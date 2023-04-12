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Депутаты от всех фракций подписали письмо с просьбой разблокировать Twitter - РИА Новости, 12.04.2023
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19:00 12.04.2023 (обновлено: 19:38 12.04.2023)
https://ria.ru/20230412/twitter-1864889252.html
Депутаты от всех фракций подписали письмо с просьбой разблокировать Twitter
Депутаты от всех фракций подписали письмо с просьбой разблокировать Twitter - РИА Новости, 12.04.2023
Депутаты от всех фракций подписали письмо с просьбой разблокировать Twitter
Депутаты от всех фракций подписали письмо к генпрокурору Игорю Краснову с просьбой разблокировать Twitter, копия парламентского запроса есть в распоряжении РИА... РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T19:00
2023-04-12T19:38
политика
россия
госдума рф
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Депутаты от всех фракций подписали письмо к генпрокурору Игорю Краснову с просьбой разблокировать Twitter, копия парламентского запроса есть в распоряжении РИА Новости.Парламентарии предложили повторно проверить социальную сеть на наличие материалов, нарушающих российское законодательство.Обращение в Роскомнадзор и Генпрокуратуру с просьбой пересмотреть решение о блокировке Twitter подготовили депутаты Госдумы от "Новых людей". От "Единой России" его подписал депутат Антон Басанский, от КПРФ — Михаил Матвеев, ЛПДР — Ярослав Нилов и Станислав Наумов, "Справедливой России — За правду" — Николай Новичков и Яна Лантратова, а также другие парламентарии.Доступ к Twitter в России ограничили в феврале прошлого года по требованию Генпрокуратуры.
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политика, россия, госдума рф, twitter, соцсети, социальные сети, михаил матвеев, ярослав нилов, игорь краснов, общество
Политика, Россия, Госдума РФ, Twitter, Соцсети, Социальные сети, Михаил Матвеев, Ярослав Нилов, Игорь Краснов, Общество
Депутаты от всех фракций подписали письмо с просьбой разблокировать Twitter

Депутаты от всех фракций подписали письмо к генпрокурору с просьбой разблокировать Twitter

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЛоготип социальной сети Twitter на экране мобильного телефона
Логотип социальной сети Twitter на экране мобильного телефона - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Логотип социальной сети Twitter на экране мобильного телефона. Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Депутаты от всех фракций подписали письмо к генпрокурору Игорю Краснову с просьбой разблокировать Twitter, копия парламентского запроса есть в распоряжении РИА Новости.
Парламентарии предложили повторно проверить социальную сеть на наличие материалов, нарушающих российское законодательство.
«
"Обращаемся к вам с просьбой <...> направить данные материалы руководству соцсети с предложением удалить или соответствующим образом промаркировать данные материалы и в случае согласия рассмотреть вопрос о снятии ограничений на доступ к социальной сети Twitter на территории Российской Федерации", — указано в документе.
Обращение в Роскомнадзор и Генпрокуратуру с просьбой пересмотреть решение о блокировке Twitter подготовили депутаты Госдумы от "Новых людей". От "Единой России" его подписал депутат Антон Басанский, от КПРФ — Михаил Матвеев, ЛПДР — Ярослав Нилов и Станислав Наумов, "Справедливой России — За правду" — Николай Новичков и Яна Лантратова, а также другие парламентарии.
Доступ к Twitter в России ограничили в феврале прошлого года по требованию Генпрокуратуры.
Логотип приложения Twitter на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
В РКН не увидели оснований для разблокировки Twitter
10 апреля, 19:58
 
ПолитикаРоссияГосдума РФTwitterСоцсетиСоциальные сетиМихаил МатвеевЯрослав НиловИгорь КрасновОбщество
 
 
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