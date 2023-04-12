https://ria.ru/20230412/twitter-1864889252.html

Депутаты от всех фракций подписали письмо с просьбой разблокировать Twitter

Депутаты от всех фракций подписали письмо с просьбой разблокировать Twitter - РИА Новости, 12.04.2023

Депутаты от всех фракций подписали письмо с просьбой разблокировать Twitter

Депутаты от всех фракций подписали письмо к генпрокурору Игорю Краснову с просьбой разблокировать Twitter, копия парламентского запроса есть в распоряжении РИА... РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T19:00

2023-04-12T19:00

2023-04-12T19:38

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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Депутаты от всех фракций подписали письмо к генпрокурору Игорю Краснову с просьбой разблокировать Twitter, копия парламентского запроса есть в распоряжении РИА Новости.Парламентарии предложили повторно проверить социальную сеть на наличие материалов, нарушающих российское законодательство.Обращение в Роскомнадзор и Генпрокуратуру с просьбой пересмотреть решение о блокировке Twitter подготовили депутаты Госдумы от "Новых людей". От "Единой России" его подписал депутат Антон Басанский, от КПРФ — Михаил Матвеев, ЛПДР — Ярослав Нилов и Станислав Наумов, "Справедливой России — За правду" — Николай Новичков и Яна Лантратова, а также другие парламентарии.Доступ к Twitter в России ограничили в феврале прошлого года по требованию Генпрокуратуры.

https://ria.ru/20230410/twitter-1864340442.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

политика, россия, госдума рф, twitter, соцсети, социальные сети, михаил матвеев, ярослав нилов, игорь краснов, общество