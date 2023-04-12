https://ria.ru/20230412/voennyy-1864795555.html

В ЕС прокомментировали видео с гибелью украинского военного

В ЕС прокомментировали видео с гибелью украинского военного - РИА Новости, 12.04.2023

В ЕС прокомментировали видео с гибелью украинского военного

У ЕС нет подтверждения достоверности распространяющегося в соцсетях видео, которое якобы показывает убийство украинского военнопленного российскими... РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T15:09

2023-04-12T15:09

2023-04-12T15:09

в мире

украина

брюссель

евросоюз

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БРЮССЕЛЬ, 12 апр – РИА Новости. У ЕС нет подтверждения достоверности распространяющегося в соцсетях видео, которое якобы показывает убийство украинского военнопленного российскими военнослужащими, сообщила на брифинге в Брюсселе представитель внешнеполитической службы союза Набиля Массрали. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя украинские кадры якобы убийства военного, заявил, что надо понять их достоверность, а затем это может стать поводом для проверки, где это было, со стороны кого. Он также подчеркнул, что "в мире фейков, в котором мы живем, нужно проверить достоверность этой съемки". Заявив, что Россия должна соблюдать свои международные обязательства и международное гуманитарное право, Массрали тем не менее не призвала к этому же Киев. Она также добавила, что "ЕС придерживается своего обязательства добиваться привлечения к ответственности всех, кто совершает военные преступления". Как заявляли ранее в Минобороны РФ, абсолютное большинство российских военнопленных на Украине подвергаются избиениям и не может связаться с родными, а больше половины заставляют сниматься в пропагандистских видео. Часто люди возвращаются из плена с увечьями: выбитыми зубами, переломанными костями и другими травмами. В интернете не раз появлялись видео расправы или пыток над российскими военными. Так, в ноябре прошлого года появился видеоролик, на котором украинские военные расстреливают российских, сдавшихся в плен и лежащих на земле. По информации председателя СПЧ Валерия Фадеева, это произошло в селе Макеевка в ЛНР. Также появлялись кадры, на которых пленным российским военным прострелили ноги. Кроме того, вернувшиеся из украинского плена военные рассказали о пытках: на допросе простреливали ноги, отрезали пальцы, били арматурой и током, сообщала пресс-служба СК РФ. Ранее Комиссия СПЧ ООН по расследованию на Украине в докладе заявила, что украинские солдаты совершали военные преступления, расстреляв и пытав российских военнопленных. Миссия ООН сообщила о 25 случаях расправы над пленными из РФ со стороны украинских войск. Кроме того, Украина не возбуждала уголовных дел в отношении своих солдат, расстрелявших российских военнопленных, несмотря на то, что задокументировано несколько казней, заявлял глава Управления верховного комиссара (УВКПЧ) ООН Фолькер Тюрк.

https://ria.ru/20230404/sbu-1862795655.html

https://ria.ru/20230330/pytki-1861958437.html

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брюссель

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, брюссель, евросоюз