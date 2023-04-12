https://ria.ru/20230412/turtsiya-1864648063.html

Кандидат в президенты Турции выступил за увеличение товарооборота с Россией

Кандидат в президенты Турции выступил за увеличение товарооборота с Россией - РИА Новости, 12.04.2023

Кандидат в президенты Турции выступил за увеличение товарооборота с Россией

Кандидат в президенты Турции Мухаррем Индже заявил в интервью РИА Новости, что выступает за кратное увеличение товарооборота с РФ. РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T05:09

2023-04-12T05:09

2023-04-12T05:10

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народный альянс

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БОЛУ (Турция), 12 апр – РИА Новости. Кандидат в президенты Турции Мухаррем Индже заявил в интервью РИА Новости, что выступает за кратное увеличение товарооборота с РФ. США рассчитывают увидеть резкое падение товарооборота между Россией и Турцией в свете введенных против Москвы санкций и запрета на транзит попадающих под рестрикции категорий западных товаров, заявил ранее глава управления по координации санкционной политики госдепартамента Джеймс О'Брайен. "Я не понимаю, почему Вашингтон настолько волнует наш торговый оборот с РФ. Я выступаю за кратное увеличение нашего товарооборота с Россией", - прокомментировал данное высказывание Индже. В Москве не раз заявляли, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Индже участвовал в выборах 2018 года в качестве кандидата от оппозиционной Народно-Республиканской партии (CHP) и получил более 30% голосов, но позже отделился от CHP и создал свою партию Memleket. Индже удалось набрать более 100 тысяч подписей избирателей для регистрации своей кандидатуры. Согласно результатам различных опросов, на данный момент за Индже готовы отдать голоса не менее 8-10% избирателей. Президентские и парламентские выборы в Турции запланированы на 14 мая. Основным оппонентом действующего президента Тайипа Эрдогана - единого кандидата от "Республиканского альянса" - является единый кандидат от оппозиционного "Народного альянса" Кемаль Кылычдароглу. Также в выборах участвуют лидер партии Memleket Мухаррем Индже и кандидат от альянса Ata Синан Оган. Второй тур, если ни один из кандидатов не сможет набрать более 50% голосов, пройдет 28 мая.

https://ria.ru/20230412/turtsiya-1864643783.html

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в мире, россия, турция, москва, мухаррем индже, кемаль кылычдароглу, народный альянс