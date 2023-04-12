https://ria.ru/20230412/turtsiya-1864643783.html

Кандидат в президенты Турции высказался об отношениях с Россией

Кандидат в президенты Турции высказался об отношениях с Россией - РИА Новости, 12.04.2023

Кандидат в президенты Турции высказался об отношениях с Россией

Кандидат в президенты Турции Мухаррем Индже заявил в интервью РИА Новости, что намерен выстроить крепкие и основанные на доверии отношения с РФ в случае прихода РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T03:19

2023-04-12T03:19

2023-04-12T03:26

россия

турция

мухаррем индже

кемаль кылычдароглу

народный альянс

в мире

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БОЛУ (Турция), 12 апр – РИА Новости. Кандидат в президенты Турции Мухаррем Индже заявил в интервью РИА Новости, что намерен выстроить крепкие и основанные на доверии отношения с РФ в случае прихода ко власти. "Мы хотим хороших отношений с РФ - это один из важнейших наших соседей", - заявил Индже. Он указал, что значительная часть внешней торговли Турции осуществляется с Россией, между странами есть связи в сферах туризма, энергоресурсов. Он участвовал в президентских выборах 2018 года в качестве кандидата от оппозиционной Народно-Республиканской партии (CHP) и получил более 30% голосов, но позже отделился от CHP и создал свою партию Memleket. Индже удалось набрать более 100 тысяч подписей избирателей для регистрации своей кандидатуры. Согласно результатам различных опросов, на данный момент за Индже готовы отдать голоса не менее 8-10% избирателей. Президентские и парламентские выборы в Турции запланированы на 14 мая. Основным оппонентом действующего президента Тайипа Эрдогана - единого кандидата от "Республиканского альянса" - является единый кандидат от оппозиционного "Народного альянса" Кемаль Кылычдароглу. Также в выборах участвуют лидер партии Memleket Мухаррем Индже и кандидат от альянса Ata Синан Оган. Второй тур, если ни один из кандидатов не сможет набрать более 50% голосов, пройдет 28 мая.

https://ria.ru/20230410/turtsiya-1864152975.html

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россия, турция, мухаррем индже, кемаль кылычдароглу, народный альянс, в мире