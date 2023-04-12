https://ria.ru/20230412/tekhnika-1864846484.html

Глава Ленобласти передал технику и спецснаряжение участникам СВО

Глава Ленобласти передал технику и спецснаряжение участникам СВО - РИА Новости, 12.04.2023

Глава Ленобласти передал технику и спецснаряжение участникам СВО

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко передал воинским частям в зоне специальной военной операции (СВО) партию техники и специального снаряжения, РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T16:51

2023-04-12T16:51

2023-04-12T16:51

ленинградская область

ленинградская область

александр дрозденко

горловка

гатчина

сво

спецоперация

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 апр — РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко передал воинским частям в зоне специальной военной операции (СВО) партию техники и специального снаряжения, собранную фондом "Ленинградский рубеж", сообщил глава региона в своем официальном телеграм-канале.По его словам, автомобили и спецснаряжение очень нужны участникам СВО. Так, переданные ранее восемь машин "Нива" уже побывали на ремонтной базе, которую тоже курирует регион. Во время поездки в прифронтовую зону губернатор привез новый подарок от "ленинградских умельцев" — передвижной комплекс управления."Мастера сравнивают свою работу с хирургической, но наоборот: сначала восстанавливают технику с минимальными повреждениями, чтобы быстро поставить в строй, а потом берутся за "травмы, несовместимые с жизнью". И всегда справляются", - отметил глава региона во время посещения рембазы добавив, что на службу в прифронтовой зоне по контракту нужны слесари и токари.Кроме того, Дрозденко проверил, довольны ли военные медики стоматологическим кабинетом, который ранее оснастила Ленобласть, и передал им реанимационное оборудование.Также глава Ленобласти поговорил с бойцами региона, выслушал их обращения и пообещал проследить за выполнением всех пожеланий. Например, он поможет с регистрацией любимой девушке одного из солдат, которую тот перевёз из Горловки в Гатчину, а также проверит предоставление им льготы по ЖКХ и многое другое.В разговоре с участниками СВО губернатор Ленобласти сообщил, что его предложение о закреплении за регионами для кураторства конкретных воинских частей в ближайшее время будет рассмотрено на заседании Совета безопасности."Такая система позволит распределить нагрузку "по силам" и не оставит "беспризорных" частей, вне зависимости от того, бойцы из какого региона там служат", — прокомментировал Дрозденко.

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Алёна Пава

ленинградская область, александр дрозденко, горловка, гатчина, сво, спецоперация