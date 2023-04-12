https://ria.ru/20230412/turtsiya-1864932564.html
Турция планирует произвести миллион электрокаров TOGG, заявил Эрдоган
Турция планирует произвести миллион электрокаров TOGG, заявил Эрдоган - РИА Новости, 12.04.2023
Турция планирует произвести миллион электрокаров TOGG, заявил Эрдоган
Турция в течение семи лет планирует произвести 1 миллион электрокаров TOGG, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган. РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T23:53
2023-04-12T23:53
2023-04-12T23:53
в мире
технологии
турция
реджеп тайип эрдоган
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СТАМБУЛ, 12 апр – РИА Новости. Турция в течение семи лет планирует произвести 1 миллион электрокаров TOGG, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган. "Через семь лет на дорогах вы увидите один миллион электрокаров TOGG", - заявил Эрдоган в интервью местным журналистам. По его словам, спрос на электрокар сейчас значительный. Эрдоган не исключил, что проведет встречу с представителями государственных банков для обсуждения вопроса предоставления гражданам особых кредитов для приобретения TOGG. Эрдоган и его жена Эмине в начале апреля стали первыми владельцами первого электрокара турецкого производства TOGG. Также электрокары получили в подарок от Эрдогана президенты Азербайджана Ильхам Алиев и Узбекистана Шавкат Мирзиеев. В октябре состоялась официальная церемония открытия завода по производству первого серийного электромобиля турецкого производства TOGG. Модель будет выпускаться в двух версиях - седан и внедорожник. Самая дешевая модель с аккумулятором в 160 киловатт, способная на одной зарядке проехать 314 километров, обойдется в 953 тысячи лир (более 50 тысяч долларов), первые поставки запланированы на июль. До 100 километров в час электромобиль разгоняется за 7,4 секунды, на зарядку до 80% мощности аккумулятора уйдет 28 минут со специальной зарядкой, от обычной розетки аккумулятор зарядится за шесть часов, утверждает производитель. Производитель сообщил, что по всей Турции установлены более двух тысяч зарядочных станций для электромобиля. В начале марта турецкие власти ввели дополнительный налог в размере 40% на импорт автомобилей из КНР с электродвигателями, также изменены критерии налогообложения электромобилей.
https://ria.ru/20230412/almaz-antey-1864850579.html
https://ria.ru/20230412/moskvich-1864657109.html
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в мире, технологии, турция, реджеп тайип эрдоган
В мире, Технологии, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган
Турция планирует произвести миллион электрокаров TOGG, заявил Эрдоган
Эрдоган: Турция планирует произвести порядка одного миллиона электрокаров TOGG за семь лет
СТАМБУЛ, 12 апр – РИА Новости. Турция в течение семи лет планирует произвести 1 миллион электрокаров TOGG, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган.
"Через семь лет на дорогах вы увидите один миллион электрокаров TOGG", - заявил Эрдоган в интервью местным журналистам.
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По его словам, спрос на электрокар сейчас значительный. Эрдоган не исключил, что проведет встречу с представителями государственных банков для обсуждения вопроса предоставления гражданам особых кредитов для приобретения TOGG.
Эрдоган и его жена Эмине в начале апреля стали первыми владельцами первого электрокара турецкого производства TOGG. Также электрокары получили в подарок от Эрдогана президенты Азербайджана Ильхам Алиев
и Узбекистана Шавкат Мирзиеев
.
В октябре состоялась официальная церемония открытия завода по производству первого серийного электромобиля турецкого производства TOGG. Модель будет выпускаться в двух версиях - седан и внедорожник.
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Самая дешевая модель с аккумулятором в 160 киловатт, способная на одной зарядке проехать 314 километров, обойдется в 953 тысячи лир (более 50 тысяч долларов), первые поставки запланированы на июль. До 100 километров в час электромобиль разгоняется за 7,4 секунды, на зарядку до 80% мощности аккумулятора уйдет 28 минут со специальной зарядкой, от обычной розетки аккумулятор зарядится за шесть часов, утверждает производитель.
Производитель сообщил, что по всей Турции установлены более двух тысяч зарядочных станций для электромобиля.
В начале марта турецкие власти ввели дополнительный налог в размере 40% на импорт автомобилей из КНР
с электродвигателями, также изменены критерии налогообложения электромобилей.
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