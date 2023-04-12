Депутаты от всех фракций подписали письмо с просьбой разблокировать Twitter
Депутаты от всех фракций подписали письмо к генпрокурору с просьбой разблокировать Twitter
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЛоготип социальной сети Twitter на экране мобильного телефона
Логотип социальной сети Twitter на экране мобильного телефона. Архивное фото
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Депутаты от всех фракций подписали письмо к генпрокурору Игорю Краснову с просьбой разблокировать Twitter, копия парламентского запроса есть в распоряжении РИА Новости.
Парламентарии предложили повторно проверить социальную сеть на наличие материалов, нарушающих российское законодательство.
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"Обращаемся к вам с просьбой <...> направить данные материалы руководству соцсети с предложением удалить или соответствующим образом промаркировать данные материалы и в случае согласия рассмотреть вопрос о снятии ограничений на доступ к социальной сети Twitter на территории Российской Федерации", — указано в документе.
Обращение в Роскомнадзор и Генпрокуратуру с просьбой пересмотреть решение о блокировке Twitter подготовили депутаты Госдумы от "Новых людей". От "Единой России" его подписал депутат Антон Басанский, от КПРФ — Михаил Матвеев, ЛПДР — Ярослав Нилов и Станислав Наумов, "Справедливой России — За правду" — Николай Новичков и Яна Лантратова, а также другие парламентарии.
Доступ к Twitter в России ограничили в феврале прошлого года по требованию Генпрокуратуры.