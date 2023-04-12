https://ria.ru/20230412/voennyy-1864795555.html
В ЕС прокомментировали видео с гибелью украинского военного
В ЕС прокомментировали видео с гибелью украинского военного - РИА Новости, 12.04.2023
В ЕС прокомментировали видео с гибелью украинского военного
У ЕС нет подтверждения достоверности распространяющегося в соцсетях видео, которое якобы показывает убийство украинского военнопленного российскими... РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T15:09
2023-04-12T15:09
2023-04-12T15:09
в мире
украина
брюссель
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 12 апр – РИА Новости. У ЕС нет подтверждения достоверности распространяющегося в соцсетях видео, которое якобы показывает убийство украинского военнопленного российскими военнослужащими, сообщила на брифинге в Брюсселе представитель внешнеполитической службы союза Набиля Массрали. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя украинские кадры якобы убийства военного, заявил, что надо понять их достоверность, а затем это может стать поводом для проверки, где это было, со стороны кого. Он также подчеркнул, что "в мире фейков, в котором мы живем, нужно проверить достоверность этой съемки". Заявив, что Россия должна соблюдать свои международные обязательства и международное гуманитарное право, Массрали тем не менее не призвала к этому же Киев. Она также добавила, что "ЕС придерживается своего обязательства добиваться привлечения к ответственности всех, кто совершает военные преступления". Как заявляли ранее в Минобороны РФ, абсолютное большинство российских военнопленных на Украине подвергаются избиениям и не может связаться с родными, а больше половины заставляют сниматься в пропагандистских видео. Часто люди возвращаются из плена с увечьями: выбитыми зубами, переломанными костями и другими травмами. В интернете не раз появлялись видео расправы или пыток над российскими военными. Так, в ноябре прошлого года появился видеоролик, на котором украинские военные расстреливают российских, сдавшихся в плен и лежащих на земле. По информации председателя СПЧ Валерия Фадеева, это произошло в селе Макеевка в ЛНР. Также появлялись кадры, на которых пленным российским военным прострелили ноги. Кроме того, вернувшиеся из украинского плена военные рассказали о пытках: на допросе простреливали ноги, отрезали пальцы, били арматурой и током, сообщала пресс-служба СК РФ. Ранее Комиссия СПЧ ООН по расследованию на Украине в докладе заявила, что украинские солдаты совершали военные преступления, расстреляв и пытав российских военнопленных. Миссия ООН сообщила о 25 случаях расправы над пленными из РФ со стороны украинских войск. Кроме того, Украина не возбуждала уголовных дел в отношении своих солдат, расстрелявших российских военнопленных, несмотря на то, что задокументировано несколько казней, заявлял глава Управления верховного комиссара (УВКПЧ) ООН Фолькер Тюрк.
https://ria.ru/20230404/sbu-1862795655.html
https://ria.ru/20230330/pytki-1861958437.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, брюссель, евросоюз
В мире, Украина, Брюссель, Евросоюз
В ЕС прокомментировали видео с гибелью украинского военного
Массрали: у ЕС нет подтверждения подлинности видео с гибелью украинского военного
БРЮССЕЛЬ, 12 апр – РИА Новости. У ЕС нет подтверждения достоверности распространяющегося в соцсетях видео, которое якобы показывает убийство украинского военнопленного российскими военнослужащими, сообщила на брифинге в Брюсселе представитель внешнеполитической службы союза Набиля Массрали.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя
украинские кадры якобы убийства военного, заявил, что надо понять их достоверность, а затем это может стать поводом для проверки, где это было, со стороны кого. Он также подчеркнул, что "в мире фейков, в котором мы живем, нужно проверить достоверность этой съемки".
«
"У нас нет информации о достоверности этого видео", - заявила она, добавив, что "убийство военнопленных является очень серьезным нарушением Женевской конвенции".
Заявив, что Россия должна соблюдать свои международные обязательства и международное гуманитарное право, Массрали тем не менее не призвала к этому же Киев. Она также добавила, что "ЕС придерживается своего обязательства добиваться привлечения к ответственности всех, кто совершает военные преступления".
Как заявляли ранее в Минобороны РФ, абсолютное большинство российских военнопленных на Украине подвергаются избиениям и не может связаться с родными, а больше половины заставляют сниматься в пропагандистских видео. Часто люди возвращаются из плена с увечьями: выбитыми зубами, переломанными костями и другими травмами.
"Пилили ногу и резали пальцы": боец из ДНР рассказал о пытках СБУ
В интернете не раз появлялись видео расправы или пыток над российскими военными. Так, в ноябре прошлого года появился видеоролик, на котором украинские военные расстреливают российских, сдавшихся в плен и лежащих на земле. По информации председателя СПЧ Валерия Фадеева, это произошло в селе Макеевка в ЛНР. Также появлялись кадры, на которых пленным российским военным прострелили ноги. Кроме того, вернувшиеся из украинского плена военные рассказали о пытках: на допросе простреливали ноги, отрезали пальцы, били арматурой и током, сообщала пресс-служба СК РФ.
Ранее Комиссия СПЧ ООН по расследованию на Украине в докладе заявила, что украинские солдаты совершали военные преступления, расстреляв и пытав российских военнопленных. Миссия ООН сообщила о 25 случаях расправы над пленными из РФ со стороны украинских войск. Кроме того, Украина не возбуждала уголовных дел в отношении своих солдат, расстрелявших российских военнопленных, несмотря на то, что задокументировано несколько казней, заявлял глава Управления верховного комиссара (УВКПЧ) ООН Фолькер Тюрк.
Российских пленных пытают за отказ петь гимн Украины, заявила омбудсмен ЛНР