться не будем и выведем войска. Нам необходимы будут гарантии от международного сообщества в отношении сирийцев. Мы их отправим домой с улыбками и танцами. Никто не говорит, что мы их втиснем в грузовики и отправим к границе. Будем использовать необходимые дипломатические методы, так как для отправки сирийцев на родину нужно начать диалог и дипломатию. Я хотел бы, чтобы одним из первых назначенных мною дипломатов был посол в Дамаске. Для этой цели мы приложим все необходимые усилия.– И вы намерены открыть дипломатические каналы с Сирией?– Безусловно. Конечно же, я проведу встречу (с Асадом – ред.). Сирия – наш давний сосед. Что там делают США в 10 тысячах километрах от своих границ? Мы будем жить с сирийцами бок о бок, нам необходимо решить наши проблемы путем диалога.– В Анталье появилась петиция с призывом запретить продажу недвижимости иностранцам, так как цены растут якобы именно из-за них. Как вы считаете, как будет развиваться ситуация?– Недвижимость в Турции значительно подорожала, затем после землетрясений тысячи домов обрушились. В результате аренда выросла в цене. Нам необходимо на время остановить этот процесс, нужно в первую очередь заботиться о своем народе, поэтому нужно запретить продажу квартир иностранцам.К примеру, квартира в аренду стоила пять тысяч лир, а сейчас 25 тысяч. В то время как наши граждане живут на улицах в палатках, давайте не будем осуществлять сделки, можно их провести позже. Но в любом случае необходимо приостановить этот процесс.– Как известно, турецкий концерн Baykar регулярно поставляет Украине БПЛА Bayraktar. Намерены ли вы, став президентом, каким-то образом остановить эти поставки?– Это частная компания, я не в курсе их деятельности, в соответствии с какими международными соглашениями они поставляют БПЛА. Государства не касается эта тема, так как речь идет о частной компании. Если же у этой компании есть какие-то связи с государством, то мы этот вопрос оценим отдельно.

https://ria.ru/20230410/ukraina-1864329861.html

https://ria.ru/20230407/ukraina-1863704589.html

https://ria.ru/20230407/turtsiya-1863670337.html

https://ria.ru/20230404/turtsiya-1862832655.html

https://ria.ru/20230411/putin-1864460825.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью, турция, россия, мухаррем индже, кемаль кылычдароглу, евросоюз, аэс "аккую"