https://ria.ru/20230412/shaman-1864737286.html

SHAMAN представил клип на трек "Мы" с проявившим героизм мальчиком Федором

SHAMAN представил клип на трек "Мы" с проявившим героизм мальчиком Федором - РИА Новости, 12.04.2023

SHAMAN представил клип на трек "Мы" с проявившим героизм мальчиком Федором

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) представил на YouTube клип на песню "Мы", в котором снялся получивший медаль "За доблесть и отвагу" школьник Федором Симоненко из... РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T13:12

2023-04-12T13:12

2023-04-12T13:12

шоубиз

shaman (ярослав дронов)

музыка

знаменитости

шоу-бизнес

россия

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МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) представил на YouTube клип на песню "Мы", в котором снялся получивший медаль "За доблесть и отвагу" школьник Федором Симоненко из Брянской области.Песня посвящена силе и чести русского народа, родине и новом поколении. Композицию сопровождают кадры с юными спортсменами, учеными, героями и поющим исполнителем. В описании к ролику SHAMAN раскрыл задумку видеоряда. Над роликом работал сам SHAMAN вместе с Антоном Коробковым-Землянским и Иваном Шелахановым. В комментариях пользователи оставили десятки положительных комментариев о новой работе Дронова. Брянский школьник, 10-летний Федор Симоненко получил медаль за "За доблесть и отвагу" за спасение двух девочек после атаки украинских диверсантов. В марте SHAMAN пригласил юного героя на свой концерт и даже исполнил вместе с ним песню.

https://ria.ru/20230317/shaman-1858644959.html

россия

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2023

Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

shaman (ярослав дронов) , музыка, знаменитости, шоу-бизнес, россия