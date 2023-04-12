https://ria.ru/20230412/uran-1864656541.html

Кандидат в президенты Турции осудил поставки снарядов с ураном Украине

Кандидат в президенты Турции осудил поставки снарядов с ураном Украине - РИА Новости, 12.04.2023

Кандидат в президенты Турции осудил поставки снарядов с ураном Украине

Поставки Украине снарядов с обедненным ураном являются угрозой всему человечеству, заявил в интервью РИА Новости кандидат в президенты Турции Мухаррем Индже. РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T07:38

2023-04-12T07:38

2023-04-12T07:38

специальная военная операция на украине

в мире

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мухаррем индже

владимир путин

сергей лавров

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БОЛУ (Турция), 12 апр – РИА Новости. Поставки Украине снарядов с обедненным ураном являются угрозой всему человечеству, заявил в интервью РИА Новости кандидат в президенты Турции Мухаррем Индже. "Сигналы, которые направляются через поставки снарядов с обедненным ураном, создают угрозу не только РФ и Турции, но и всему человечеству. Всё человечество должно выступить против этого", - заявил Индже. "Думаю, британцам необходимо действовать более осторожно в этом вопросе", - отметил он. Ранее Великобритания объявила о планах передать Украине вместе с танками Challenger снаряды с сердечником из обедненного урана. Президент России Владимир Путин, говоря об этой инициативе, заявил, что Запад решил воевать с РФ до последнего украинца не на словах, а на деле. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что если подобное произойдет, то это плохо кончится для Лондона. Официальный представитель ведомства Мария Захарова охарактеризовала использование снарядов с обедненным ураном как проявление геноцида в отношении населения, против которого такое оружие применяется. Индже участвовал в выборах 2018 года в качестве кандидата от оппозиционной Народно-Республиканской партии (CHP) и получил более 30% голосов, но позже отделился от CHP и создал свою партию Memleket. Индже удалось набрать более 100 тысяч подписей избирателей для регистрации своей кандидатуры. Согласно результатам различных опросов, на данный момент за Индже готовы отдать голоса не менее 8-10% избирателей. Президентские и парламентские выборы в Турции запланированы на 14 мая. Основным оппонентом действующего президента Тайипа Эрдогана - единого кандидата от "Республиканского альянса" - является единый кандидат от оппозиционного "Народного альянса" Кемаль Кылычдароглу. Также в выборах участвуют лидер партии Memleket Мухаррем Индже и кандидат от альянса Ata Синан Оган. Второй тур, если ни один из кандидатов не сможет набрать более 50% голосов, пройдет 28 мая.

https://ria.ru/20230411/turtsiya-1864564090.html

https://ria.ru/20230411/putin-1864460825.html

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в мире, турция, россия, украина, мухаррем индже, владимир путин, сергей лавров, народный альянс