https://ria.ru/20230412/shaman-1864737286.html
SHAMAN представил клип на трек "Мы" с проявившим героизм мальчиком Федором
SHAMAN представил клип на трек "Мы" с проявившим героизм мальчиком Федором - РИА Новости, 12.04.2023
SHAMAN представил клип на трек "Мы" с проявившим героизм мальчиком Федором
Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) представил на YouTube клип на песню "Мы", в котором снялся получивший медаль "За доблесть и отвагу" школьник Федором Симоненко из... РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T13:12
2023-04-12T13:12
2023-04-12T13:12
шоубиз
shaman (ярослав дронов)
музыка
знаменитости
шоу-бизнес
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0c/1864740408_0:16:2336:1330_1920x0_80_0_0_0f851378b40e6b31460fe160bcf52693.jpg
МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) представил на YouTube клип на песню "Мы", в котором снялся получивший медаль "За доблесть и отвагу" школьник Федором Симоненко из Брянской области.Песня посвящена силе и чести русского народа, родине и новом поколении. Композицию сопровождают кадры с юными спортсменами, учеными, героями и поющим исполнителем. В описании к ролику SHAMAN раскрыл задумку видеоряда. Над роликом работал сам SHAMAN вместе с Антоном Коробковым-Землянским и Иваном Шелахановым. В комментариях пользователи оставили десятки положительных комментариев о новой работе Дронова. Брянский школьник, 10-летний Федор Симоненко получил медаль за "За доблесть и отвагу" за спасение двух девочек после атаки украинских диверсантов. В марте SHAMAN пригласил юного героя на свой концерт и даже исполнил вместе с ним песню.
https://ria.ru/20230317/shaman-1858644959.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0c/1864740408_103:0:1895:1344_1920x0_80_0_0_25ff9ed391f08e5e45da2ea56324621c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
shaman (ярослав дронов) , музыка, знаменитости, шоу-бизнес, россия
Шоубиз, SHAMAN (Ярослав Дронов) , Музыка, Знаменитости, Шоу-бизнес, Россия
SHAMAN представил клип на трек "Мы" с проявившим героизм мальчиком Федором
Певец SHAMAN выпустил клип на трек "Мы" с проявившим героизм мальчиком Федором
МОСКВА, 12 апр – РИА Новости.
Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) представил
на YouTube клип на песню "Мы", в котором снялся получивший медаль "За доблесть и отвагу" школьник Федором Симоненко из Брянской области.
Песня посвящена силе и чести русского народа, родине и новом поколении. Композицию сопровождают кадры с юными спортсменами, учеными, героями и поющим исполнителем.
В описании к ролику SHAMAN раскрыл задумку видеоряда.
«
"Мы — это наше великое прошлое, настоящее и будущее. А будущее России — это дети. Они и стали главными персонажами клипа "Мы". Они не выдуманные, а настоящие герои, несмотря на свой юный возраст, уже добившиеся феноменальных результатов", – рассказал музыкант.
Над роликом работал сам SHAMAN вместе с Антоном Коробковым-Землянским и Иваном Шелахановым.
В комментариях пользователи оставили десятки положительных комментариев о новой работе Дронова.
«
"Спасибо за отличную работу!", "Как всегда мощно и проникновенно!", "От твоих песен душа ликует!", "Огромное спасибо за творчество, родной!" – написали слушатели.
Брянский школьник, 10-летний Федор Симоненко получил
медаль за "За доблесть и отвагу" за спасение двух девочек после атаки украинских диверсантов. В марте SHAMAN пригласил
юного героя на свой концерт и даже исполнил вместе с ним песню.
SHAMAN передал гитары солдатам СВО