Рейтинг@Mail.ru
В ЕС прокомментировали видео с гибелью украинского военного - РИА Новости, 12.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:09 12.04.2023
https://ria.ru/20230412/voennyy-1864795555.html
В ЕС прокомментировали видео с гибелью украинского военного
В ЕС прокомментировали видео с гибелью украинского военного - РИА Новости, 12.04.2023
В ЕС прокомментировали видео с гибелью украинского военного
У ЕС нет подтверждения достоверности распространяющегося в соцсетях видео, которое якобы показывает убийство украинского военнопленного российскими... РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T15:09
2023-04-12T15:09
в мире
украина
брюссель
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/07/1815015569_0:0:1701:957_1920x0_80_0_0_ae31d41e7d68af928d49fe6d66321679.jpg
БРЮССЕЛЬ, 12 апр – РИА Новости. У ЕС нет подтверждения достоверности распространяющегося в соцсетях видео, которое якобы показывает убийство украинского военнопленного российскими военнослужащими, сообщила на брифинге в Брюсселе представитель внешнеполитической службы союза Набиля Массрали. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя украинские кадры якобы убийства военного, заявил, что надо понять их достоверность, а затем это может стать поводом для проверки, где это было, со стороны кого. Он также подчеркнул, что "в мире фейков, в котором мы живем, нужно проверить достоверность этой съемки". Заявив, что Россия должна соблюдать свои международные обязательства и международное гуманитарное право, Массрали тем не менее не призвала к этому же Киев. Она также добавила, что "ЕС придерживается своего обязательства добиваться привлечения к ответственности всех, кто совершает военные преступления". Как заявляли ранее в Минобороны РФ, абсолютное большинство российских военнопленных на Украине подвергаются избиениям и не может связаться с родными, а больше половины заставляют сниматься в пропагандистских видео. Часто люди возвращаются из плена с увечьями: выбитыми зубами, переломанными костями и другими травмами. В интернете не раз появлялись видео расправы или пыток над российскими военными. Так, в ноябре прошлого года появился видеоролик, на котором украинские военные расстреливают российских, сдавшихся в плен и лежащих на земле. По информации председателя СПЧ Валерия Фадеева, это произошло в селе Макеевка в ЛНР. Также появлялись кадры, на которых пленным российским военным прострелили ноги. Кроме того, вернувшиеся из украинского плена военные рассказали о пытках: на допросе простреливали ноги, отрезали пальцы, били арматурой и током, сообщала пресс-служба СК РФ. Ранее Комиссия СПЧ ООН по расследованию на Украине в докладе заявила, что украинские солдаты совершали военные преступления, расстреляв и пытав российских военнопленных. Миссия ООН сообщила о 25 случаях расправы над пленными из РФ со стороны украинских войск. Кроме того, Украина не возбуждала уголовных дел в отношении своих солдат, расстрелявших российских военнопленных, несмотря на то, что задокументировано несколько казней, заявлял глава Управления верховного комиссара (УВКПЧ) ООН Фолькер Тюрк.
https://ria.ru/20230404/sbu-1862795655.html
https://ria.ru/20230330/pytki-1861958437.html
украина
брюссель
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/07/1815015569_102:0:2191:1566_1920x0_80_0_0_9f6e201c7c473e1ce26eba49ee4637c2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, брюссель, евросоюз
В мире, Украина, Брюссель, Евросоюз
В ЕС прокомментировали видео с гибелью украинского военного

Массрали: у ЕС нет подтверждения подлинности видео с гибелью украинского военного

© AP Photo / Virginia MayoФлаг Евросоюза у штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
Флаг Евросоюза у штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаг Евросоюза у штаб-квартиры ЕС в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 12 апр – РИА Новости. У ЕС нет подтверждения достоверности распространяющегося в соцсетях видео, которое якобы показывает убийство украинского военнопленного российскими военнослужащими, сообщила на брифинге в Брюсселе представитель внешнеполитической службы союза Набиля Массрали.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя украинские кадры якобы убийства военного, заявил, что надо понять их достоверность, а затем это может стать поводом для проверки, где это было, со стороны кого. Он также подчеркнул, что "в мире фейков, в котором мы живем, нужно проверить достоверность этой съемки".
«
"У нас нет информации о достоверности этого видео", - заявила она, добавив, что "убийство военнопленных является очень серьезным нарушением Женевской конвенции".
Заявив, что Россия должна соблюдать свои международные обязательства и международное гуманитарное право, Массрали тем не менее не призвала к этому же Киев. Она также добавила, что "ЕС придерживается своего обязательства добиваться привлечения к ответственности всех, кто совершает военные преступления".
Как заявляли ранее в Минобороны РФ, абсолютное большинство российских военнопленных на Украине подвергаются избиениям и не может связаться с родными, а больше половины заставляют сниматься в пропагандистских видео. Часто люди возвращаются из плена с увечьями: выбитыми зубами, переломанными костями и другими травмами.
Начал ножовкой пилить ногу: доброволец из ДНР о пытках в украинском плену - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
"Пилили ногу и резали пальцы": боец из ДНР рассказал о пытках СБУ
4 апреля, 05:25
В интернете не раз появлялись видео расправы или пыток над российскими военными. Так, в ноябре прошлого года появился видеоролик, на котором украинские военные расстреливают российских, сдавшихся в плен и лежащих на земле. По информации председателя СПЧ Валерия Фадеева, это произошло в селе Макеевка в ЛНР. Также появлялись кадры, на которых пленным российским военным прострелили ноги. Кроме того, вернувшиеся из украинского плена военные рассказали о пытках: на допросе простреливали ноги, отрезали пальцы, били арматурой и током, сообщала пресс-служба СК РФ.
Ранее Комиссия СПЧ ООН по расследованию на Украине в докладе заявила, что украинские солдаты совершали военные преступления, расстреляв и пытав российских военнопленных. Миссия ООН сообщила о 25 случаях расправы над пленными из РФ со стороны украинских войск. Кроме того, Украина не возбуждала уголовных дел в отношении своих солдат, расстрелявших российских военнопленных, несмотря на то, что задокументировано несколько казней, заявлял глава Управления верховного комиссара (УВКПЧ) ООН Фолькер Тюрк.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
Российских пленных пытают за отказ петь гимн Украины, заявила омбудсмен ЛНР
30 марта, 18:49
 
В миреУкраинаБрюссельЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала