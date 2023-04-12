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В Кремле прокомментировали украинское видео с убийством военного - РИА Новости, 12.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:11 12.04.2023 (обновлено: 15:07 12.04.2023)
https://ria.ru/20230412/voennyy-1864757547.html
В Кремле прокомментировали украинское видео с убийством военного
В Кремле прокомментировали украинское видео с убийством военного - РИА Новости, 12.04.2023
В Кремле прокомментировали украинское видео с убийством военного
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя украинские кадры якобы убийства военного, заявил, что надо понять их достоверность, а затем это... РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T13:11
2023-04-12T15:07
специальная военная операция на украине
в мире
россия
дмитрий песков
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя украинские кадры якобы убийства военного, заявил, что надо понять их достоверность, а затем это может стать поводом для проверки, где это было, со стороны кого.Журналисты задали вопрос, какова реакция Кремля на распространяющееся в соцсетях видео, которое якобы показывает обезглавливание украинского военнопленного российскими военнослужащими.Он подчеркнул, что "в мире фейков, в котором мы живем, нужно проверить достоверность этой съемки".
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в мире, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
В Кремле прокомментировали украинское видео с убийством военного

Песков заявил о необходимости проверить достоверность видео убийства украинского пленного

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Московский Кремль. Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя украинские кадры якобы убийства военного, заявил, что надо понять их достоверность, а затем это может стать поводом для проверки, где это было, со стороны кого.
Журналисты задали вопрос, какова реакция Кремля на распространяющееся в соцсетях видео, которое якобы показывает обезглавливание украинского военнопленного российскими военнослужащими.
«
"Безусловно, это ужасные кадры, и сначала нужно проверить достоверность. А затем, конечно, это может стать поводом для того, чтобы проверить, так ли это или не так, имело ли это место. Если имело, то где и со стороны кого", - сказал Песков.
Он подчеркнул, что "в мире фейков, в котором мы живем, нужно проверить достоверность этой съемки".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияДмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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